小浪次郎氏が撮りおろす“リニアの出発点”。「Art Landscape by Jiro Konami」の最新写真が本日公開。

株式会社STARBASE

2024年12月にスタートした、東海旅客鉄道株式会社と株式会社STARBASEによる「LINEAN PROJECT」。

本プロジェクトの取り組みの一つである写真家・小浪次郎氏が参画するアートプロジェクト「Art Landscape by Jiro Konami」において、小浪氏が撮り下ろした写真が本日からLINEAN PROJECTの公式ホームページにて公開となりました。

「Art Landscape by Jiro Konami」の最新写真が公開

「Art Landscape by Jiro Konami」で小浪氏が捉えるのは、リニア中央新幹線を起点とした“新たな繋がり”です。本プロジェクトでは、リニア中央新幹線沿線に広がる風土や文化、人々の暮らしをアートとして記録し、新たな繋がりを小浪氏が撮影する写真によって伝えていきます。

今回小浪氏が撮影したのは、リニア中央新幹線の実験線が走る山梨県都留市・大月市。この地は長年にわたり試験走行や技術開発が行われてきた、リニアの出発点とも言える場所です。

雄大な富士山や、都留市の道の駅で働く人など、リニア中央新幹線の実験線が走るこの土地の豊かな自然や地域の人々の暮らしを切り取った写真の数々は、「リニアが未来へ向かって動き始めた場所」の現在を情緒的に描いています。

小浪氏が撮影したこれらの写真は、本日からLINEAN PROJECTの公式ホームページにて公開しています。

また、LINEANの公式インスタグラムでも写真を公開しています。

（＠linean_fan_community）

リニア中央新幹線が育む新たな繋がりを捉えた写真の数々を、ぜひお楽しみください。

◼︎「LINEANプロジェクトとは」

東海旅客鉄道株式会社と株式会社STARBASEが立ち上げた、リニア中央新幹線の開

業に向けたプロジェクト「LINEAN PROJECT」。プロジェクト名である「LINEAN

」は、リニア中央新幹線を応援してくれるみなさんを呼称するファンネーム・ファ

ンコミュニティネームでもあります。このプロジェクトは、「LINEAN」一人ひとり

が、開業に向けて走り続けているリニア中央新幹線と新しい物語や心踊る未来を、

ともに紡ぎ、楽しみ、共有していく。ファンの、ファンによる、ファンのためのプ

ロジェクトです。

「LINEAN PROJECT」オフィシャルサイト:http://linean.jp/