「Sammy presents NEW HORIZON TOUR 2026」最終アーティスト発表およびチケット2次先行受付開始のお知らせ

サミー株式会社

サミー株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役 社長執行役員 COO：星野 歩）は、当社主催の音楽イベントツアー「NEW HORIZON TOUR 2026」の最終アーティスト発表およびチケット2次先行受付を開始いたします。

このたび開催されるツアーは、名古屋・大阪・東京の３都市にて開催することが決定いたしました。各会場には4組ずつ、総勢12組のアーティストの皆様にご出演いただき、会場ごとに個性と魅力が詰まったラインナップでお届けいたします。アーティスト同士が生み出す化学反応や、会場ごとに生まれる特別な空気感も本ツアーの大きな見どころの一つです。ぜひ当日は、各会場でしか体験できない瞬間を会場にてご体感ください。

【開催概要】

■名称 ： 「Sammy presents NEW HORIZON TOUR 2026」

■日程 ： 2026/5/13 (水)、14日 (木)、19日 （火）

■会場 ： 5/13 (水) NAGOYA CLUB QUATTRO（名古屋）

5/14 (木) Yogibo META VALLEY（大阪）

5/19 (火) LIQUIDROOM（東京）

■時間 ： Open 18：00 / Start 19：00

■主催 ： サミー株式会社

■協力 ： 株式会社GRIP、株式会社H.I.P

【チケット先行販売概要】

■受付期間 ： 2次選考 2026/3/12（木）18：00～3/22 (日) 23：59

※一般発売以降の詳細につきましては、公式HPをご参照ください。

■購入方法 ： 下記公式HP上にチケット情報記載

詳細はこちら(https://www.sammy.co.jp/japanese/live/2026/NHT/)

●最終発表アーティスト一覧

5/13(水)名古屋公演 出演アーティスト

Good Grief（O.A.）SHADOWS

5/14(木)大阪公演 出演アーティスト

KALA（O.A.）TOTALFAT

5/19(火)東京公演 出演アーティスト

Kenta Koie（O.A.）花冷え。

■NEW HORIZON TOUR 公式HP

https://www.sammy.co.jp/japanese/live/2026/NHT/

■NEW HORIZON FEST 公式X

https://x.com/NEWH0RIZ0NFEST

■NEW HORIZON FEST 公式Instagram

https://www.instagram.com/new_horizon_fest?igsh=amk0bzNzendhYm05

■NEW HORIZON FEST 公式TikTok

https://www.tiktok.com/@new.horizon.fest

■NEW HORIZON FEST 公式YouTube

https://www.youtube.com/@NEWHORIZONFEST

●出演 全アーティスト一覧