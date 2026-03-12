【EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026】第二弾出演者発表！小沼ようすけ、Saigenji、高田みち子＆佐津間純、寺久保伶矢、畠山美由紀、Yuki Atori Trio

株式会社ディスクガレージEBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026

2024年に東京都渋谷区・目黒区の恵比寿ガーデンプレイス開業30周年を記念し、上質な「音楽」と「食」をメインに、恵比寿の日常に溶け込むフェスティバルとして初開催した『EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN』。

3回目となる今年は「MUSIC×BEER×FOOD×GREEN」をテーマに、ゴールデンウィークの締めくくりとなる5月8日(金)～5月10日(日) の３日間、恵比寿ガーデンプレイス全域にて開催をいたします。

新緑の季節を感じながら、心地よいリズムに乗り、好きな歌を口ずさむ。おいしいお酒と食事で、仲間たちと語らう。子どもから大人まで思い思いに遊び、愛犬と散歩を楽しむ。お散歩ついでに立ち寄っていただけるような、日常の少しだけ先にある特別な3日間です。

●第二弾出演アーティスト6組を発表！

第二弾出演アーティストとして、入場無料のセンター広場の初日5月8日(金)に寺久保伶矢、5月9日(土)にSaigenji 、高田みち子＆佐津間純、畠山美由紀、5月10日(日)に小沼ようすけ、Yuki Atori Trioの計6組が追加発表となります。タイムテーブルは後日発表。

初日5月8日(金)出演の寺久保伶矢は、2001年生まれのトランペッター／シンガーソングライター。

5月9日(土)出演のSaigenjiはブラジリアンフィーリング溢れる卓越した音楽性とテクニックに定評があるシンガーソングライター。高田みち子は、シンガーソングライターとしての自身の活動の他、松たか子、坂本真綾などに楽曲を提供するなど幅広く活動。ジャズギタリスト・佐津間純のジャズギターの王道をいくプレイスタイルとのコラボをお楽しみに。畠山美由紀は、切なく深みのある唯一無二のボーカルで恵比寿の街を心地よく包み込むステージとなるだろう。

5月10日(日)に出演の小沼ようすけは、世界を音で繋ぐ創作活動を続けるギタリスト。Yuki Atori TrioはYuki Atori(bs)をリーダーに、類家心平(Tp)／松下マサナオ(Dr)を迎えたジャズアンビエントトリオ。

チケット不要の無料ステージとなるセンター広場で、上質な音楽をお楽しみください。

5月8日(金)出演

寺久保伶矢

5月9日(土)出演

Saigenji高田みち子＆佐津間純畠山美由紀

5月10日(日)出演

●本日、かつしかトリオ（櫻井哲夫＆神保 彰＆向谷 実）チケット先行受付開始！

やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光）公演のオフィシャル先行受付は3月15日まで！

小沼ようすけYuki Atori Trio

5月10日(日)ザ・ガーデンホールに出演が決定している、かつしかトリオ（櫻井哲夫＆神保 彰＆向谷 実）公演のFC先行が本日より受付開始。明日、3月13日(金)18:00よりオフィシャル先行もスタートする。

日本を代表するフュージョンバンド「カシオペア」の元メンバー、櫻井哲夫(Ba)、神保 彰(Dr)、向谷 実(Key)によるユニット・かつしかトリオのステージをお見逃しなく。

◎K3 FUNFUN SESSION先行

受付期間：2026年3月12日(木)18:00～3月22日(日)23:59

K3 FUNFUN SESSION：https://k3funfun.com

◎オフィシャル先行受付

受付期間：2026年3月13日(金)18:00～3月22日(日)23:59

https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/katsushika-trio/

5月9日(土)ザ・ガーデンホールに出演する、やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光）公演のオフィシャル先行受付は3月15日(日)23:59まで受付中。こちらもお見逃しなく。

◎オフィシャル先行受付

受付期間：受付中～3月15日(日)23:59

https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/yanoetagatsuma/

他出演者やコンテンツは随時発表いたします。続報を楽しみにお待ちください。

●日本最大級のレコードコンベンション『TOKYO RECORD CONVENTION』がEBISU Bloomin’ JAZZ GARDENに！

やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光）かつしかトリオ（櫻井哲夫＆神保 彰＆向谷 実）

レコードショップや音楽カルチャーの担い手たちが一堂に会する、日本最大級のレコードコンベンション『TOKYO RECORD CONVENTION』がEBISU Bloomin’ JAZZ GARDENに初登場。ヴィンテージ盤からレア盤、最新リリースまで幅広いレコードが集まり、 DJプレイやアーティストによるフリーマーケットなど、音楽にまつわるカルチャーを丸ごと体験できるイベントとなっており、レコードファンならずとも必見です。

開催日：5月9日(土)10日(日)

場所：恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザ B1F(TSUTAYA BOOKSTORE横)

※DJのタイムテーブル等、詳細は後日発表

フェスティバル概要

TOKYO RECORD CONVENTION

EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026

日程：2026年5月8日(金)～5月10日(日) ３日間開催

会場：恵比寿ガーデンプレイス全域 (東京都渋谷区恵比寿4丁目、東京都目黒区三田1丁目)

ザ・ガーデンホール：有料

■2026年5月9日(土)

やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光） Japan Tour 2026 ～EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026 SPECIAL!～

出演：矢野顕子（Pf, Key, Vo）／上妻宏光（三味線, Vo）／深澤秀行（Synthesizer）

会場：ザ・ガーデンホール

開場：17:00 / 開演18:00

指定席：\8,800(税込)

※別途ドリンク代必要

※小学生以上チケット必要、未就学児膝上無料

■2026年5月10日(日)

かつしかトリオ（櫻井哲夫＆神保 彰＆向谷 実）～EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026 SPECIAL!～

出演：かつしかトリオ（櫻井哲夫＆神保 彰＆向谷 実）

櫻井哲夫(Ba) / 神保 彰(Dr) / 向谷 実(Key)

会場：ザ・ガーデンホール

開場：16:00 / 開演17:00

指定席：\9,500(税込)

※別途ドリンク代必要

※小学生以上チケット必要、未就学児膝上無料

センター広場：無料

※各日50音順

■2026年5月8日(金)奇妙礼太郎×U-zhaan×中込陽大 / 寺久保伶矢[NEW]

■2026年5月9日(土)押尾コータロー / Saigenji[NEW] / 高田みち子＆佐津間純[NEW] / 畠山美由紀[NEW] and more…

■2026年5月10日(日)小沼ようすけ[NEW] / 南佳孝 / Yuki Atori Trio[NEW] and more…

会場：センター広場

※観覧無料

※タイムテーブルは後日発表

恵比寿ガーデンプレイスセンタープラザ B1F(TSUTAYA BOOKSTORE横)

■5月9日(土)10日(日)

TOKYO RECORD CONVENTION×EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN

※DJのタイムテーブル等、詳細は後日発表

※追加出演アーティスト、出店情報は後日発表予定です。

オフィシャル先行受付 (イープラス)

2026年5月9日(土)

やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光） Japan Tour 2026 ～EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026 SPECIAL!～

受付期間：2026年2月26日(木)18:00～3月15日(日)23:59

申し込みURL：https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/yanoetagatsuma/

2026年5月10日(日)

かつしかトリオ（櫻井哲夫＆神保 彰＆向谷 実）～EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN 2026 SPECIAL!～

受付期間：2026年3月13日(金)18:00～3月22日(日)23:59

申し込みURL：https://eplus.jp/ebisubloominjazzgarden/katsushika-trio/

※内容は変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

お問合せ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

EBISU Bloomin’ JAZZ GARDENオフィシャルサイト：https://jazzgarden.jp/

EBISU Bloomin’ JAZZ GARDENオフィシャルX：https://x.com/EbisuJazzGarden

EBISU Bloomin’ JAZZ GARDENオフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/ebisubloominjazzgarden/

主催：EBISU Bloomin’ JAZZ GARDEN製作委員会

特別協賛：サッポロ不動産開発株式会社

協賛：ヱビスビール、クロレラ工業株式会社

後援：渋谷区、目黒区、一般財団法人渋谷区観光協会、J-WAVE

特別協力：恵比寿ガーデンプレイス、ザ・ガーデンホール、ザ・ガーデンルーム、YEBISU BREWERY TOKYO、BLUE NOTE PLACE

協力：イープラス、NexTone、TOKYO RECORD CONVENTION

制作協力：KIRINZI inc.

出演アーティスト プロフィール

・小沼ようすけ

秋田県出身。1999年ギブソンジャズギターコンテスト優勝。

2001年にSONY MUSICよりデビュー。2004年、リチャード・ボナ (ba)、アリ・ホニッグ(dr)をフィーチャーしたトリオアルバム"Three Primary Colors"をNYで録音。

2010年「Jam Ka」発売。グアドループの民族音楽グオッカの太鼓(ka)がフィーチャーされたこの作品で独自の世界観を展開。

2016年、パリで録音された 「Jam Ka Deux」をリリース。この作品をきっかけにParisやMunich のジャズクラブ、 Martinique Jazz festival、グォッカの本拠地Guadeloupeで行われた "Festival Eritaj"に出演。ジャズをベースに様々な国を旅して得た影響、経験を音楽に採り入れながら、世界を音で繋ぐ創作活動を続けるギタリスト。

最新作は初のソロギター作品『Your Smile』。

小沼ようすけ オフィシャルサイト www.yosukeonuma.com(http://www.yosukeonuma.com/)

・Saigenji

1975年生まれ。沖縄～香港～東京育ち。ブラジリアンフィーリング溢れる卓越した音楽性とテクニックに定評のあるシンガーソングライター。

これまでにMISIA、MONDO GROSSO、冨田ラボ、今井美樹、アン・サリー、平井堅、LOSALIOS、渡辺貞夫等にゲストボーカルやギタリストとして参加。またbirdや乙葉、多和田えみ、比屋定篤子などへの楽曲提供も。またボサノヴァや映画音楽、坂本龍一監修の「日本のうた」など、様々なテーマのトリビュートアルバムに自身の名義で参加。

フジロックフェスティバルやサマーソニック、ライジングサンロックフェスティバル、サンセットライブなど国内野外フェス出演も常連。海外活動も積極的に行いシンガポール、パリ、ソウル、バンコク、台湾、ミャンマーなど海外でもライブを敢行し、エネルギッシュなパフォ-マンスで聴衆を熱狂させている。

これまでにライブ盤、ベスト盤を含む12枚のアルバムを発表。

最新フルアルバムはライブで大切に歌い続けてきたカバー曲と、珠玉の自作インストゥルメンタル曲をパッケージした完全ソロ録音の第二弾「COVERS & INSTRUMENTALS」。

Saigenji オフィシャルSNS https://profu.link/u/saigenji923

・高田みち子＆佐津間純

高田みち子(Vo,Key)／佐津間純(Gt)

・高田みち子

インディーズで数枚のアルバムを出したのち『Night Buzz』（2004年SONY）でメジャーデビュー。

ギターリスト松木恒秀のサウンドプロデュースによりWhat is HIP? と3枚のアルバムをリリース。

自身の活動の他、楽曲提供（松たか子、坂本真綾、伊礼亮、伊藤美来）や、上野洋子らとの女性五人組バンド『Marsh-Mallow』、健’z with Friends、ココナツバンク再結成アルバム参加など幅広く活動。

菅野浩（Sax）ソロアルバム『LANDMARK BLUE～僕たちのララバイ～』（2014年T5Jazz）への楽曲提供を機に、菅野浩、佐津間純（G）との三人ユニット“LANDMARK BLUE”を結成。横浜方面を中心にライブ活動を展開しながらスタジオライブアルバム『Live from Yokohama』（2021年T5Jazz）をリリース。

高田みち子 オフィシャルX https://twitter.com/michiko_takada

・佐津間純

ジャズギタリスト。1982年10月24日生まれ。神奈川県鎌倉出身。洗足学園大学ジャズコース卒業。バークリー音楽大学卒業。卒業後プロとしてのキャリアをスタート。2006年ギブソンジャズギターコンテスト入賞。2012年第20回日本プロ録音賞ベストパフォーマンス賞を受賞。2013年デビューアルバム「JUMP FOR JOY」をリリース。2020年より動画配信サイトYoutubeで積極的に演奏動画の配信も行なっている。2022年国立音楽大学非常勤講師に就任。2025年セカンドアルバム「TREASURES」をリリース。ジャズギターの王道をいくプレイスタイルとその暖かく美しい音色は老若男女問わず受け入れられている。

佐津間純 オフィシャルサイト https://junsatsuma.com/

・寺久保伶矢

2001年生まれ、北海道札幌市出身のトランペッター／シンガーソングライター。

幼少期はジャズと共に育ち、現在はヒップホップ、R&B、ファンク、クラブミュージックなど、様々なシーンを横断したクロスオーバーなサウンドで注目を集める新世代アーティスト。

2025年5月14日リリースの1stアルバム『Reiya The P.A.V.E.』では、トランペットのみならずボーカルや作詞・作曲も手がけ、独自の世界観を打ち出した。

Java Jazz Festival（2019）、Fuji Rock Festival（2023）、Montreux Jazz Festival Japan（2024）、Jazz in July（2025）など、国内外の主要フェスティバルに出演。トランペッターとしての技巧と、シンガー／ソングライターとしての表現力を融合させ、次世代の音楽シーンを牽引する存在へと歩みを進めている。

寺久保伶矢オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/reiya_terakubo/

・畠山美由紀

ダブルフェイマス、ポートオブノーツを経て 2001 年にメジャーソロデビュー。

切なく深みのあるボーカルは唯一無二で、国境を越えて、音楽ファンそして名だたるアーティストからの支持を得て、松任谷由実、松本隆、冨田ラボ、キリンジ、大貫妙子、リリー・フランキー、八代亜紀、セルジオ・メンデス、グラミー受賞プロデューサー/ジェシー・ハリス、オノ・ヨーコ、等多くのアーティストとの、共作、共演を果たしている。

音楽を愛しそして紡ぎ、歌う。壮大でありながら毛布に包まれるような心地よい世界は、小さなカフェから教会、オーチャードホール等のホールコンサート、武道館ライブ、スタジアムでの国歌斉唱、オーケストラとのコンサート フェスなど、どの場面でも心地よく響く。

みなと気仙沼大使。みやぎ絆大使。

FM ヨコハマ「Travelinʼ Light」DJ としても活動中。2024年12月18日には新譜「Travelin’ Light」をリリース。2026年はデビュー25周年。唱歌のアルバムをリリース予定。

畠山美由紀 オフィシャルサイト https://hatakeyamamiyuki.com/

・Yuki Atori Trio

出演：Yuki Atori(Ba)／類家心平(Tp)／松下マサナオ(Dr)

Yuki Atori(bs)をリーダーに、アンビエント的な音楽を中心に、インプロビゼーション音楽も含みながら、時にリラックス、時に激しい場面も見せ、変拍子の場面などモダンなサウンドも見せるジャズアンビエントトリオ。

Yuki AtoriオフィシャルInstagram https://www.instagram.com/yuki_atori