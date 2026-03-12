リーフワークス、2年連続「健康経営優良法人 ブライト500」に認定。会社制度とメンバー発信の取り組みで健康を増進

株式会社リーフワークス

2026年3月12日

株式会社リーフワークス

代表取締役 澤 健太

ビジネス向けクラウドサービスを提供する株式会社リーフワークス（所在地：滋賀県大津市、代表取締役 澤 健太、https://www.leafworks.jp）は、2026年3月9日付けで、健康経営優良法人2026および、中小規模法人部門 ブライト500に認定されたことをお知らせいたします。

制度が支える、健康と豊かさ

リーフワークスは、「最高の学び場を創り 人と社会をアップデートする」をミッションに掲げ、人を中心とした企業文化を形成しています。

全メンバーが心身とも最高のコンディションで向き合えば、より良いサービスの提供と業績向上を実現できる。その考えのもと、毎年様々な施策を実施。メンバーの声を聞き、フィジカル・メンタル・エンゲージメントの向上に努めてきました。

健康経営優良法人2026 ～ブライト500～とは

経済産業省と日本健康会議によって定められている「健康経営優良法人認定制度」。企業が従業員の健康を配慮し、生産性向上のための取り組みを実践している法人を顕彰し、認定を行う制度です。

本年の健康経営優良法人では、中小規模法人部門において23,085法人が認定されました。なかでも、全国の上位500法人に与えられるのが「ブライト500」です。

リーフワークスは、2023年の初回申請時より4年連続で健康経営優良法人に認定。さらに本年は、2023年、2025年に続く3度目のブライト500認定を受けました。

経済産業省プレスリリース：「健康経営優良法人2026」認定法人が決定しました

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html

新設・拡充した健康支援制度

健康診断後の再検査・がん検診受診時の特別休暇付与

健康診断後の再検査・がん検診受診時に、半日の特別休暇を付与する制度を新設。年度内で各1回ずつ、最大半日の特別休暇取得が可能になりました。

健康維持および疾病の早期発見のため、メンバーに積極的な受診を推奨しています。

禁煙支援制度

禁煙を希望する全メンバーを対象に、「禁煙支援制度」を導入しました。健康増進および職場環境の改善を目的として、禁煙外来の受診費、ニコチンパッチ・禁煙補助ガム等購入費の一部を補助します。

感染症予防に関する予防接種の費用補助拡大

リーフワークスではこれまでも、社内感染による業務停滞や周囲への感染拡大を防ぐため、インフルエンザの予防接種費用を補助してきました。

本年は新たに、麻疹・風疹のワクチン接種を補助対象に追加。厚生労働省の推奨に基づき、接種の必要性を確認するよう呼びかけています。

健康増進に向けた取り組み

外部講師による健康セミナー

総務メンバーが主体となり、外部講師を招いて健康セミナーを実施。本社オフィスで、有志数十名が受講しました。

チェックシートによる生活習慣の振り返りや健康測定で、自身の健康状態をチェック。腸活に効果的なストレッチを学びました。

体育館を借りてのスポーツ大会

例年7月に行っている創立記念イベントにおいて、初のスポーツ大会を開催。体育館を借りて、レクリエーションを行いました。

気軽なミニボーリングやボッチャから、バスケットボール、バドミントン、バレーボールといった本格的なスポーツまで、参加者が汗を流して楽しみました。

体にやさしいおやつづくり

仕事の緊張を和らげる、コミュニケーションを促進する、糖分で集中力をアップさせるなど様々な効果を期待し提供しているお菓子。今年は総務メンバーが中心となって作った、体にやさしいおやつが登場しました。

初夏には手作りの梅シロップをかけたヨーグルト、社内イベントでは甘酒ゼリーやグルテンフリーのベビーカステラが、メンバーの体と心をやさしく癒しました。

毎年恒例、びわ湖マラソン

社内サークル活動補助制度で立ち上げたマラソン部が中心となって始まった、びわ湖マラソンへの参加。2025年の参加者は、前年の倍近い11名。多くのメンバーが沿道から声援を送る、社を挙げてのイベントとなり、8名が完走を果たしました。

2026年大会では10名が参加し、全員完走。びわ湖マラソンを通じて、社内の健康意識の高まりが感じられました。

その他の施策と今後の展望

2023年、2025年のブライト500選出時に評価された健康施策は引き続き実施。メンバーの声や専門家の意見を反映し、日々アップデートを続けています。

リーフワークスは、会社の中心を、事業でなく「人」と定義しています。メンバーの健康が、会社を支えるバックボーン。運動の習慣化、コミュニケーションの活性化、オフィス環境の整備を通じ、メンバーの健康をサポートします。

2026年に滋賀県でブライト500に選出されたのは、わずか6社。県内中小企業に健康増進の輪を広げるべく、積極的な挑戦や取り組みの発信に努めてまいります。

