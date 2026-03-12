ＪＲ東海「推し旅」×『薬屋のひとりごと』コラボ企画「薬屋のふたりたび 大阪篇」の実施について

東海旅客鉄道株式会社オリジナルイラスト（イメージ） (C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ

このたび東海旅客鉄道株式会社(以下、ＪＲ東海）「推し旅」では、ライトノベル『薬屋のひとりごと』との第３弾コラボ企画「薬屋のふたりたび 大阪篇」を４月１７日（金）から実施します。

東海道新幹線の車内限定でお楽しみいただける限定ボイスや朗読コンテンツの配信、大阪を舞台にしたオリジナルボイス付きデジタルスタンプラリーなど、特別な体験を多数ご用意しています！

さらに、オリジナルイラストを使用した限定グッズやガイドブックの販売など、今回も見逃せない内容が盛り沢山！春の大阪で『薬屋のひとりごと』の世界をお楽しみください。

■企画名

ＪＲ東海×薬屋のひとりごと

第３弾コラボ企画「薬屋のふたりたび 大阪篇」

■実施期間

２０２６年４月１７日（金）～７月２０日（月・祝）

■実施概要

＜東海道新幹線の車内限定でお楽しみいただけるコンテンツ＞

※東海道新幹線に乗車し、キャンペーンサイトにアクセスするとお楽しみいただけます。

１.「薬屋のふたりたび 大阪篇」プロローグボイスの配信

・猫猫（ﾏｵﾏｵ）と壬氏（ｼ゛ﾝｼ）はまたもや東海道新幹線に乗車し、今回は薬に関連する施設が軒を連ねる「薬のまち」大阪を目指してふたりたび！大阪へ向かう二人のやり取りを東海道新幹線の車内限定でお楽しみいただけます。

２.『薬屋のひとりごと』朗読コンテンツの配信

・ライトノベルの一部を、猫猫役・悠木碧さんと壬氏役・大塚剛央さんが朗読。お二人の声で紡がれるライトノベル『薬屋のひとりごと』の世界は必聴です。

■４月１７日（金）～５月１３日（水）

第４巻 「終話」より一部抜粋

読み手：悠木碧

■５月１４日（木）～６月１８日（木）

第１巻 ６話「毒見役」より一部抜粋

読み手：大塚剛央

■６月１９日（金）～７月２０日（月・祝）

第１巻 ７話「枝」より一部抜粋

読み手：悠木碧

悠木碧さん

大塚剛央さん

３.挑戦者求む！東海道新幹線車内限定『薬屋のひとりごと』認定試験

・東海道新幹線の車内限定で、『薬屋のひとりごと』に関する認定試験（オリジナルクイズ）に挑戦できる！ライトノベル第１巻～第６巻の内容から各巻ごとに１０問出題！

・１０問全問正解すると、猫猫や壬氏のオリジナル音声付きデジタル合格証をプレゼントします！

※各巻ごとに異なる合格証やオリジナル音声をお楽しみいただけます。

※認定試験の詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

合格証（イメージ）

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ

合格証（イメージ）

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ

〇オリジナル特典のプレゼント！

・１.～３.のいずれかをお楽しみいただいた方には、第１弾や第３弾コラボ企画のオリジナルイラストを使用した各種特典をアニメイト梅田でプレゼント！

■４月１７日（金）～５月１３日（水）

きっぷ風記念カード（第１弾イラスト）

■５月１４日（木）～６月１８日（木）

ミニステッカー２枚セット（第３弾イラスト）

■６月１９日（金）～７月２０日（月・祝）

ミニトートバッグ（第３弾イラスト）

※特典獲得条件等はキャンペーンサイトをご確認ください。

※引き換えはお一人様１日１回までです。特典はなくなり次第、終了となります。

第1弾コラボ企画のオリジナルイラスト（イメージ）

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ

第３弾コラボ企画のオリジナルイラスト（イメージ）

(C)日向夏／イマジカインフォス イラスト：しのとうこ

＜大阪でお楽しみいただけるコンテンツ＞

１.大阪周遊デジタルスタンプラリーの実施

※各チェックポイントで、キャンペーンサイトにアクセスするとお楽しみいただけます

・大阪を巡る猫猫と壬氏の様子を楽しむことができるオリジナルボイス付きデジタルスタンプラリー！ふたりたびを楽しむ猫猫と壬氏のボイスはファン必聴の内容です。

・デジタルスタンプラリーのコンプリート特典として、オリジナルポストカード(全２種よりランダム１種)をアニメイト梅田でプレゼント！

※特典獲得条件等はキャンペーンサイトをご確認ください。

※引き換えはお一人様１日１回までとなります。特典はなくなり次第、終了となります。

２.限定ガイドブック「薬屋のふたりたび 大阪篇」を販売

・本企画のために制作した限定ガイドブックをアニメイト梅田で販売！

・デジタルスタンプラリーの各施設の情報に加え、珠玉の大阪グルメスポット、悠木碧さんと大塚剛央さんのスペシャルインタビューなど、今回も盛り沢山の内容となっております！

３.オリジナルイラストを使用した限定グッズの販売

・大阪各所でオリジナルイラストを使用した限定グッズを販売します。オリジナル御朱印やコラボドリンクに加え、猫猫と壬氏をイメージして調香された作者・日向夏先生監修の除菌ミストなど、薬屋ファン必見の内容です。

・アニメイト梅田では、オリジナルイラストを使用したグッズを販売します。

※グッズの販売施設やラインナップ等はキャンペーンサイトをご確認ください。

〇テーマカフェ連動キャンペーン

・本企画の実施期間中に東京・大阪で開催される、原作小説のテーマカフェとの連動キャンペーンも実施！

・テーマカフェの詳細や連動キャンペーンの内容は、後日キャンペーンサイトにて告知します。

■テーマカフェ名称

『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ

■期間・店舗

東京：５月１４日(木)～７月５日(日)

BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part２店

大阪：５月２８日(木)～６月２８日(日)

BOX cafe&space KITTE OSAKA ２号店

※本企画の詳細は、ＪＲ東海キャンペーンサイト「推し旅」(https://recommend.jr-central.co.jp/oshitabi/）、およびＸアカウント「推し旅【JR 東海公式】」（@oshitabi_update）にてお知らせいたします。

※画像は全てイメージです。

※本企画の内容は予告なく変更・中止になる可能性があります。

※本企画の内容が変更・中止になった場合でも、きっぷの払いもどしには所定の手数料が発生します。