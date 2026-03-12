【銀座かねまつ】春の装いを更新する注目カラー。アイボリー＆シルバーの新作シューズが登場

株式会社かねまつ

春の装いを更新するうえで、今シーズン注目したいのがアイボリーとシルバー。

シンプルな装いにも軽やかなニュアンスを添え、大人のスタイルをさりげなくアップデートしてくれます。足元から季節感を取り入れる、トレンドカラーアイテムをご紹介します。

また、本アイテムを使用したスタイリング提案を『otonaMUSE WEB』のタイアップ記事公開中です。

https://otonamuse.jp/fashion/192549/

◎アイボリー

アクセサリーからイメージしたオリジナルの雫型バックルは、ひねりをきかせた形状がエレガントです。クリアの中にアイボリーをマーブル状に混ぜこみ、程よい透明感が印象的。

足元を明るくしてくれるアイテムです。

品番：KN-260021 \24,200（税込）

カラー：アイボリー

ヒール高：1.8cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262KN260021--05000300

アンカーのようなビットがマリンムードを感じさせる、晴雨兼用ローファー。ボリュームを抑えた程よいタンクソールは返りがよく、すっきりとした印象で履いていただけます。アイボリー×グレージュのカラーコンビは、さまざまな装いに自然と馴染みます。

品番：LS-FB2608 \26,400（税込）

カラー：アイボリー×グレージュ

ヒール高：3cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262LSFB2608--03500307

見た目も履き心地もソフトな質感のパンプス。安定感がありつつも太すぎないヒールですっきりした印象もあり、深めでモダンなカットにＵ字のスリットを入れることで抜け感もプラスしました。

品番：NB-260354 \26,400（税込）

カラー：アイボリー

ヒール高：4cm

※3/13（金）発売予定

◎シルバー

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262NB260354--05000300

ボリューム感のある金具とゆるっとしたソフトなムードが今っぽいパンプス。有機的なフォルムでハードになり過ぎず、全体の優しげな印象にもマッチ。深めの履き口で包まれるような履き心地。

品番：KN-260361 \24,200(税込)

カラー：シルバー

ヒール高：1.9cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262KN260361--92009100

今季らしいシアー感と、ぷっくりしたバックルがポイントのカッターパンプス。履き口のアシメカットが足を綺麗に見せつつ、少し深めにかぶるのでチュールでも安心感のある履き心地。チュールは透け過ぎない素材をチョイスしているのでオンオフ使えて優秀。

品番：NB-260171 \24,200(税込）

カラー：シルバー

ヒール高：1.7cm

詳細を見る :https://www.shoesconcierge.jp/shop/search/detail?g=4120262NB260171--99929100

◆販売場所

全国の銀座かねまつ店舗（アウトレット店を除く）および公式通販サイト

◆公式通販サイトで手軽にコレクションをチェック

銀座かねまつの公式通販サイト「シューズコンシェルジュ」にて、最新コレクションを公開中です。

スマートフォンやパソコンから簡単にアクセスでき、外出先でも気軽にチェックしていただけます。

カタログには、各アイテムの詳細情報やスタイリングのアイデアが盛りだくさん。

忙しい毎日の中で、ファッションのインスピレーションを手軽に得られる内容です。

https://www.shoesconcierge.jp/

