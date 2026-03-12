DKB、東京＆大阪でファンコンサート開催

Danmee 株式会社

抜群のパフォーマンスでグローバルK-POPファンを魅了している8人組ボーイズグループDKB(ダークビー)が、5月に東京と大阪の二都市でファンコンサートを開催する。

視線を捉えて離さないハイレベルなパフォーマンスはもちろん、独自の音楽性にも定評があるDKB。作詞・作曲に加え、振り付けの創作、アクロバット、DJプレイまで自ら手掛ける“自主制作アイドル”として、確かな実力を積み上げてきた。そんな彼らの音楽とステージは、見る者の心を強く惹きつける。

DKBは2025年10月、9thミニアルバム『Emotion』のタイトル曲『Irony』で韓国カムバックを果たし、エネルギッシュで躍動感あふれるパフォーマンスで世界中のファンの注目を集めた。

2026年1月に開催された日本で3度目の単独コンサート『DKB The 3rd Concert in Japan 2026 -Vanguard-』は、2公演とも全席完売。多くの反響を受けて当日は機材席の一部を開放し、当日券も完売となるなど、その人気はとどまることを知らない。

そして2026年5月、満を持して東京と大阪の二都市で『DKB FanConcert in Japan 2026 -Signal-』の開催が決定。“Signal”の名の通り、視線や呼吸を通じてファンと繋がるようなステージを披露する予定だ。

本日より、有料ファンクラブ会員限定の1次先行チケット受付がスタート。公演の詳細は、DKB日本オフィシャルファンクラブにて確認できる。

[DKB FanConcert in Japan 2026 -Signal-]

※本公演には【LUNE】は不参加となります。

※開場・開演時間、出演メンバーは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

●開催日時

2026年5月23日（土）＠東京・新宿文化センター 大ホール

＜1部＞ 14:00開場／14:30開演（VIP13:00開場／サウンドチェックイベント13:30開演）

＜2部＞ 18:00開場／18:30開演（VIP17:00開場／サウンドチェックイベント17:30開演）

2026年5月29日（金）＠大阪・サンケイホールブリーゼ

＜1部＞ 14:00開場／14:30開演（VIP13:00開場／サウンドチェックイベント13:30開演）

＜2部＞ 18:00開場／18:30開演（VIP17:00開場／サウンドチェックイベント17:30開演）

●チケット料金

・有料FC会員先行(VIP指定席)：22,000円(税込・全席指定)

※前方座席確約/公演前サウンドチェックイベント実施（ハイタッチあり）

・有料FC会員先行(一般指定席)/プレリクエスト先行：11,000円(税込・全席指定)

・一般・海外販売(一般指定席)：12,100円(税込)

※3歳以下は入場不可 /4歳以上有料

※チケットはお一人様1公演につきVIP席2枚/一般席4枚まで

※営利目的の転売禁止

●チケット販売スケジュール

・有料FC会員1次先行(VIP指定席・一般指定席)：3月12日(木) 18:00～3月18日(水) 23:59

・有料FC会員2次先行(一般指定席)：3月20日(金) 18:00～3月29日(日) 23:59

・ローソンチケット プレリクエスト先行：4月1日(水) 12:00～4月22日(水) 23:59

・ローソンチケット 一般・海外販売：4月29日(水) 12:00～5月13日(水) 23:59

<問い合わせ>

■イベント詳細はこちら

https://dkb.jp/blogs/infomation/0082

■DKB JAPAN OFFICIAL

お問い合わせフォーム(祝日を除く平日12:00～18:00)

https://dkb.jp/pages/contact

※会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

DKB日本オフィシャルファンクラブ https://dkb.jp/(https://dkb.jp/)

DKB JAPAN OFFICIAL X https://twitter.com/DKB_japan(https://twitter.com/DKB_japan)

DKB JAPAN OFFICIAL YouTube https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL(https://www.youtube.com/c/DKBJAPANOFFICIAL)

DKB(JP) OFFICIAL LINE https://page.line.me/dkbjapan(https://page.line.me/dkbjapan)