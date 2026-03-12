【ロイズ】締切間近！3月15日に札幌駅から貸切列車で行く、チョコレート詰め放題・施設見学付き特別列車ツアーは3月13日まで予約受付中。

株式会社ロイズコンフェクト

チョコレートメーカー「株式会社ロイズコンフェクト」（北海道札幌市）は、札幌市の隣町、当別町にある「ロイズタウン駅」の開業4周年を記念し、3月15日に特別な列車ツアーを開催いたします。体験型施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」の見学とチョコレート詰め放題もお楽しみいただけるほか、同ツアー限定の記念グッズ付きのお楽しみいっぱいのツアーです。ロイズタウン駅到着時には、当別町のイメージキャラクター「とべのすけ」のお出迎えも決定しました。3月13日まで名鉄観光公式サイトでツアーの予約を受付中です。ぜひお早めにご予約ください。

ツアー予約ページはこちら :https://air.mwt.co.jp/tour/tourList?lang=ja&depAreaCode=A01&keyword=%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%82%BA

体験型施設の見学とチョコレート詰め放題体験、記念硬券などの参加記念グッズ付きで鉄道ファンの方はもちろん、ご家族やご友人同士、お一人様でも楽しめる内容になっています。

ぜひ札幌駅から始まる特別な1日をお過ごしください。

※予約制、定員に達し次第販売を終了いたします。

▼開催日

3月15日（日）札幌駅より9:56頃出発⇒ロイズタウン駅10:29頃到着予定

▼価格

お一人様/税込5,800円～8,800円

※復路自由解散・当別町周遊など3つのプランをご用意しています。

▼申込方法

名鉄観光公式サイトより、ご予約いただけます。

ツアーの詳細についても下記（名鉄観光公式サイト）をご覧ください。

ツアー行程・旅行代金

▼ツアー行程

【復路自由解散コース】

9：00 JR札幌駅（集合場所の詳細はお申込み後にご案内いたします）

9：56頃 JR札幌駅発

10：29頃 ロイズタウン駅で下車

体験型施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」見学とチョコレートの詰め放題体験、

ロイズタウン工場直売店でショッピングをお楽しみいただき、自由解散

（直売店ではロイズタウン駅4周年記念イベントを開催中）

※ロイズタウン駅からの帰りの費用は各自負担となります。

【当別町周遊プラン】

9：00 JR札幌駅（集合場所の詳細はお申込み後にご案内いたします）

9：56頃 JR札幌駅発

10：29頃 ロイズタウン駅で下車

体験型施設「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」見学とチョコレートの詰め放題体験、

ロイズタウン工場直売店でショッピングをお楽しみいただきます。

（直売店ではロイズタウン駅4周年記念イベントを開催中）

13：00頃 貸切バスで「北欧の風 道の駅とうべつ」に移動

ショッピング等をお楽しみいただきます。

14：30頃 貸切バスで当別駅に移動、解散

※当別駅からの帰りの費用は各自負担となります。

▼旅行代金（施設入場料含む）

【復路自由解散コース】（ツアーコード：BBADB1000011）

1名様あたり 旅行代金：税込5,800円

※ロイズタウン駅からの帰りの費用は各自負担となります。

【★おひとり2席ご利用可能★ 復路自由解散コース】（ツアーコード：BBADB1000012）

1名様あたり 旅行代金：税込8,800円

※ロイズタウン駅からの帰りの費用は各自負担となります。

【当別町周遊プラン】（ツアーコード：BBADB1000013）

1名様あたり 旅行代金：税込8,800円

※当別駅で解散するプランです。当別駅からの帰りの費用は各自負担となります。

※3歳未満のお子様は無料（お席のご用意はできません。大人おひとり様につき2名様まで帯同可能です）

貸切列車「はまなす編成」について

提供：JR北海道

このツアーでは、札幌駅からロイズタウン駅までJRの特別貸切列車「はまなす編成」にご乗車いただきます。はまなすの花をイメージした鮮やかなピンク色の車体に、車内は落ち着いた雰囲気のラウンジやBOX席が利用できる号車があるほか、全席に電源・Wi-Fi・インアームテーブルを完備しています。普段は味わえない特別な乗車体験をお楽しみください。

＼ロイズタウン駅では、とべのすけがお出迎え！記念撮影を楽しんで／

ロイズタウン駅とべのすけ（当別町イメージキャラクター）

※往路のみ「はまなす編成」に乗車していただけます。

※天候によりとべのすけの登場場所は変わる場合があります。

記念グッズ（記念硬券・ポーチ）について

当ツアー限定の記念硬券・ポーチ1セットを、ツアー当日の札幌駅集合時にお渡しいたします。

・記念硬券（チョコレート詰め放題体験参加券）

切符を模したオリジナルデザインのA型サイズの硬券です（縦約30mm×横約57.5mm）。チョコレート詰め放題体験の参加券として体験会場の受付でご提示いただき、入鋏させていただきます。またご希望の方には、入鋏後に記念硬券を持ち運べるキーホルダーを1個お渡しいたします。

・ポーチ

ロイズタウン駅4周年記念ロゴをデザインした、縦約13.5cm×横約13.5cmのクリアポーチです。

※JR北海道商品化許諾済 ※画像はイメージです。

チョコレート詰め放題体験について

詰め放題BOXイメージ

当ツアーでは「ロイズカカオ＆チョコレートタウン」見学の最後に、チョコレート詰め放題体験をお楽しみいただけます。

ケーキのデザインの直径約12cm×深さ約6cmの箱にチョコレートを詰めてお持ち帰りいただけます。

※画像はイメージです。実際の内容と異なる場合がございますので、ご了承ください。

※詰め放題のチョコレート・お菓子は個包装された商品のみです。

体験型施設 ロイズカカオ＆チョコレートタウンについて

公式サイト：https://www.royce.com/cct/

“チョコレートを 旅しよう”をテーマに、ロイズのカカオ栽培からチョコレートづくりまでを、様々な展示や体験を通して楽しめる体験型施設。1Fにはロイズタウン工場直売店を併設し、定番人気のチョコレートから同店限定のパンやピザ、ソフトクリームなども販売しています。

※ツアーにはチョコレートワークショップ体験は含まれておりません。ご希望の方は別途体験料が必要です。

◆ロイズタウン工場直売店の情報はこちら

https://www.royce.com/brand/shop/detail/?no=108

【ツアーに関するお問い合わせはこちら】

名鉄観光サービス株式会社札幌支店

担当：橋爪・久松・年代・大久保

住所：北海道札幌市中央区北3条西1丁目1番地1札幌ブリックキューブ6階

TEL：011-241-4986

FAX：011-241-0154

HP ：https://www.mwt.co.jp/

3月15日まで開催！ロイズタウン駅4周年記念イベントは他にも！

ロイズタウン工場直売店では3月15日まで楽しいイベントを開催。記念スタンプも登場します！チョコレート詰め放題とあわせてお楽しみください。

＼ロイズタウン駅4周年記念イベント／

