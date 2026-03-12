ブラインド・プール型不動産私募ファンド 「DREAM・グロース・ファンド1号」の組成について



ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社は、ブラインド・プール型不動産私募ファンドであるDREAM・グロース・ファンド1号（以下、DGF1）を組成いたしましたので、お知らせいたします。

DGF1は、主に国内の賃貸住宅とホテルを投資対象とする不動産ファンドです。コアプラス戦略を採用しており、賃貸収益の内部成長を通じたインカムゲイン及びキャピタルゲインの獲得を目的としています。特に首都圏と関西圏を中心に、継続的な賃料上昇が期待できる立地条件や競争力のある建物スペックを有し、収益の成長・改善余地のある賃貸住宅への分散投資を行います。あわせて資本的支出を含む積極的なアセットマネジメントを通じて収益性の向上を図ります。

DGF1は、複数の機関投資家の皆さまにご参画いただき、2026年1月30日に組成いたしました。今後は投資方針に基づくファンド運用を実行してまいります。

【DGF1の概要】

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社 概要

本社：東京都千代田区平河町2丁目16番1号

事業内容：不動産ファンドの組成・運用及びアドバイザリー業務・コンサルティング業務

株主構成：三菱商事株式会社（100%）

代表者：代表取締役社長 萬野 雅史

設立：2004年10月15日

本プレスリリースは、金融商品取引法に規定される広告その他これに類似するものには該当しません。

本プレスリリースは、当社による投資運用業務の提供や特定の運用商品の勧誘を目的としたものではありません。

当社は本プレスリリースを用いて本資料に記載されているファンド等について勧誘を行っているものではありません。

本プレスリリース中の将来の事項に関する推定・予測・予想または見解に係る記述については、実際の結果と一致することを保証又は約束するものではありません。

プレスリリースに関するお問合せ先

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社

Mail ： ir@mc-dream.com