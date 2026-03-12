累計200社以上の支援実績を持つ株式会社CARDSが、楽天市場特化の新サービス「戦闘型運用代行」を提供開始

株式会社CARDS

株式会社CARDS（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：猿川 哲朗、以下「CARDS」）は、2026年3月より楽天市場の運用支援に特化した新サービスプラン「戦闘型運用代行」の提供を開始したことをお知らせいたします。

本サービスは、戦略立案よりも「実行」に重点を置き、SALE対応・広告運用（RPP等）など売上に直結するオフェンス施策を月額100,000円（税別）・6ヶ月契約でサポートするプランです。

「まずは運用代行から始めたい」というEC事業者のニーズに応え、成果にコミットする伴走支援を実現します。

～背景～ 楽天市場における「実行力不足」という課題

楽天市場は国内最大級のECモールとして多くの事業者が出店していますが、競争の激化により、広告・SALE・SEO対策といった「攻めの施策」を適切なタイミングで実行できるかどうかが、売上を大きく左右する時代になっています。

しかし、中小製造業・ブランドオーナーを中心に、「戦略の方向性はわかっているが、実務を動かすリソースがない」「コンサルを頼むほど予算はないが、放置するのも限界」という声が多く聞かれます。

こうした声に応えるため、CARDSはオフェンス領域の実行支援に特化した新プランを開発しました。既存の「丸投げ運用代行」「コンサルティング＋運用代行」と合わせ、事業者のニーズや予算に応じた3段階のプラン体系を整備しました。

新プラン「戦闘型運用代行」サービスの概要

本サービスは、楽天市場における「攻め」の施策実行を専門的にサポートするプランです。コンサルティングは含まず、事業者様が決めた方向性をもとに、CARDSが実務をフルカバーします。

■ プラン概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161724/table/4_1_b5dbdc9faf0dbaecae7e7f440ba39c63.jpg?v=202603120651 ]

■ 追加オプション（税別）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161724/table/4_2_6c1cd0a1e8c0e582f5b83955a430b719.jpg?v=202603120651 ]

※1 コンサルティング費用（施策提案・戦略MTG月2回含む）

※2 商品登録・更新費用

※3 制作ディレクション費用（制作費用は別途お見積もり）

※4 商品名・キャッチコピー・商品説明文のSEO改善費用

※5 レビューバイイング費用（商品購入代実費＋手数料）

※6 メルマガ作成・配信費用（月4回配信）

1. 「攻め」に特化したオフェンス型の実行支援

「戦闘型運用代行」サービスの3つの特徴

SALE対応・広告運用（RPP）・数値レポーティングなど、売上を直接動かす施策の実行に特化。戦略立案は事業者様が主導し、CARDSが実務をすべて引き受けます。コンサル費用を払わずとも「動く支援」を受けられます。

2. 月額10万円で始められるコスト設計

フル支援プラン（月額20万～40万円）と比較しながら、「まずは運用代行から始めたい」「予算を抑えてスタートしたい」事業者様のニーズに応える価格設計。成果を見ながら段階的にオプションを追加することも可能です。

3. 成長フェーズに合わせた柔軟なプラン拡張

事業規模や優先課題に応じて、商品登録・ページ制作・SEO対策・メルマガ運用などのオプションを個別に追加できます。将来的には「丸投げ運用代行（月額20万円）」や「コンサルティング＋運用代行（月額40万円）」へのアップグレードも可能です。

CARDSのサービスプラン比較代表取締役 猿川 哲朗のコメント

地方のモノづくり事業者様が楽天市場で結果を出すには、戦略だけでなく、それを実行するリソースが必要です。しかし現実には、実務を担う人員がいない、または専門知識が不足しているケースが多い。今回リリースした戦闘型運用代行は、そのギャップを月額10万円という入口で埋めるサービスです。まずは攻めの施策を動かし、成果を積み上げることで、お客様の事業成長に貢献してまいります。

株式会社CARDSについて

CARDSは「作り手の想いを届ける切り札となる」をミッションに掲げ、ECモール（楽天市場・Amazon等）における運用支援・コンサルティングを行うマーケティング集団です。代表の猿川は、フィットネスD2Cメーカーで年商60億円の成長に貢献した経験を持ち、独立後100社以上の支援実績を誇ります。地方に眠る「いいもの」を全国に届けることをビジョンに、事業者様に寄り添う支援を行っています。

■ 会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/161724/table/4_3_5c0e64541f2dc091aa0702ed29cc2805.jpg?v=202603120651 ]