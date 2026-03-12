肌弾力を維持する※1「肌美精企画監修※2」シリーズ　機能性関与成分「GABA※3」100mg配合　「肌美精企画監修 はとむぎブレンド茶」をリニューアルして新発売！

ダイドードリンコ株式会社

ダイドードリンコ株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：中島 孝徳）は、2026年春夏の新商品として、クラシエ株式会社の基礎化粧品ブランド「肌美精」が商品のコンセプトおよびデザインを監修する機能性表示食品「肌美精企画監修」シリーズより、「肌美精企画監修 はとむぎブレンド茶」をリニューアルし、3月30日（月）より発売しますので、お知らせいたします。

【機能性表示食品「肌美精企画監修 はとむぎブレンド茶」のポイント】

◆肌とココロの健康を同時にサポートする“肌ケア茶”。機能性関与成分「GABA」を100mg配合！

◆計6種の素材の配合を見直し、ビタミンCも配合。レモンピールの香りとお茶素材の相性がアップ。

＜GABAの働き（GABAの研究報告による）＞

●肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける

●事務作業や家事による一時的なストレスや疲労感を和らげる、およびリラックス作用がある

※1 GABAの働きで、 肌の乾燥が気になる方の肌の弾力を維持し、肌の健康を守るのを助ける。

※2 肌美精は、クラシエ(株)の保有する商標且つブランド名です。女性の健康的な生活を応援する商品のコンセプトおよびデザインを監修。

※3 Gamma Amino Butyric Acid（γ-アミノ酪酸）の略称。人間の体内にも広く存在する天然アミノ酸のひとつ。

●開発背景

コロナ禍を経て生活様式が大きく変化したことに伴い、お客様の健康意識は一層高まっています。

当社調査によると、女性の約6割が「疲れ・ストレス・リラックス」などに関する健康意識が強くなった※4と回答しており、さらに、過半数の女性が、コロナ禍前よりも「インナーケア」や「肌ケア」に関する意識が強くなった※4ことがわかりました。

こうした結果から、当社では“ココロの健康”につながる「リラックス」と「肌ケア」の双方に対するニーズが、同時に高まっていると捉えています。

このように変化する価値観や健康ニーズにお応えするべく、2023年から販売を開始した機能性表示食品「肌美精企画監修」シリーズは、女性を中心に大変ご好評をいただいています。

今後も「肌美精企画監修」シリーズは、潜在意識下の肌ケアニーズと、ココロの健康と深く関連するリラックスニーズに対応した“肌ケア茶”として進化し続けます。

※4 自社調査

●商品特長・商品概要

このたび、「肌美精企画監修 はとむぎブレンド茶」は、計6種の素材（はとむぎ、烏龍茶、緑茶、ほうじ茶、大麦、レモンピール）の配合を見直してリニューアルしました。レモンピールの香りとお茶素材の相性が向上し、レモンの爽やかな香りと香ばしさ、すっきりした後口が特長です。

また、機能性関与成分「GABA」を配合した機能性表示食品として、リラックスや気持ちの切り替えをサポートします。

パッケージは特徴的なタグで「肌弾力×リラックス」を訴求し、肌ケアとココロの健康ニーズに寄り添った新たなデザインへと刷新しました。

仕事中や家事の合間など、さまざまなシーンで、日常の中から無理なく肌ケアを取り入れたい女性の健康的な生活を応援する「肌美精企画監修 はとむぎブレンド茶」を、ぜひお楽しみください。

肌美精企画監修 はとむぎブレンド茶

◆はとむぎ、烏龍茶、緑茶、ほうじ茶、大麦、レモンピールの計6種の素材の配合を見直し、レモンピールの香りとお茶素材の相性を向上させました。

◆レモンの爽やかな香りと香ばしさが調和した、すっきりした後口が特長です。

◆機能性関与成分「GABA」を100mg配合しています。（1本当たり）

※ 食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

※ 本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

※ 医薬品ではありません。

DyDoグループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をブランドメッセージに、高い品質に

いつもサプライズを添えて、「オンリーDyDo」のおいしさと健康をお客様にお届けします。

