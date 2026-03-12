“ワンランク上の記念日を形に”　新フォトスタジオ「SHALENY＋（シャレニープラス）総曲輪フェリオ店」2026年2月20日にグランドオープン！

株式会社たちばな

株式会社たちばな（本社：長野県長野市、代表取締役社長：松本亮治）が展開するフォトスタジオ「シャレニー」の、新業態となる 「SHALENY＋（シャレニープラス）総曲輪フェリオ店」 が、2026年2月20日(金)富山市中心部の総曲輪フェリオ3階にグランドオープンしました！

シャレニープラス総曲輪フェリオ店について :https://www.shaleny.com/shop/sougawa-ferio/

シャレニープラスとは

これまで、フォトスタジオ シャレニーは「家族の絆を感じられ、温かい気持ちになる 幸せな写真を提供する写真館」というコンセプトのもと、お客様の大切な記念日を、色褪せることのない思い出として写真に残してきました。

新スタジオ「シャレニープラス」では、その想いを大切にしながら、衣裳やスタジオ空間、撮影体験の質をさらに高め、七五三・成人式・卒業・ウェディング・ご家族写真など、人生で数えるほどしかない大切な節目の日を、心に残る体験を通して、これから先も何度でも見返したくなる一枚として残します。

シャレニープラス総曲輪フェリオ店の特徴

１．光と影とこだわり空間のスタジオ

クラシックなアンティーク調の背景ではドラマチックな陰影を、

清潔感のある白背景では濁りのないクリアな光を。

さらに、趣のある和の背景では奥行きのある写真を撮影します。

また、最新のスタジオだけでなく、

自然の中で撮影できる「ロケーション撮影」もお任せください。

思い出に残したい写真のイメージでの撮影をご案内します。

２．素材と色にこだわった、上質な衣裳

肌なじみの良いベージュやくすみカラーを中心に

光を柔らかく受け止める上質な素材の衣裳をセレクト。

どの背景にも馴染みやすい色味でアンティークには奥行きを、

白い空間には柔らかなニュアンスをプラスします。

３．飾れる一生モノのアルバム

スタジオの雰囲気や衣裳に合わせた、オリジナルデザインのアルバムやフレームで、思い出をトータルコーディネートします。お気に入りの写真が部屋の雰囲気を明るくし、日常に「彩」をプラスします。

シャレニープラス総曲輪フェリオ店

新店舗は、富山市中心部にある商業施設「総曲輪フェリオ」3階にグランドオープンしました。

アクセスしやすい立地で、地域の皆さまに安心してご利用いただけるフォトスタジオを目指してまいります。

店舗詳細

■株式会社たちばなについて

戦後の1959年に現在の長野市鬼無里にて、地域の役に立つために松屋洋品店を創業。

きものの持つ素晴らしさに魅せられた、２代目経営者（現会長）の松本秀幸により、呉服の商いを本格的に始め、現在の株式会社たちばなを1979年１月に設立。

お客様の要望の変化、また時代の変化にあわせて新たなサービスや事業を開始し、フォトスタジオやより一人で簡単にキレイに着やすく着くずれしにくい着付け教室をはじめ初のインショップの店舗事業部を立ち上げた現社長の松本亮治が経営を継ぎ、現在は呉服店２１店舗とフォトスタジオ１７店舗を運営する。また現在はフォトスタジオや振袖ショップなどのコンサルや支援事業も行う。

長野県：呉服店１４店舗、フォトスタジオ９店舗

東京都：呉服店２店舗

愛知県：呉服店１店舗、フォトスタジオ１店舗

北海道：呉服店１店舗

山形県：フォトスタジオ２店舗

新潟県：呉服店４店舗、フォトスタジオ２店舗

富山県：フォトスタジオ２店舗

大阪府にフランチャイズのフォトスタジオ１店舗の計３９店舗を運営。

【会社概要】

会社名：株式会社たちばな

所在地：長野県長野市鶴賀緑町2214

代表者：松本亮治

設立：1979年1月 （創業：1954年）

URL：https://www.tachibana-group.co.jp

事業内容：呉服小売店・フォトスタジオ・障がい者グループホーム・フォトスタジオコンサル・フォトスタジオLabo事業