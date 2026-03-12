【食べログ百名店】ついに静岡初上陸！日本屈指の漁港・焼津に“鮮度命”の生ジェラート専門店「リビスコ」が3月20日(金・祝)オープン

リビスコ株式会社

軽井沢・銀座で連日行列を作り、食べログ百名店にも選出された手作りジェラート専門店「L'ibisco（リビスコ）」（運営：リビスコ株式会社、本社：東京都中央区）は、2026年3月20日（金・祝）、静岡県焼津市に県内初出店となる「リビスコ 静岡焼津店」をオープンいたします。春分の日に合わせた開業を祝し、静岡県産のイチゴや駿河湾海洋深層水の塩を使用した限定フレーバーを発売します。

■漁港の“鮮度”に共鳴して

一番人気の"オブセ牛乳"

リビスコのジェラートは、毎朝その日に販売する分だけを手作りし、その日のうちに売り切る「鮮度」を最も大切にしています。このフィロソフィーは、水揚げされたばかりの魚の鮮度を何より尊ぶ「漁港の街・焼津」の精神と深く共鳴します。 「一番新鮮な状態で食べてほしい」という職人の想いを、焼津の皆様、そして観光で訪れる方々にお届けします。

■ 静岡焼津店限定・先行販売フレーバー

駿河湾海洋深層水ソルト

日本一深い駿河湾の恵み、深層水から生まれた天然塩を「あずき」フレーバーの隠し味に使用。

静岡県産いちご

静岡が誇るブランド苺を、リビスコの特別製法でアップデート

■ 店舗概要

軽井沢をイメージしたロッジ風の外観とアンティーク調の店内で居心地良い空間になっています。

店舗名： リビスコ 静岡焼津店

オープン日： 2026年3月20日（金・祝）

所在地： 静岡県焼津市西小川2丁目-5-14

営業時間： 11:30～18:00

アクセス： JR焼津駅から車で5分

公式Instagram： https://www.instagram.com/libisco.shizuokayaizu/

■ リビスコのこだわり

夏場は常に満席の銀座店卵不使用・砂糖控えめ

リビスコのジェラートは、卵を一切使用していません。また、砂糖も最小限に抑えることで、小さなお子様から健康を意識される方まで安心してお召し上がりいただけます。素材本来の「力強い味」を最大限に引き出すため、温度管理と練り上げるタイミングを秒単位で調整しています。

【定番メニュー例】

オブセ牛乳： 長野県小布施町の牛乳を使用。濃厚なのに後味スッキリ。

生チョコ： カカオ55%の上質なチョコを使用。オブセ牛乳との相性抜群。

■ 運営会社について

リビスコ株式会社は、地元の魅力を広めていくことをミッションに、47都道府県の特産品を活かしたジェラート開発を行っています。食べログ百名店に選出された銀座店・軽井沢店を筆頭に、地域に根差した店舗展開を加速させています。

社名： リビスコ株式会社

代表者： 安田 光雄

本社： 東京都中央区銀座3-7-12

URL： https://libisco.com/