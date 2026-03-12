北陸最大のアイドルフェス「かがやきフェスSpring2026」タイムテーブル解禁！総勢85組が石川県金沢市に集結！
「北陸を"音楽"で元気に！」北陸発信のスターを育成するプロジェクト『ほくりくアイドル部』を運営するアンサー・エンタテインメント（アンサー株式会社、代表取締役社長 有村勇志）は、2026年4月18日（土）・19日（日）の2日間にわたり、ライブハウス4会場と石川県教育会館ホールの全5会場にて『かがやきフェスSpring2026』の開催のお知らせと、総勢85組のライブ・特典会タイムテーブルを解禁します。
かがやきフェスSpring2026 総勢85組出演
■出演者一覧
4月18日・19日両日出演
アイドルカレッジ / あすとりーのうさぎ / あまいものつめあわせ / アミーガス / イイトコドリ / 石川元気応援隊ジャンピン / ESTLINK☆ / OS☆U / オカシリゾート / おちゃメンタル☆パーティー / OLiDOL! / 開歌-かいか- / カラフルスクリーム / きっと大切だった / kimikara（きみから） / 君と見るそら / Qu(ハート)Aly / きゅ～くる / キュン!?恋堕ちキューピッド / Question.VI / グットクルー / クマリデパート / CLANCROWN / KRD8 / けっぱって東北 / CØCØRIZE / コドモシンカ / SAI²Rium / さくらいと / Cherie! / Shupines / シンセカイヒーロー / ZooZooZoo / SUPER☆GiRLS / すーぱーぷーばぁー!! / ゼロキョリハーツ / Task have Fun / 月に足跡を残した少女達は一体何を見たのか... / 手羽先センセーション / テラテラ / トウトイナ。 / 抜けてるくらいがちょうどいい / HAPPY CREATORS / Panic Monster !n Wonderland / 遥か、彼方。 / Beloved / ファーストプレイリスト / feelNEO / ほくりくアイドル部 / ほくりくアイドル部next / ポラリスマイル / WT☆Egret / My_Stage / 魔訶不思議変革者 -デスデス- / MAGMAZ / MATANAGOYA / Maison de Queen / mementoa / Melty BeaR / やれでき!!︎ / YUGUREMI / 愛乙女★DOLL / LIT MOON / LIMITLESS PINK / LØISLOID / わんふぁす！
4月18日のみ出演
IMZip / お願い!!フルハウス / すべての瞬間は君だった。 / ナト☆カン / NEO BREAK / びっくえんじぇる / Fille mimi / ラフ×ラフ / わーすた
4月19日のみ出演
あたまのなかは8ビット!?︎ / いつかの夜に僕たちが、 / 君色＋シンクロニシティ / Jams Collection / W.ダブルヴィー / 脳内パステル / ボジティブモンスター / WHITE SCORPION / Rain Tree（4thデジタルシングルメインメンバー） / ワッツ◎さーくる
※「cowolo」はアーティスト都合により出演キャンセル
■タイムテーブル
高解像度印刷用PDF
https://kagayaki-fes.jp/assets/img/timetable/timetable2026spring.pdf
18日（土）出演・特典会タイムテーブル
18日（土）出演タイムテーブル
18日（土）特典会タイムテーブル
19日（日）出演・特典会タイムテーブル
19日（日）出演タイムテーブル
19日（日）特典会タイムテーブル
■入場チケット
全会場共通入場チケット（Eight Hall / REDSUN / 石川県教育会館 ホール / 金沢AZ / 金沢GOLD CREEK）各1日券とお得な2日通し券の販売となります。
「かがやきフェスSpring2026」1日券詳細
料金：\6,600円（税込）
販売期間：各開催日の前日23:59まで
「かがやきフェスSpring2026」2日通し券詳細
料金：\12,000円（税込）
販売期間：2026年4月17日(金)23:59まで
チケットご購入はこちら（TIGET）
https://tiget.net/events/457086
■開催会場
「かがやきフェスSpring2026」周辺MAP
<ライブ会場>
・Eight Hall
〒920-0981 石川県金沢市片町1-6-10 ブラザービル 2F
・REDSUN
〒920-0981 石川県金沢市片町1丁目3-9
・石川県教育会館ホール
〒920-0961 石川県金沢市香林坊１丁目2-40
・金沢AZ
〒920-0971 石川県金沢市鱗町107番地
・金沢GOLD CREEK
〒920-0981 石川県金沢市片町2-13-11 ミリオンビルB1F
<特典会・リストバンド交換所>
・ダブル金沢（特典会のみ）
〒920-0981 石川県金沢市片町２丁目8-3
・HARMONIE（特典会のみ）
〒920-0997 石川県金沢市竪町40
・片町きらら（特典会 / リストバンド交換所）
〒920-0981 石川県金沢市片町２丁目2-2
■かがやきフェスについて
石川県金沢市の中心市街地にてホール・ライブハウスのサーキットイベントとして2023年初開催。通算4年目。シリーズ累計5回目の開催となる北陸最大のアイドルフェス。
秋を本祭とし、ホール会場を含めた大規模なサーキットイベントとして開催。春はライブハウス会場のみでの開催。
北陸に新たなエンタテインメントのフィールドを創造し、未来を担う子供たちに、夢と希望を与えるステージを提供する。
【公式HP】
kagayaki-fes.jp/spring2026/(https://kagayaki-fes.jp/spring2026/)
【公式X】
x.com/kagayaki_fes(https://x.com/kagayaki_fes)
【公式Instagram】
instagram.com/kagayaki_fes/(https://www.instagram.com/kagayaki_fes/)
能登半島地震で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます
また、失われた多くの命に心から哀悼の意を捧げます
この難局を共に乗り越え、復興への一歩を進めるために、心よりお力添えできればと願っております
運営協力：有限会社FOB企画/Makee(株式会社grabss)/株式会社ミュージッククラブ
主催：かがやきフェス実行委員会
企画・制作：アンサー・エンタテインメント(アンサー株式会社)