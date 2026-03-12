【JJ 50 周年企画でANASUIとコラボ】公式ECショップでは一部商品が一時完売！ 限定アイテムを入手できる「JJ50×ANNA SUI POP-UP STORE」が仙台で開催決定！

株式会社光文社

創刊50周年を迎えたファッションメディア「JJ」が「ANNA SUI（アナ スイ）」とのスペシャルコラボを実現！JJ創刊50周年を記念し仙台駅前EbeanS 3階イベントスペースにて2026年3月20日（金・祝）から3月29日（日）まで「JJ 50 × ANNA SUI POP-UP STORE」を開催いたします。公式ECでは一部商品が一時完売（※現在は再販売中）するほどの人気となった限定アイテムを入手できるチャンスをお見逃しなく！

ANNA SUI（アナ スイ）とは

ニューヨークを拠点に、ヴィンテージスタイルやアートなど多様なカルチャーからインスピレーションを得た独自のクリエーションで知られているアナ・スイ氏。1970年代には、ニューヨークの強烈なアンダーグラウンドカルチャーシーンに深く関わり、ファッション、写真、アート、音楽、デザインの分野で重要な関係を築きました。ニューヨークのパーソンズ・スクール・オブ・デザインで2年間学んだ後、スタイリストやデザイナーとして経験を積み、’81年に自身のコレクションをスタート。’91年には、ニューヨーク・コレクションで初めてのランウェイショーを開催しました。現在もアナ・スイ自身がコレクションを発信し続けており、米国をはじめ30カ国以上で、アパレル、アクセサリー、香水、化粧品など幅広い商品を展開しています。

JJコラボ限定！ ANNA SUI復刻デザインアイテム

ブラックをベースにした薔薇の模様がアナ スイらしい、クラシックなのに新鮮なキービジュアルを使った10アイテムには、それぞれ「JJ 50」のロゴがさりげなくあしらわれています。

唯一無二の10アイテムは、洗練された大人っぽいデザインが、普段のライフスタイルをさりげなく格上げしてくれます！この機会にぜひ、POP-UP STOREへ遊びに来てください！

概要

JJ 50 × ANNA SUI POP-UP STORE

期間：2026年3月20日（金・祝）～3月29日（日）

会場：仙台駅前EbeanS 3階イベントスペース

住所：宮城県仙台市青葉区中央４丁目１－１

営業時間：12:00～20:00

https://www.e-beans.jp/

お問い合わせ先：atlt.japan2024@gmail.com

このPOP-UPは他の地方での開催も予定しております。続報は随時、JJnetとJJ公式SNSにてお知らせしていきますので、引き続きチェックしてください！

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社光文社 事業開発部

E-mail : international@kobunsha.com

TEL : 03-5395-8164

JJ公式SNS

JJ公式サイト：https://jj-jj.net/

JJ公式Instagram：@jj_official_jj(https://www.instagram.com/jj_official_jj)

JJ公式X：@jj_official_jj(https://x.com/jj_official_jj)