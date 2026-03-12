26SS新作〈TICCAのリネンシリーズ〉店頭発売に先がけ、予約販売スタート｜全ラインアップをご覧いただける受注会を金沢店・東京店・公式オンラインストアで開催

株式会社FLAPPERS

リネンコレクション全型が一堂に揃う特別な受注会を開催

軽やかな風をまとうように、日常を美しく心地よくする〈TICCAのリネンシリーズ〉

定番から新作まで今シーズンは14型*、各8色**を展開。新しいシルエットのシャツやブラウス、キャミソール、ワンピース、コンビネゾンをご用意し、金沢店・東京店、公式オンラインストアで受注会および予約販売を行います。完売する商品も多いリネンシリーズの各アイテムをご覧いただける貴重な機会です。TICCAのリネンシリーズは日本の職人とともに糸選びから織り、染色まで2年をかけて開発したTICCAオリジナルの国産リネン素材を使用しています。ナチュラルな素材でありながら、大人が美しく着られるモードなコレクションです。

また、金沢店での受注会前日となる3月19日（木）には、リネンアイテムのTICCAのこだわりから金沢店スタッフのコーディネートまで幅広くご紹介するインスタライブを金沢店から配信。受注会より一足早くリネンシリーズをご覧いただけます。こちらもご期待ください。

26SS〈リネンシリーズ〉 展開スケジュール

■〈TICCA金沢〉受注会 3月20日(金)～3月29日（日）

石川県金沢市十間町9-5

電話番号 076-204-8640

営業時間 11:00 - 19:00

定休日 木曜日

https://www.instagram.com/ticca_kanazawa/

■〈TICCA東京〉受注会 4月4日(土)～4月14日（火）

東京都世田谷区若林4-31-17 木村ビル1階

電話番号 03-6804-0310

営業時間 12:00 - 19:00

定休日 水曜日・日曜日

https://www.instagram.com/ticca.tokyo/

■〈公式オンラインストア〉予約販売 3月27日（金）スタート

https://ticca.jp/

*シャツ5型〈リネンノーカラーシャツ〉〈リネンスクエアビッグシャツ uni〉〈リネンフレンチシャツ〉〈リネン半袖シャツ〉〈リネンスキッパーシャツ〉ベスト1型〈リネンキャミソールベスト〉ジャケット2型〈リネンシャツジャケット〉〈リネンギャザーブラウスジャケット〉ワンピース2型〈リネンツイストスリーブワンピース〉〈リネンフレンチスリーブバルーンドレス〉コンビネゾン2型〈リネンコンビネゾン〉〈リネンノースリーブコンビネゾン〉パンツ2型〈リネンカーゴパンツ〉〈リネンワイドタッグパンツ〉の14型

**各アイテム、ホワイト・ベージュ・サックス・ベイビーピンク・ブラウン・カーキ・ネイビー・ブラックの8色展開

■ノベルティ〈TICCAオリジナルランドリーネット〉

期間中、リネンシリーズを1点お買い上げごとに〈TICCAオリジナルランドリーネット〉を1点、プレゼントいたします。

洗うほどに肌にやさしくなじみ、上品な表情を長く保ち続けるTICCAのリネン。その風合いを日々のお手入れとともに楽しんでいただけるよう、オリジナルのランドリーネットをご用意しました。

＊カラー（黒または白）はランダムでのお渡し。数量限定。

〈TICCA公式インスタライブ〉

Instagram Live vol.11

- Linen Series Pre-Order Exhibition -

3月19日（木）15時、TICCA金沢から配信

https://www.instagram.com/ticca_jp/

今回で11回目の配信となるTICCA公式インスタライブ。回を重ねるごとに多くの方にご視聴いただき、TICCAの世界観を身近に感じていただける機会となっています。TICCAならではの素材やデザインなど、ものづくりの魅力を、直営店の店長やショップスタッフ、プレス担当が実際に着用しながらご紹介。視聴者様のコメントにもお応えしながらライブ配信を行っています。

一見気づかないような細やかなことを大切にするTICCA。アイテムのディテールや着用感、TICCAの服づくりに込められたこだわりを丁寧に紐解き、新作アイテムから定番商品まで、カテゴリーごとにお届けしています。

服は自分自身の生き方にぴったり寄り添ったものであるべきなのです。

身につけていると気分が良く、自分に自信が湧いてきて、セクシーになり、

素敵に見えてハッピーになれる。

それは、その人だけにしか出せないオリジナルのテイストでありチャームでもある。

着ていてとても気分の良くなってくるような服をきちんと揃えて

自分のスタイルの基本にする。

懐かしくて新しい。

時間や流行を超えていつまでも存在し続ける服。

ワークの意匠を持ちながらモード顔を見せる、タフさと上品さが備わった服。

そんな気品を添えるニューベーシックは自由でしなやかでエレガントなTICCAティッカ

▼フルコレクションが揃う直営店。

■2024年春にオープンしたTICCA 東京は世田谷線松陰神社前駅から商店街を抜けて松陰神社の前を通り、若林公園の前に位置する緑豊かなロケーション。

■同夏に移転オープンしたTICCA 金沢（石川県金沢市）。地元の人や観光客で賑わう近江町市場に隣接する便利な場所にありながら、古い町並みも残る静かなエリアに位置します。

https://ticca.jp/blogs/shop/ticca-shop-info

▼公式LINE: https://line.me/ti/p/~@696wvcuw

▼公式Instagram: https://www.instagram.com/ticca_jp/

TICCA公式オンラインストア :https://ticca.jp/

