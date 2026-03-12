医療的ケア児・障がい児に映画鑑賞の体験を届ける！『ズートピア２』上映会に全国5,973人を動員

特定非営利活動法人AYA全国22会場で開催した「『ズートピア2』～AYAインクルーシブ映画上映会2026冬～」の様子

認定NPO法人AYA（所在地：神奈川県横浜市、代表理事：中川悠樹）は2026年1月18日～2月22日、病気や障がいのある子どもたち・医療的ケア児とその家族を対象にした映画上映会「『ズートピア2』～AYAインクルーシブ映画上映会2026冬～」を開催しました。全国22会場で計5,973人を動員し、2023年4月の本イベント開始以来、全47都道府県での開催を達成することができました。医師や看護師など医療従事者が全イベントに帯同することで、すべてのお子さん・ご家族が安心して映画を楽しめる環境を実現。参加者からは「この機会を知らなければ映画館来るのは一生諦めていたと思います」「大声を出して騒いだとしても、それでもいいんだよという雰囲気が、本当にありがたかったです」などの声が届いています。

認定NPO法人AYAと、AYAインクルーシブ映画上映会開催の背景

AYAは、「医療的ケア児や障がい児とそのご家族に、スポーツ・芸術・文化を通じて世界観が広がる機会を提供する」というミッションを掲げ、2023年6月29日に法人を設立しました。

日本には約2万人の医療的ケア児[*1]、約90万人の障がい児[*2]、約25万人の難病児[*3]が存在し、彼らは日常生活に置いて様々な制約を受けています。医療的ケア児とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的な医療的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為）を受けることが不可欠な子どものことを指します。社会全体で、医療的ケア児や障がい児の日常生活・社会生活を支援することが求められています。

「AYAインクルーシブ映画上映会」の誕生のきっかけは、「映画館で映画を鑑賞したい！」という医療的ケア児のお母さんからの声でした。席にじっと座っていることができない、急に声を出してしまう、医療機器のアラーム音・痰の吸引音が鳴るなどの理由から、周囲に迷惑がかかることを気にして、映画館での映画鑑賞に高いハードルを感じている現状があったのです。

彼らの思いを叶えるためにスタートした本プロジェクトですが、実現までには資金や会場の確保など、たくさんの課題がありました。最終的には、映画館のシアターをまるごと貸し切ることで、"音や声が出ても、じっとしていられなくても、医療的ケア（点滴・栄養剤の投与・人工呼吸器の使用など）が必要でも、安心して映画を鑑賞できる環境"を実現。医師や看護師などの医療従事者が会場内で見守ることで、緊急時の対応を懸念する映画館側の受け入れ障壁を下げました。

全国22会場で開催 のべ5,973人を動員

「『ズートピア2』～AYAインクルーシブ映画上映会2026冬～」では、徳島・島根・沖縄での初開催が実現し、沖縄での開催をもって念願だった全47都道府県での上映会開催を達成しました。

配給会社であるウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社、会場となった各映画館をはじめ、関係者の皆さまのご協力を得て実現することができました。この場を借りて御礼申し上げます。全22劇場と参加者数は以下の通りです。

1月18日（日）

・徳島県：イオンシネマ徳島（167名）〈初開催〉

・富山県：TOHOシネマズ ファボーレ富山（142名）

・熊本県：TOHOシネマズ 熊本サクラマチ（225名）

・茨城県：MOVIXつくば（326名）

・神奈川県：109シネマズ湘南（261名）

1月25日（日）

・島根県：T・ジョイ出雲（138名）〈初開催〉

・福岡県：TOHOシネマズ ららぽーと福岡（380名）

・奈良県：TOHOシネマズ 橿原（276名）

・東京都：TOHOシネマズ錦糸町（364名）

2月1日（日）

・沖縄県：シネマQ（344名）〈初開催／47都道府県達成〉

2月8日（日）

・秋田県：TOHOシネマズ 秋田（138名）

・山形県：MOVIE ON やまがた（208名）

・佐賀県：109シネマズ佐賀（223名）

2月15日（日）

大阪府：大阪ステーションシティシネマ（413名）

石川県：イオンシネマ白山（305名）

滋賀県：イオンシネマ草津（224名）

群馬県：MOVIX伊勢崎（210名）

2月22日（日）

東京都：109シネマズ二子玉川（511名）

愛知県：イオンシネマワンダー（228名）

岡山県：イオンシネマ岡山（199名）

栃木県：MOVIX宇都宮（417名）

岐阜県：イオンシネマ各務原（274名）

参加者の声

上映会にご参加くださった子どもたちと、そのご家族の皆さまからお寄せいただいたコメントの一部をご紹介します。

認定NPO法人AYA代表 中川悠樹より 上映会開催を終えて

- 普段の生活ではとにかく周りに迷惑をかけないよう、暴れず静かにさせなければならないと常に気を使う毎日です。今日は途中飽きてしまい散歩に出たため全て観ることはできませんでしたが、心の底から気を使わずリラックスして映画を観ることができました。賑やかな映画鑑賞楽しかったです。本当に素敵な機会をありがとうございました。（神奈川）- 今回、家族みんなで映画を楽しむ事が出来本当によかったです。特にお姉ちゃんにはいろいろと我慢して貰う事もあったのでお姉ちゃんが1番喜んでくれてよかったです。ありがとうございました。（徳島）- 家族全員で参加できないものだと、行こうと考えもしなかった映画鑑賞に行けて、自分は思っていた以上諦めていることがあったのだと気付けました。映画館の椅子に家族で座り、代表者や館長のあいさつを聞いて涙が出ている自分に驚きました。みんなが普通に出来ていることが出来ることがこんなに幸せなことなのだと気づかせていただきありがとうございます。是非、今後も実施していただきたいです。（沖縄）- スタッフの方が車椅子を運んでくださったり、声をかけてくださったりして、不安が解消されました。大声を出して騒いだとしても、それでもいいんだよという雰囲気が、本当にありがたかったです。（山形）- 会場が適度な暗さで子どもも安心して過ごせました。初めの説明も短時間で適切だったと思います。広告無しですぐ始まったのも良かったです。この機会を知らなければ映画館来るのは一生諦めていたと思います。素晴らしい活動だと思います。ありがとうございます。（滋賀）- 映画は好きなようで声を出して笑ったり、びっくりしたりいろんな表情してくれました。長く車椅子に座ると嫌がる子ですが、とても楽しんでいた様子で良かったです。ありがとうございました。（愛知）AYAインクルーシブ映画上映会にご参加くださったご家族の様子AYAインクルーシブ映画上映会の47都道府県での開催を達成した2月1日の沖縄会場で、参加者に感謝を伝える代表中川

AYAインクルーシブ映画上映会は、2023年4月に初回開催が実施されました。2024年春からは1シーズンあたり、複数劇場での開催をするようになりました。2026年の冬、3県での初開催が叶ったことで、目標であった47都道府県の開催を達成することができました。多くの関係者・ボランティアの皆さま、ご参加くださった皆さまに、心より御礼申し上げます。

AYAが目指す「住んでいる地域によって受けられる支援や体験の機会に差がない社会」に向け、私たちは新たな挑戦へと踏み出します。2027年5月に、全国47都道府県で同時にインクルーシブ映画上映会を開催する「インクルーシブ映画Day」の設立です。



日本中のどこにいても、子どもたちと家族が、ワクワクする“体験“を共有できる。そんな未来に向け、私たちはこれからも走り続けます。ぜひ、温かい応援をお願いいたします！

◆中川 悠樹（なかがわ ゆうき）

2009年 京都大学医学部卒業。救急科専門医・外科専門医・JSPO公認スポーツドクター・医師会認定産業医・旅行医学会認定医・JDLA G検定/E資格。三井記念病院、横浜労災病院での消化器外科・救命救急センターでの勤務を経て、ドクターヘリ添乗医、離島医療などを実践。様々な活動を行いながら、2022年1月に任意団体AYAを立ち上げ、2023年6月にNPO法人化、代表理事就任。

