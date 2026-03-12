工場内に休憩や打ち合わせを快適に行う空間をつくり出す工場向けクローズド空間ユニット「Lives Room（ライブスルーム）」を発売

株式会社オカムラ

株式会社オカムラ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：中村 雅行）は、工場内での休憩や打ち合わせ、執務など多用途に活用でき、働く人の生産性と快適性を同時に高める空間ソリューションとして、工場向けクローズド空間ユニット「Lives Room（ライブスルーム）」を2026年4月に発売します。

製造業の現場では、安全確保をはじめ感染症対策、熱中症対策などの法令遵守のほか、人手不足や離職防止の観点からも、労働環境の整備・改善の重要性が高まっています。一方で、工場特有の音や空調、スペースの制約により環境の改善が進みにくい現状もあります。

当社も、製造業として、工場の環境改善を大きな課題と捉え、課題解決に向けたさまざまな取り組みを行っています。「Lives Room」は、そういった自社での課題解決の取り組みから生まれました。オフィス向け建材製品「Lives Post Beam（ライブス ポストビーム）」をベースに、工場内の大きな音を防ぐための天井や快適な温度を保つ空調設備の設置、工場内に設置する諸条件を満たすための最適なサイズ感を検討し、試作・検証を行いました。社内で好評を得たことから、オフィス空間づくりのノウハウを応用し、休憩や打ち合わせ、執務など多用途に活用できる工場向けの新たなクローズド空間ユニット製品の開発へとつながりました。

「Lives Room（ライブスルーム）」は、工場内に簡単に設置できるクローズド空間ユニットです。工場内の作業場の近くに設置し、騒音の遮断や快適な空調により休憩やちょっとした打ち合わせの場所として使用できます。工場内の遊休スペースに設置することで、スペース活用とともに環境改善を図ることも可能です。

サイズ展開は2種類でモジュール化しているため仕様選択が簡単です。建築工事を伴う休憩室設置と比較して短い工期で設置が可能なため、工場の稼働への影響を最小限にとどめます。ルーム内は什器レイアウトの自由度が高く、カフェカウンターやハイテーブル、ファミレスブースなどを設置した休憩室パターン、ミーティングテーブルとチェアを設置した会議室パターン、デスクとタスクシーティングを設置した執務室パターンなど多様な用途に活用できます。居心地が良く機能的な「はたらき心地」をかたちにするオフィスファニチュア「Lives（ライブス）」シリーズのひとつとしてラインアップしており、さまざまなスタイルのワークプレイスを「Lives」シリーズで構築することが可能です。

―「Lives Room（ライブスルーム）」の特徴―

●計画から設置までの手間と時間を最小限に

「Lives Room」は、工場内の設置条件に合わせた最適なサイズでモジュール化したユニットを組み合わせる連結構造を採用しています。工場内の設置に特化した製品で、サイズ展開はユニットの連結数に応じた2種類です。内装材やエアコン・照明などの電気設備についても、標準的なパッケージ案を提案し、スムーズな仕様決定を支援します。また、煩雑な設計工程が不要なため、1セットあたりの工期が約1週間程度と、建築工事よりも短工期での設置が可能で、工場の稼働への影響を最小限にとどめます。

●幅広い用途で活用可能

「Lives Room」は、ルーム内のテーブルやイスなどの什器レイアウトを自由に設定することが可能です。空調の効いた休憩室としての活用に加え、打ち合わせや執務のための場として活用することができます。

■主な仕様

サイズ

・2連モデル

内寸：5475W×2700D×2340H（mm）、外寸：5625W×2850D×2500H（mm）

・3連モデル

内寸：8250W×2700D×2340H（mm）、外寸：8400W×2850D×2500H（mm）

2連モデル3連モデル

パネル構成：各面（正面/側面/背面）ガラスまたはパネル

カラー（フレーム/パネル）：20色

※工場内への設置に際しては、建築基準法の制限を受けるため設置条件を満たす必要があります。

□オカムラウェブサイト 「Lives Room」製品ページ

https://product.okamura.co.jp/ext/DispDirect.do?volumeName=00001&SID=lives-room(https://product.okamura.co.jp/ext/DispDirect.do?volumeName=00001&SID=lives-room)