【JJ創刊50周年記念】サンリオキャラクターズとコラボした限定グッズが仙台で手に入るスペシャルPOP-UPストア！

株式会社光文社

【JJ 50 × Sanrio charactersキービジュアル】

『JJ』創刊50周年を記念して、みんな大好き「サンリオキャラクターズ」とのスペシャルコラボが実現！ JJらしいオリジナルのファッションをまとったサンリオキャラクターズと「JJ 50」のロゴが可愛くあしらわれた12アイテムを販売します。また、POP-UPショップ「JJ 50 × Sanrio characters POP-UP STORE」を2026年3月20日（金・祝）～3月29日（日）に仙台駅前EBeanS 3階イベントスペースにて開催します！

JJ 創刊50周年記念ロゴをサンリオキャラクターズがお祝いするように囲むコラボデザインや、サンリオキャラクターズが「JJ50」のロゴと組み合わさったデザインを中心に全12アイテムを展開！

商品一覧

推しキャラクターがいる方はもちろん、かつてJJ読者だった世代の方にも楽しんでいただけるラインナップが揃います。ぜひPOP-UP STOREへ遊びに来てください！

JJ公式サイト：https://jj-jj.net/

JJ公式Instagram：@jj_official_jj(https://www.instagram.com/jj_official_jj/)

JJ公式X：@jj_official_jj(https://x.com/jj_official_jj)

概要

JJ 50×Sanrio characters POP-UP STORE

期間：2026年3月20日（金・祝）～29日（日）

会場：仙台駅前EBeanS 3階イベントスペース

住所：宮城県仙台市青葉区中央４丁目１－１

営業時間：12:00～20:00

https://www.e-beans.jp/

お問い合わせ先：atlt.japan2024@gmail.com

このPOP-UPは他の地方での開催も予定しております。続報は随時、JJnetとJJ公式SNSにてお知らせしていきますので、引き続きチェックしてください！

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社光文社 事業開発部

E-mail : international@kobunsha.com

TEL : 03-5395-8164