『KenKen』×『ポンコツクエスト』～スペシャルコラボグッズがヴィレッジヴァンガードオンラインストアに登場！～

2026年3月13日（金）より、圧倒的なグルーヴ感とテクニカルなプレイで「ベースヒーロー」とも呼ばれ、日本のロックシーンを代表するベーシストの一人として高い評価を受けている『KenKen』と、

RPGのようなファンタジー世界を舞台に、魔王に仕える“ポンコツな魔物”たちの日常を描いたコメディショートアニメ『ポンコツクエスト～魔王と派遣の魔物たち～』のスペシャルコラボグッズが、ヴィレッジヴァンガードオンラインストアにてEC受注販売開始！！

「もしKenKenがポンコツクエストの世界で一緒にライブをしたら…？」をイメージした、とっても可愛い描き下ろしイラストで登場です！このスペシャルコラボをぜひお楽しみください！

▼KenKen様コメント

「ずっとポンコツクエストが大好きすぎて、至る所で大好きだー！と言っていたらなんとヴィレヴァンさんがコラボ化してくれました！こんな嬉しいことがあるかー！！

本当にかわいいコラボグッズ作ってくれて昇天しました。これは絶対にゲットなんやぜー！！」

【グッズ詳細】

■缶バッジ 全6種

ランダム単品 660円 / 全6種セット 3,960円（税込）

【素材】

ブリキ

【サイズ】

丸型φ57mm

※こちらの商品はランダムでのお渡しとなる為、絵柄をお選びいただけません。

※お求めではない絵柄でも返品・交換はお断りいたしますのでご了承の上、ご購入いただきますようお願いいたします。

※セット購入すると全種揃います。

■ステッカー 全6種 各700円（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

KenKen：約H66mm×W73ｍｍ

イムラ：約Ｈ46mm×Ｗ41ｍｍ

カク：約Ｈ48mm×Ｗ53ｍｍ

ミツイ：約Ｈ35mm×Ｗ58ｍｍ

クロヌマ：約Ｈ53mm×Ｗ43ｍｍ

ツチダ：約Ｈ58mm×Ｗ62ｍｍ

■アクリルフィギュア 全6種 各2,200円（税込）

【素材】

アクリル

【サイズ】

KenKen：約H102mm×W108ｍｍ

イムラ：約Ｈ72mm×Ｗ60ｍｍ

カク：約Ｈ73mm×Ｗ79ｍｍ

ミツイ：約Ｈ76mm×Ｗ86ｍｍ

クロヌマ：約Ｈ82mm×Ｗ63ｍｍ

ツチダ：約Ｈ88mm×Ｗ92ｍｍ

■アクリルキーホルダー 全6種 各1,200円（税込）

【素材】

アクリル/鉄

【サイズ】

KenKen：約H71mm×W73ｍｍ

イムラ：約H52mm×W41ｍｍ

カク：約Ｈ54mm×Ｗ53ｍｍ

ミツイ：約Ｈ41mm×Ｗ58ｍｍ

クロヌマ：約Ｈ59mm×Ｗ43ｍｍ

ツチダ：約Ｈ58mm×Ｗ62mm

■クリアカード 全6種 各800円（税込）

【素材】

PET

【サイズ】

H86mm×W54mm

■アクリルパネル 5,750円（税込）

【素材】

アクリル/鉄

【サイズ】

A5（H148mm×W210ｍｍ）

■マグカップ 2,500円（税込）

【素材】

陶器

【サイズ】

Ｈ95mm×Ｄ82ｍｍ

■デスクマット 4,500円（税込）

【素材】

ポリエステル、天然ゴム

【サイズ】

Ｈ300mm×Ｗ600ｍｍ

■フェイスタオル 3,300円（税込）

【素材】

ポリエステル

【サイズ】

H300mm×W500ｍｍ

■Tシャツ（M/L/XL展開） 各5,500円（税込）

【素材】

綿

【サイズ】

M：身丈70cm/身幅52cm/袖丈20cm/肩幅47cm

L ：身丈74cm/身幅55cm/袖丈22cm/肩幅50cm

XL：身丈78cm/身幅58cm/袖丈24cm/肩幅53cm

(C)PQC

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは一部仕様が異なる場合がございます。

※お届け時期は予定となります。状況により変更になる場合がございます。予めご了承ください。

【受注期間】

2026年3月13日（金）10：00～2026年3月29日（日）23：59

【お届け予定日】

2026年5月中旬～5月下旬

【販売店舗】

ヴィレッジヴァンガードオンラインストア

https://vvstore.jp/feature/detail/22253

【お客様からのお問い合わせ先】

《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》

TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）