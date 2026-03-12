北海道発の冬季限定スイーツブランド『SNOWS』が再び福岡に登場！行列必至ブランドですが、整理券取得でスムーズなご案内が可能になりました。

株式会社　大丸松坂屋百貨店


北海道発・冬季限定のお菓子が1年ぶりに大丸福岡天神店に登場します！


ラングドシャクッキーのカリカリ感と、放牧牛乳の美味しさを最大限に生かした生チョコレートのなめらかさの両方を実現した生チョコレートサンドクッキー“スノーサンド”や、生クリームを生チョコレートで包んだ生トリュフチョコレート“スノーボール”など北海道発の特別なスイーツをラインナップ。直営の放牧酪農場で搾った放牧牛乳をはじめ、こだわりの原材料を活かしたお菓子、ブランド全体で創り上げているSNOWSの世界観など、北海道の新定番スイーツとして注目されています。この季節にしか味わえない『SNOWS』の世界を、ぜひお楽しみください。




展開商品のご案内



※現時点で販売が決定している商品です。販売商品の追加・変更等は大丸福岡天神店HP(https://www.daimaru-fukuoka.jp/shopblog/detail/?cd=019873&scd=000580)をご確認ください。



●スノーサンド




北海道で作られる冬の風味豊かで濃厚な放牧牛乳を使用した、新食感の生チョコレートサンドクッキー。


直火でひとつひとつ挟み焼きしているラングドシャの香ばしいカリカリ感と、生チョコレートのなめらかさの両方を実現した、SNOWSを代表とする生チョコレートサンドクッキー。


濃厚でコクのある冬の放牧牛乳を使って仕上げた生チョコレートは、ミルクの風味が感じられるリッチな味わいが特徴です。


白は生ホワイトチョコレート、黒は生チョコレートです。





スノーサンド 白と黒


8個入　税込1,593円





スノーサンド 白


5個入　税込1,134円





スノーサンド 黒


5個入　税込1,134円




●スノーボール




まろやかな生クリームを生チョコレートで包んだ生トリュフチョコレート。


冬の放牧牛乳を加えた北海道生クリームを生チョコレートで包んだ冬のミルクの甘い香りとコクを味わう生トリュフチョコレートです。





スノーボール 黒


9個入　税込1,296円




●森ノ木




繊細な食感にこだわったクリスピーチョコレート。


薄く焼いたクレープ生地を砕いたフィアンティーヌと、ローストアーモンドを細かく刻み、香ばしいパイを混ぜ込んだ、サクサク食感も楽しめるクランチチョコレートです。


ミルクチョコレートとスイートチョコレートの絶妙なブレンドでミルキーな味わいをお楽しみいただけます。


版画家 大谷一良さんの作品「森の見る夢」の木々をモチーフにした3つの形のチョコレートが特徴です。





森ノ木 黒


8本入　税込1,242円




●雪ひとつ




北海道土産の定番「バター飴」が、冬の放牧牛乳によって新登場。


濃厚で旨みたっぷりとなる冬に搾った放牧牛乳をたっぷり入れた、芳醇なバターが溶け合うミルクバター飴。


飴にまとった全脂粉乳がミルクの風味を一層引き立て、まろやかな味わいです。


バター飴を象徴するフェルトのパッケージもポイントです。





雪ひとつ


1袋 税込540円





『SNOWS』入場と商品購入方法についてご案内



本イベントでは混雑緩和のため、『SNOWS』全商品を対象として、事前に大丸・松坂屋アプリで時間帯整理券をご予約された方を優先してご案内します。


アプリをご利用でない方も、紙整理券配布やフリー入場など購入方法をご確認ください。




１.【大丸・松坂屋アプリを使った「時間帯別ご案内整理券」予約（※優先案内）】


予約ページは大丸・松坂屋アプリ内でのみご案内させていただきます。


予約開始後、3月25日(水)～3月29日(日)のうちからご希望のお日にちお時間をお選びいただけます。


アプリの詳細やダウンロード方法はこちらからご確認ください。(https://www.daimaru-fukuoka.jp/info/detail/?cd=001263)




※予約が殺到した場合、入力中にご希望の枠が埋まってしまうこともございますのであらかじめご了承くださいませ。


※ご予約はご希望の商品の購入を確約するものではございません。


※午後3時よりフリー入場(品切れの場合もございます)





２.【紙の「入場ご案内整理券」配布】




※入場ご案内整理券はご希望の商品の購入を確約するものではございません。


　ご入場いただく時間帯によってはご希望の商品が品切れの場合や、全ての商品が完売の場合もございます。


※ご希望の入場時間を選ぶことはできません。


※整理券配布時にお並びいただいた方から先着順にご案内いたします。


※午後1時30分までの入場分が配布終了した時点で『入場ご案内整理券』の配布は終了いたします。


※午後3時よりフリー入場(品切れの場合もございます)



３.【アプリ・紙の整理券をお持ちでない場合】


3月25日(水)～3月31日(火)の期間でアプリ・紙整理券をお持ちの方をご案内後、在庫が残っている場合は午後3時から”フリー入場”としてご案内いたします。


ただし整理券をお持ちの方の購入で全商品が品切れとなった場合、フリー入場はおこないません。






商品購入に関する個数制限・そのほか注意事項



おひとり様あたりのご購入点数は【おひとり様 20個まで】です。


なお、下記3商品は以下の通りの個数制限となります。


・スノーサンド 5個入 白/黒 合わせて　おひとり様4個まで


・スノーサンド 白と黒 8個入　おひとり様4個まで


・スノーボール 黒　おひとり様2個まで








※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。




アクセス：


西鉄電車「福岡（天神）駅」


西鉄バス「天神大丸前」


西鉄バス「西鉄バスターミナル前」


地下鉄七隈線「天神南駅」




住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店


TEL：092-712-8181（代表）




【大丸福岡天神店】


HP：https://www.daimaru.co.jp/fukuoka/


LINE：https://lin.ee/aBzxP4w


Instagram：＠daimaru_fukuoka（https://www.instagram.com/daimaru_fukuoka/）


X（旧Twitter）：@daimaruFUKUOKA（https://x.com/daimaruFUKUOKA）