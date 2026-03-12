【セール情報】アレティ公式ストアにて週替わりのクリアランスセールを開催｜第2回目
Areti株式会社
詳細を見る :
https://areti.jp/collections/timesale
アレティ公式ストアでクリアランスセールを開催
セール概要
セール商品はこちら：i85B｜b1838IDG｜fc5203-1C｜t2036YL｜d1513YL
■開催期間
2026年3月12日（木）18:00 ～ 3月19日（木）17:59
■販売場所
アレティ公式ストア（https://areti.jp/）
■今週のセール商品（すべて1,000円・税込）
・ヘアアイロン（i85B）
・美顔器（b1838IDG）
・電動シェーバー（fc5203-1C）
・電動歯ブラシ（t2036YL）
・ドライヤー（d1513YL）
※各商品とも数量限定・お一人様1点限りの販売となります。
※無くなり次第、早期に終了する場合がございます。
アレティ公式ストアの無料会員登録でさらにお得
会員登録でポイント獲得
無料会員登録をしていただくと、以下の特典がすぐに利用可能になります。
■登録特典：最大510ポイントを進呈
510ポイントの内訳）
・会員登録完了で100ポイントを進呈
・メルマガ登録で200ポイントを進呈
・Instagram公式アカウントフォローで100ポイントを進呈
・YouTubeチャンネル登録で100ポイントを進呈
・週替わりセール商品の確認で毎週10ポイントを進呈
■購入金額の5%ポイントバック
購入金額の5%分のポイントを進呈いたします。
■ポイントの使い方
獲得したポイントは1ポイント＝1円としてご使用いただけます。
詳細を見る :
https://areti.jp/collections/timesale
Areti.株式会社