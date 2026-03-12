【セール情報】アレティ公式ストアにて週替わりのクリアランスセールを開催｜第2回目

セール概要

Areti株式会社アレティ公式ストアでクリアランスセールを開催セール商品はこちら：i85B｜b1838IDG｜fc5203-1C｜t2036YL｜d1513YL■開催期間

2026年3月12日（木）18:00 ～ 3月19日（木）17:59

■販売場所

アレティ公式ストア（https://areti.jp/）

■今週のセール商品（すべて1,000円・税込）

・ヘアアイロン（i85B）

・美顔器（b1838IDG）

・電動シェーバー（fc5203-1C）

・電動歯ブラシ（t2036YL）

・ドライヤー（d1513YL）

※各商品とも数量限定・お一人様1点限りの販売となります。

※無くなり次第、早期に終了する場合がございます。

アレティ公式ストアの無料会員登録でさらにお得

会員登録でポイント獲得

無料会員登録をしていただくと、以下の特典がすぐに利用可能になります。

■登録特典：最大510ポイントを進呈

510ポイントの内訳）

・会員登録完了で100ポイントを進呈

・メルマガ登録で200ポイントを進呈

・Instagram公式アカウントフォローで100ポイントを進呈

・YouTubeチャンネル登録で100ポイントを進呈

・週替わりセール商品の確認で毎週10ポイントを進呈

■購入金額の5%ポイントバック

購入金額の5%分のポイントを進呈いたします。

■ポイントの使い方

獲得したポイントは1ポイント＝1円としてご使用いただけます。

詳細を見る :https://areti.jp/collections/timesale

Areti.株式会社