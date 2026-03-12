【ロイズ】締切間近！3月15日に札幌駅から貸切列車で行く、チョコレート詰め放題・施設見学付き特別列車ツアーは3月13日まで予約受付中。
チョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」（北海道札幌市）は、札幌市の隣町、当別町にある「ロイズタウン駅」の開業4周年を記念し、3月15日に特別な列車ツアーを開催いたします。体験型施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」の見学とチョコレート詰め放題もお楽しみいただけるほか、同ツアー限定の記念グッズ付きのお楽しみいっぱいのツアーです。ロイズタウン駅到着時には、当別町のイメージキャラクター「とべのすけ」のお出迎えも決定しました。3月13日まで名鉄観光公式サイトでツアーの予約を受付中です。ぜひお早めにご予約ください。
ツアー予約ページはこちら :
https://air.mwt.co.jp/tour/tourList?lang=ja&depAreaCode=A01&keyword=%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BA
体験型施設の見学とチョコレート詰め放題体験、記念硬券などの参加記念グッズ付きで鉄道ファンの方はもちろん、ご家族やご友人同士、お一人様でも楽しめる内容になっています。
ぜひ札幌駅から始まる特別な1日をお過ごしください。
※予約制、定員に達し次第販売を終了いたします。
▼開催日
3月15日（日）札幌駅より9:56頃出発⇒ロイズタウン駅10:29頃到着予定
▼価格
お一人様/税込5,800円～8,800円
※復路自由解散・当別町周遊など3つのプランをご用意しています。
▼申込方法
名鉄観光公式サイトより、ご予約いただけます。
ツアーの詳細についても下記（名鉄観光公式サイト）をご覧ください。
ツアー行程・旅行代金▼ツアー行程
【復路自由解散コース】
9：00 JR札幌駅（集合場所の詳細はお申込み後にご案内いたします）
9：56頃 JR札幌駅発
10：29頃 ロイズタウン駅で下車
体験型施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」見学とチョコレートの詰め放題体験、
ロイズタウン工場直売店でショッピングをお楽しみいただき、自由解散
（直売店ではロイズタウン駅4周年記念イベントを開催中）
※ロイズタウン駅からの帰りの費用は各自負担となります。
【当別町周遊プラン】
9：00 JR札幌駅（集合場所の詳細はお申込み後にご案内いたします）
9：56頃 JR札幌駅発
10：29頃 ロイズタウン駅で下車
体験型施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」見学とチョコレートの詰め放題体験、
ロイズタウン工場直売店でショッピングをお楽しみいただきます。
（直売店ではロイズタウン駅4周年記念イベントを開催中）
13：00頃 貸切バスで「北欧の風 道の駅とうべつ」に移動
ショッピング等をお楽しみいただきます。
14：30頃 貸切バスで当別駅に移動、解散
※当別駅からの帰りの費用は各自負担となります。
▼旅行代金（施設入場料含む）
【復路自由解散コース】（ツアーコード：BBADB1000011）
1名様あたり 旅行代金：税込5,800円
※ロイズタウン駅からの帰りの費用は各自負担となります。
【★おひとり2席ご利用可能★ 復路自由解散コース】（ツアーコード：BBADB1000012）
1名様あたり 旅行代金：税込8,800円
※ロイズタウン駅からの帰りの費用は各自負担となります。
【当別町周遊プラン】（ツアーコード：BBADB1000013）
1名様あたり 旅行代金：税込8,800円
※当別駅で解散するプランです。当別駅からの帰りの費用は各自負担となります。
※3歳未満のお子様は無料（お席のご用意はできません。大人おひとり様につき2名様まで帯同可能です）
貸切列車「はまなす編成」について
提供：JR北海道
このツアーでは、札幌駅からロイズタウン駅までJRの特別貸切列車「はまなす編成」にご乗車いただきます。はまなすの花をイメージした鮮やかなピンク色の車体に、車内は落ち着いた雰囲気のラウンジやBOX席が利用できる号車があるほか、全席に電源・Wi-Fi・インアームテーブルを完備しています。普段は味わえない特別な乗車体験をお楽しみください。
＼ロイズタウン駅では、とべのすけがお出迎え！記念撮影を楽しんで／
ロイズタウン駅
とべのすけ（当別町イメージキャラクター）
※往路のみ「はまなす編成」に乗車していただけます。
※天候によりとべのすけの登場場所は変わる場合があります。
記念グッズ（記念硬券・ポーチ）について
当ツアー限定の記念硬券・ポーチ1セットを、ツアー当日の札幌駅集合時にお渡しいたします。
・記念硬券（チョコレート詰め放題体験参加券）
切符を模したオリジナルデザインのA型サイズの硬券です（縦約30mm×横約57.5mm）。チョコレート詰め放題体験の参加券として体験会場の受付でご提示いただき、入鋏させていただきます。またご希望の方には、入鋏後に記念硬券を持ち運べるキーホルダーを1個お渡しいたします。
・ポーチ
ロイズタウン駅4周年記念ロゴをデザインした、縦約13.5cm×横約13.5cmのクリアポーチです。
※JR北海道商品化許諾済 ※画像はイメージです。
チョコレート詰め放題体験について
詰め放題BOXイメージ
当ツアーでは「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」見学の最後に、チョコレート詰め放題体験をお楽しみいただけます。
ケーキのデザインの直径約12cm×深さ約6cmの箱にチョコレートを詰めてお持ち帰りいただけます。
※画像はイメージです。実際の内容と異なる場合がございますので、ご了承ください。
※詰め放題のチョコレート・お菓子は個包装された商品のみです。
体験型施設 ロイズカカオ＆チョコレートタウンについて
公式サイト：https://www.royce.com/cct/
“チョコレートを 旅しよう”をテーマに、ロイズのカカオ栽培からチョコレートづくりまでを、様々な展示や体験を通して楽しめる体験型施設。1Fにはロイズタウン工場直売店を併設し、定番人気のチョコレートから同店限定のパンやピザ、ソフトクリームなども販売しています。
※ツアーにはチョコレートワークショップ体験は含まれておりません。ご希望の方は別途体験料が必要です。
◆ロイズタウン工場直売店の情報はこちら
https://www.royce.com/brand/shop/detail/?no=108
【ツアーに関するお問い合わせはこちら】
名鉄観光サービス株式会社札幌支店
担当：橋爪・久松・年代・大久保
住所：北海道札幌市中央区北3条西1丁目1番地1札幌ブリックキューブ6階
TEL：011-241-4986
FAX：011-241-0154
HP ：https://www.mwt.co.jp/
3月15日まで開催！ロイズタウン駅4周年記念イベントは他にも！
ロイズタウン工場直売店では3月15日まで楽しいイベントを開催。記念スタンプも登場します！チョコレート詰め放題とあわせてお楽しみください。
＼ロイズタウン駅4周年記念イベント／
