ヤマモリ株式会社　代表取締役会長　三林 憲忠　令和８年三重県「県民功労者表彰」受章のお知らせ

ヤマモリ株式会社

総合食品メーカー、ヤマモリ株式会社（本社：三重県桑名市、社長：三林 圭介）は、当社代表取締役会長 三林 憲忠（以下、三林）が令和８年三重県「県民功労者表彰」を受章致しましたことをお知らせします。表彰式は令和８年４月１４日（火）に三重県庁講堂で実施される予定です。

県民功労者表彰は、三重県表彰規則に基づき、三重県の各界において県民の模範、かつ県勢の伸展への寄与に対して表彰されるものです。この表彰は、最高位の知事表彰として昭和４０年に制度が定められました。

1889年に醤油醸造業として創業したヤマモリ株式会社における事業活動、三重県中小企業団体中央会および三重県醤油味噌工業協同組合といった社外団体での貢献を評価され、受章に至りました。

三林は1976年にヤマモリ食品工業株式会社（現ヤマモリ株式会社）に入社、1982年に4代目代表取締役社長に就任致しました。祖業である醤油醸造では業界全体の活性化に取り組み、2002年から三重県醤油味噌工業協同組合の理事長として組合員の経済的地位向上に尽力しました。

企業経営者の立場から2002年より三重県中小企業団体中央会で三重県の中小企業・小規模事業者の組織化と活性化を推進、三重県産業の振興発展にも貢献しました。2013年からは全国中小企業団体中央会にも中小企業支援事業の推進、組織強化にかかわるなど、全国／三重県の両方の視点で中小企業の発展と活性化に尽力してまいりました。

また、三重県産の小麦と大豆を使用した「伊勢醤油」の地域ブランド化、地域スポーツ支援、寄付活動などを通して地域社会にも貢献しています。

■受章者プロフィール

三林 憲忠（みつばやし のりただ）

生年月日 1953(昭和28)年 2月13日 満73歳

職歴

1976（昭和51）年 ヤマモリ食品工業 (現ヤマモリ株式会社)入社

1982（昭和57）年 ヤマモリ食品工業 代表取締役社長

1988（昭和63）年 ヤマモリ株式会社へ社名変更）

2022（令和4）年 ヤマモリ株式会社 代表取締役会長

公職歴

三重県醤油味噌工業協同組合 理事長 （2002年4月～現職）

全国醤油工業協同組合連合会 会 長 （2013年5月～2023年5月）

日本醤油協会 副会長 （2013年5月～2023年5月）

全国中小企業団体中央会 評議員 （2013年6月～2019年6月）

（2023年5月～2025年6月）

理 事 （2021年6月～2023年6月）

（2025年6月～現職)

三重県中小企業団体中央会 会 長 （2020年6月～現職）

日本缶詰びん詰レトルト食品協会 理 事 （1992年5月～現職）

レトルト食品部会 部会長 （1990年6月～現職）

総務委員会 委員長 （2013年11月～現職）

公益財団法人日本タイ協会 評議員 （2021年4月～現職）

■受章者コメント

この度、三重県「県民功労者表彰」受章の栄に浴しましたことは身に余る光栄でございます。これもひとえに三重県における産業の成長と発展に寄与された諸先輩方をはじめ、関係各位のお力ならびにご支援の賜物であり、衷心より感謝申し上げます。

当社は1889年の創業以来、三重県桑名市に本社を構える食品メーカーとして「果てしなき夢を描き、満足を追求しつづける」を企業理念に、皆様の「食」を豊かにする様々な商品を世に送り出してまいりました。

これからも事業・業界団体での活動および地域貢献を通じて社会の発展のため尽力してまいります。

【ヤマモリとは】

1889年三重県で創業して137年、老舗の総合食品メーカーです。醤油醸造業としての祖業以来「変革への挑戦」を続け、様々な業界初の技術及びマーケティングの革新を通じて、変化する市場のニーズを常に汲んだ取り組みを行ってきました。膨大なレシピベースと経験が支える「おいしさ」を礎にした”エンターテインメント＆健康”をコンセプトにした商品の開発でお客様のスマイルを創造する企業として活動しています。

＜ 会社概要 ＞

企業名： ヤマモリ株式会社

代表者： 代表取締役社長執行役員 三林 圭介

本社所在地： 三重県桑名市陽だまりの丘6-103

創業： 1889年

設立： 1951年

資本金： 4億3500万円

従業員数： 806名 ※パートタイマー含む

事業内容： 醤油・つゆ・たれ・レトルトパウチ食品・飲料等の製造販売

公式サイト： https://www.yamamori.co.jp/