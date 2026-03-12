「パワー・オブ・ラディアンス・アワード 」2026年受賞者を発表　世界を舞台にSTEAM教育を通じて少女たちをエンパワーし、輝かしい未来を切り拓く　アン・マリー・イマフィドンさんを選出。

株式会社資生堂「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」2026 年受賞者、アン・マリー・イマフィドンさん

グローバルラグジュアリーブランド「クレ・ド・ポー ボーテ」は、2026年の「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」の受賞者に、社会的企業StemettesのCEO兼共同創設者であるアン・マリー・イマフィドンさんを選出しました。

今年8回目を迎えた本アワードは、STEAM分野（科学、技術、工学、芸術、数学）における教育の発展を通して、少女たちの新たな可能性を切り拓いてきた女性の、啓蒙活動やリーダーシップ、そしてその優れた功績を称えるものです。クレ・ド・ポー ボーテは、少女の教育が一人ひとりの可能性を引き出し、よりよい社会を生み出す大きな力になるという考えのもと、この取り組みを続けてきました。

イマフィドンさんは、女子やノンバイナリーの人々のために、STEAM分野の教育環境を改善してきた功績により、世界的に高く評価されています。Stemettesを通じて、実践型ハッカソン、産業と連携した認定アカデミー、メンタリング・サークル、ロールモデルとの交流など、若い才能をSTEAMの世界へと導く、包括的でインスピレーションに満ちた取り組みを行ってきました。楽しさや可視性、自分の居場所があるという帰属意識を重視したアプローチにより、女性やノンバイナリーの人々が少ない分野においても、すべての若者が将来の可能性を思い描けるように支援しています。これまでに世界中で7万人以上*1の若者がStemettesのプログラムに参加し、その多くがこの経験を、自信や将来への志を大きく変える転機だったと語っています。

「少女たちは、学ぶ機会だけでなく、リーダーとして活躍するチャンスが与えられるべきです」とイマフィドンさんは語ります。「好奇心を持ち、創造性を発揮し、そして、ありのままの自分でいられる環境が整えば、驚くべき力を発揮します。次世代の若者が自らの力を発見できるよう支援することは大きな喜びであり、その重要性を認識してくださったクレ・ド・ポー ボーテに感謝しています。」

ナイジェリアにルーツを持つ両親のもとロンドンで生まれたイマフィドンさんは、幼少期から卓越した学力を発揮し、10歳でGCSE試験に合格しました。その後、オックスフォード大学で数学とコンピューターサイエンスの修士号を取得。史上最年少で同学位を取得した女性の一人となりました。技術分野において女性やノンバイナリーの人々が直面する問題を解決するため、2013年にStemettesを共同設立。実践的にSTEAM分野に触れる体験、メンタリング、そして支え合えるコミュニティを提供してきました。現在は、明確で先進的な視点をもって、「誰がSTEAM分野を担うのか」という認識を問い直し、若い世代が従来の枠に縛られず未来を思い描けるよう後押しをする存在として活躍しています。

イマフィドンさんの活動は、「教育こそが少女一人ひとりの内なる輝きを解き放ち、自身とコミュニティのより明るい未来を切り拓く鍵である」という、「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」の理念を体現しています。

クレ・ド・ポー ボーテ グローバルブランドプレジデント 川西尚美のコメント

「『パワー・オブ・ラディアンス・アワード』は、STEAM分野において少女たちの可能性を広げ、人々に希望と道筋を示してきた女性を称えるものです。アン・マリー・イマフィドンさんは、まさにその精神を体現する存在です。Stemettesを通じた彼女の取り組みは、若い世代が「自分にもできる」と未来を描く視野そのものを変えてきました。彼女の揺るぎない自信と明確なヴィジョン、そして情熱ある行動力はすべての女の子が秘める無限の可能性を、私たちがこれからも支え続けていく原動力となっています。より多くの人が希望に満ちた未来へ踏み出せるよう、その歩みを支援できることを心から誇りに思います。」

「パワー・オブ・ラディアンス・アワード」は、教育を変革の力として推進する、クレ・ド・ポー ボーテのグローバルなコミットメントの1つです。その中心となるのが、ブランドを象徴する美容液「ル・セラム」を通した支援です。「意義のある変化は、最初の一歩から始まる」という信念のもと、クレ・ド・ポー ボーテは、ル・セラムの売上の一部を本プログラムの推進に充てています。

本アワードは毎年、教育、メンタリング、コミュニティのエンパワーメントを通じて、少女たちに意義深く、かつ具体的な成果をもたらしてきた女性を称えています。イマフィドンさんは、世界中の少女たちの道を切り拓き続けてきた歴代受賞者の系譜に新たに名を連ねます。

2026年のアワードを通じて、クレ・ド・ポー ボーテはイマフィドンさんおよびStemettesを支援し、若い世代に豊かなSTEAM学習の機会、体験型ワークショップ、ガイド付きメンタリングを提供するプログラムの拡充に取り組みます。これにより、輝かしい未来へとつながる好奇心、自信、そしてしなやかな強さを育んでいきます。

アン・マリー・イマフィドンさんについて

アン・マリー・イマフィドンさんは、先駆的なコンピューターサイエンティスト、数学者、そして社会起業家です。社会的企業StemettesのCEO兼共同創設者として、少女やノンバイナリーの人々がSTEAM分野で活躍できるよう支援を行い、その取り組みは国内外で高く評価されています。多様性の推進と誰もが等しく機会を得られる社会の実現に取り組む世界的な提唱者として、講演や著述、主要組織のアドバイザーとしても活躍。大胆でエネルギッシュな視点で知られ、少女たちが従来の枠を超えた未来を目指し、自信をもって自身の可能性を発揮できるよう支援しています。若い女性およびSTEAM分野への貢献により、大英帝国勲章（MBE）を受章しました。

Stemettesについて

Stemettesは2013年に設立された、英国を拠点とする社会的企業です。育成プログラム、メンタリング、ワークショップ、イベントなどを通じて、少女およびノンバイナリーの人々にSTEAM教育を実践的に学ぶ機会を無償で提供しています。

また、STEAM分野での将来像を思い描けるよう支援することを使命とし、ロールモデルとの出会いや企業や専門分野との接点を持つ機会を提供しています。これまでに7万人以上*1の若者にリーチしてきました。

クレ・ド・ポー ボーテについて

資生堂初のグローバルラグジュアリーブランドとして1982 年に誕生。「クレ・ド・ポー ボーテ」とは、フランス語で「肌の美しさへの鍵」という意味を持ちます。ラグジュアリーとサイエンスを極めたこのブランドの信条は、世界中の女性たちの輝きを解き放つことです。モダンで魅惑的、ダイナミックな効果を持つ商品は、世界27の国と地域で販売されています。

