会場の全貌を初公開「ハピネットゲームフェス！2026」続報

株式会社ハピネット（本社：東京都台東区、代表取締役社長：水谷敏之、証券コード：7552、以下ハピネット）は、5年目を迎えるゲームイベント「ハピネットゲームフェス！2026」を、初の2日間開催・2フロア展開で実施いたします。

本リリースにて、地下1階および地上1階の2フロア構成による会場マップを公開しました。

各タイトルの試遊場所、ステージイベント会場、参加型企画などをご確認いただけます。

様々なゲームとの触れ合いで、コンセプトである「遊んで、知って、夢中（すき）になる」体験をお届けします。

遊べるゲームが追加発表！

会場内で遊べる試遊タイトルを追加で公開しました。

幅広いジャンルから遊べるゲームが出展し、豊富なゲーム体験をお楽しみいただけます。

会場マップとあわせて、ぜひ興味のあるタイトルを巡りながら、あなただけの“夢中（すき）”を見つけてください。

※出展タイトルは後日変更となる可能性がございます。

※11:00の開場後は、混雑緩和のためタイトルごとに整理券対応をさせていただく場合がございます。

※CERO:Z相当のタイトル試遊は、18歳未満の方の試遊はお断りさせていただきます。年齢確認のため身分証のご提示をお願いする場合がございますので、予めご了承ください。

「ハピネットRTAフェス！ supported by RTA in Japan」ステージを開催

ゲームを早くクリアすることを目的とした人気イベント「RTA in Japan」のサポートで、各ステージ企画を開催します。イベント開催時間中（各日11:00～18:00）、地下1階のステージエリアにて、お楽しみいただけます。

さらに今回は、ステージを観ながら来場者もプレイができる試遊台をエリア内に設置予定です。

ステージと同一タイトルのゲームを“並走”しながら遊べます。

※ステージを観覧エリア内でご覧いただくためには、当日地下1階にて配布予定の整理券が必要です。（配布場所は変更になる可能性がございます。）

※ステージ時間は前後する場合がございます。

※ステージ内容は変更になる場合がございます。

※混雑状況により、観覧エリアの制限や入替を実施する場合がございます。

※並走用試遊台でのプレイは、ステージ観覧エリア内の来場者が対象です。

※並走用試遊台のプレイは、各回先着制です。先着人数に達した場合は、受付を終了いたします。

※並走用試遊台は、ステージでプレイ中のゲーム機のプラットフォームと異なる場合がございます。

また、各ステージはYouTubeでの同時配信も予定しています。視聴URLは、後日公式サイトおよび公式Xにてご案内します。

会場・オンラインのいずれでも、ただクリアするだけじゃない、奥深いゲームの魅力をお楽しみください。

＜Happinet GAMES@HappinetGame：公式YouTubeチャンネル＞

https://www.youtube.com/@HappinetGame

「ゲーム相談窓口」で“あなた”におすすめのゲームをご提案

会場内には、来場者にぴったりのゲームをご提案する「ゲーム相談窓口」を設置します。

本イベントに出展する多数のゲームの中から、アドバイザー（出演者）がアンケートの回答結果を基に、一人一人に「おすすめゲームカード」をお渡しする企画です。

本企画のアドバイザーは1時間ごとに交代し、時間帯によってはインフルエンサーや著名タレントが登場予定です。どの時間帯に誰が登場するかは、後日公開予定です。

知らなかったゲームや、普段は選ばないような“新しい夢中（すき）”に出会えるきっかけを提供いたします。ぜひご参加ください。

【ご参加について】

・お1人様１回限りご参加いただけます。

・各時間帯は先着150名を予定しています。

※状況により先着人数は変更となる場合があります。

※先着人数到達時、または各回終了前の待機列状況により、ご参加を締め切る場合があります。

【アドバイザー（出演者）とのコミュニケーションについて】

・スタッフ、出演者の指示に従ってお楽しみください。

・本企画では、以下の対応は、禁止といたします。

・掴む・押すなどの過度な身体の接触

・長時間の会話

・アドバイザー（出演者）と来場者との2ショット

・アドバイザー（出演者）への贈り物・差し入れ・プレゼントのお渡し

※その他、アドバイザー（出演者）ごとに追加の禁止事項を設定する場合があります。

※「おすすめゲームカード」を受け取り後は、速やかに退出をお願いいたします。スタッフが誘導いたしますので、案内に沿ってご移動ください。

※アドバイザー（出演者）ごとに出演時間が異なります。また出演時間は予告なく変更となる場合がございます。詳しくはSNS等の各種情報発信をご確認ください。

【アンケートで取得する情報について】

・アンケートは性別・年齢等を取得します。（個人を特定できる情報は収集しません。）

・利用目的は以下2点に限り、イベント終了後は当社規定に基づき適切に管理・処理します。

１. 企画内にておすすめゲームのご提案

２. 今後の施策の向上

【その他注意事項】

※アンケートご回答時は周囲をご確認のうえ、衝突・転倒にご注意ください。

※会場内外での滞留・立ち止まり・座り込み・走行・大声での会話など、周囲の迷惑となる行為はお控えください。

※出展タイトルには「おすすめゲームカード」の対象外のタイトルもございます。

※お渡しする「おすすめゲームカード」に掲載されているゲームの試遊は、当日の混雑状況により整理券対応となる場合があり、必ずしも試遊いただけることをお約束するものではありません。

※お渡しする「おすすめゲームカード」に掲載されているゲームの、内容・満足度について、当社は保証・責任を負いかねます。

※お渡しする「おすすめゲームカード」は初期不良または破損の場合を除き、交換不可です。

※企画内容は予告なく変更となる場合があります。

PS5 本体＋PS5 新品ソフト同時購入時に使用できる、3,300 円（税込）OFF クーポンをプレゼント！

PlayStation(R)5（以下PS5）本体とPS5ソフト（税込3,300円以上）を同時購入された方にご利用いただける「3,300円（税込）OFFクーポン」 をプレゼントいたします。

本クーポンは、会場内で配布されるパンフレットに記載のスタンプラリー企画にご参加いただき、2回の試遊を体験された方を対象に配布されます。

クーポンは配布当日より、秋葉原エリアの対象店舗にてご利用いただけます。また本クーポンでご購入された方にはノベルティも付属いたします。

この機会にぜひ、最新ゲームの体験とあわせてお得なキャンペーンをご利用ください。

※2026年2月26日公開のプレスリリースに記載の「税込1,000円引きクーポン（税込3,000円以上の新品パッケージソフト購入で利用可能）」とは異なります。

【キャンペーン概要】＜PS5本体同時購入キャンペーン＞

内容：PS5本体＋PS5ソフト同時購入で税込3,300円割引クーポンをプレゼント

配布場所：ベルサール秋葉原 1F 抽選会会場

配布期間：2026年3月28日（土）・29日（日）

クーポン利用期間：2026年3月28日（土）・29日（日）

クーポン配布対象者：会場パンフレット記載の抽選会の参加者（※2回の試遊体験を実施された方）



【対象商品】

本体：PlayStation(R)5本体 ※店頭に在庫のある新品の商品に限ります。

ソフト：3,300円（税込）以上のPS5新品ソフト商品 ※店頭に在庫のある新品の商品に限ります。

【対象店舗一覧】

INFINITE JOY Akihabara

ソフマップAKIBAアミューズメント館

トレーダー秋葉原本店

トレーダー秋葉原2号店

ビックカメラ AKIBA

ふるいちトレカパークAKIBAラジ館店

ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba

※本クーポンは上記対象店舗にてご利用いただけます。

【注意事項・利用条件】

※クーポンの配布及び店舗でのご利用はおひとり様1回のみ、1会計1枚までとなります。

※クーポンの利用可能日は2026年3月28日（土）・3月29日（日）の２日間です。

※他のクーポン・割引との併用はできません。

※本クーポンはPS5新品本体と税込3,300円以上のPS5新品ソフトを同時に購入された場合のみ有効です。

※対象の本体・ソフトは 各店舗にて在庫のある商品に限ります。

※店舗によって取扱商品・在庫状況は異なります。あらかじめご了承ください。

※本クーポンは 現金への換金はできません。

※クーポンおよびノベルティは数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※クーポンの再発行はいたしかねます。紛失・盗難等にはご注意ください。

※内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※本クーポンに対する質問はイベント会場の抽選会のスタッフまでお問い合わせください。

開催概要

【イベント名】ハピネットゲームフェス！2026

【開催日】2026年3月28日（土）・29日（日）

【開催時間】各日11:00～18:00

【会場】ベルサール秋葉原（B1F・1F）

〒101-0021 東京都千代田区外神田３丁目１２－８住友不動産秋葉原ビル

【主催】株式会社ハピネット https://www.happinet.co.jp/

【関連リンク】

・「ハピネットゲームフェス！2026」特設サイト：https://happinet-gamefes.com/

・「ハピネット ゲーム/イベント情報【公式】@Happinet_VG」公式X：https://twitter.com/Happinet_VG

・「ハピネット ゲームWEB」公式サイト：https://happinet-games.com/

【ご参加における注意事項】

・事前の整理券やチケット等の配布はございません。当日会場へお越しください。

・11:00の開場後は、混雑解消のためタイトルごとに整理券対応させていただく場合がございます。予めご了承ください。

・スタッフの指示に従っていただけない場合や、他のお客様・出演者・スタッフに対する迷惑行為が確認された場合は、イベントへの参加をお断り、または途中退場をお願いすることがございます。

・会場内ではイベント記録・広報のため写真・動画撮影を行う場合があり、ご来場者様が映りこむ可能性がございます。

【スポンサー企業・ブランド】

アイ・オー・データ機器 https://www.iodata.jp/

PowerA https://www.powera.com/ja-jp/

インティ・クリエイツ https://www.inti.co.jp/

Game Source Entertainment https://gamesource-ent.jp/

GAMEPIA http://egamepia.co.kr/

SHINSEGAE I&C Inc. https://shinsegae-inc.com/en/main.do

Bliss Brain https://blissbrain.co.jp/

【参加企業】（50音順）

アクアプラス https://aquaplus.jp/

イマジニア https://www.imagineer.co.jp/

H2 INTERACTIVE http://www.h2int.jp/

コンパイルハート https://www.compileheart.com/

Seed Sparkle Lab https://x.com/hoshizunashima

スパイク・チュンソフト https://www.spike-chunsoft.co.jp/

ソニー・インタラクティブエンタテインメント https://sonyinteractive.com/jp/

Tozai Games https://tozaigames.co.jp/

日本一ソフトウェア https://nippon1.jp/

HYPER REAL https://hyperreal.jp/

Beep https://beep-company.com/

Phoenixx https://phoenixx.ne.jp/

PLAION https://plaion.com/

ブロッコリー https://www.broccoli.co.jp/

マーベラス https://www.marv.jp/