【いよいよ3月18日 発売！】『ツール・ド・フランス2025 スペシャルBOX』Blu-ray 伝説の第112回大会の興奮をBlu-rayで再び！

世界最高峰のサイクルロードレース「ツール・ド・フランス」。その第112回大会の全21ステージを凝縮した『ツール・ド・フランス2025 スペシャルBOX（Blu-ray2枚組）』が、いよいよ2026年3月18日（水）に発売となります。昨夏の興奮を呼び覚ます、ファン必携の永久保存版。その見どころと商品詳細をご案内いたします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5TAze0OFiL0 ]予約・購入はこちら :https://tohoentertainmentonline.com/shop/g/gTBR36068D/

■ 本作の3つの注目ポイント

1. 「純度100％のフランス一周」と、2年ぶりのパリ・フィニッシュ

2025年大会は全コースがフランス国内で開催される、まさに「純度100％」のフランス一周。そして、最終ステージは2年ぶりに首都パリのシャンゼリゼへと帰還。モンマルトルの丘をコースに組み込む新たな演出をはじめ、フランスの大地、観衆の熱気、そして選手の限界、歴史に残るフィナーレは必見です！

2. 現役最強タデイ・ポガチャル vs 宿敵ヨナス・ヴィンゲゴー

26歳にして既にツールを複数回制したタデイ・ポガチャル（UAEチームエミレーツ・XRG）と、その背後に控える宿敵の戦略家ヨナス・ヴィンゲゴー（チーム ヴィスマ・リースアバイク）。この二大巨頭の火花散る総合争いはもちろん、ほかにもカルロス・ロドリゲス（イネオス・グレナディアーズ）や、若き才能に溢れるレムコ・エヴェネプール（スーダル・クイックステップ）。前回初のステージ優勝を果たしたビニヤム・ギルマイ（アンテルマルシェ・ワンティ）など、群雄割拠のドラマを余すことなく収録！

3. 合計94分におよぶ豪華特典映像！

本編218分のダイジェストに加え、サイクルロードレースファン必見の特典映像を収録。

『パリ～ルーベ2025』ダイジェスト（32分）：北の地獄、石畳の死闘。

『ブエルタ・ア・エスパーニャ2025』ダイジェスト（62分）：激坂が彩るスペインの熱狂。

2025年のロードレースシーンを総括できるボリュームとなっています。

■ 商品概要

●ツール・ド・フランス2025 スペシャルBOX（Blu-ray2枚組）

品番：TBR36068D／POS：4988104155689

価格：11,000円（税抜価格：10,000円）

<<仕様>>

ブルーレイ2枚組／収録尺：大会本編 218分＋特典映像 94分／

2層（BD50G）／16:9／1080i High Definition

音声：STEREO

音声１.【放送実況】

音声2.【副音声（解説：栗村修 実況：サッシャ）】

字幕：なし

<<収録内容>>

【大会本編】

第112回大会 全21ステージのダイジェスト（218分）

【映像特典】

１. 『パリ～ルーベ2025』ダイジェスト（32分）

２. 『ブエルタ・ア・エスパーニャ2025』ダイジェスト（62分）

■ 著作権／発売・販売元

(C)2025 A.S.O. (C)2025 J SPORTS Corporation ALL RIGHTS RESERVED.

Photographe (C)A.S.O. Charly Lopez

発売元：株式会社ジェイ・スポーツ 販売元：東宝株式会社