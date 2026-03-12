ホーチキ、「健康経営優良法人2026」に認定

ホーチキ株式会社

ホーチキ株式会社（本社：東京都品川区／代表取締役社長執行役員：細井 元、以下「当社」）は、経済産業省および日本健康会議が共同で認定する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に選定されました。当社では、女性特有の健康課題への支援や男性育休取得の後押し、介護との両立支援など、従業員の声を基に多様な取り組みを進めてきました。企業における健康支援の重要性が高まる中、今後も継続的に施策の拡充に取り組んでまいります。

健康経営優良法人認定制度は、2016年度に経済産業省が創設した制度です。この制度は、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組む企業を認定するもので、特に優れた健康経営を実践している大企業や中小企業などの法人を日本健康会議が認定します。

当社の主な健康経営の取り組み

当社グループでは、従業員一人ひとりが最大限の力を発揮し、心身ともに健康に働くことができる環境を目指しています。そのために、「ホーチキ健康経営宣言」を策定し、ワークライフバランスの充実に向けて、さまざまな健康施策に取り組んでいます。

ホーチキ健康経営宣言：https://www.hochiki.co.jp/pdf/corporation/csr/kenkoukeieisengen.pdf

2025年度は以下の取り組みを実践いたしました。

■ 全従業員約1,500名を対象とした個別面談を実施

2024年度より、全従業員約1,500名を対象に、個別面談を段階的に実施しています。従業員一人ひとりから現在の職場環境や将来のキャリアに関する希望などをヒアリングすることで、メンタルヘルスケアの充実や、職場における潜在的な課題・リスクの把握につなげています。これによりハラスメント防止や心理的安全性の確保といったリスクマネジメントの観点に加え、適正な人材配置や人材要件の明確化にも活用しています。

■ 女性特有の健康課題に寄り添う相談体制の整備

DE&I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）推進の一環として、PMS・更年期・婦人科疾患など、女性特有の健康課題について気軽に相談できる匿名の相談窓口を設置しています。本窓口は女性従業員に限らず、従業員のご家族やパートナー、女性従業員を部下に持つ上司も利用可能としています。

■ 心理的安全性を高めるフラットなコミュニケーションの推進

誰もが安心して自身の考えを発信できる環境・生き生きと活躍できる会社を目指し、心理的安全性向上に向けた活動を引き続き行っています。役職に関係なく、「さん」付けで呼び合うなどフラットなコミュニケーションを奨励し、失敗を恐れず挑戦できる文化を醸成します。

■ 男性育児休業取得事例の社内共有

男性の育休取得を推進するため、育休取得者本人に加え、上司・同僚へのインタビューを行った「男性社員の育休取得インタビュー」記事を社内で公開しています。少人数の職場においても育休取得が実現した事例を紹介することで、育休を取得・推進しやすい環境づくりを推進しています。

男性社員の育休取得インタビュー記事■ 介護の早わかりガイドの発行

介護経験者からの「具体的にどんな制度や支援があるのかわからなかった」「介護の知識がなく、対応に困った」などの声を基に、「介護が必要になったときの早わかり安心ガイド」を作成しました。社内制度の紹介だけでなく、外部の相談窓口や支援制度などの関連リンクも掲載しています。また、介護の基礎知識や対応方法を学ぶことができるオンラインセミナーを開催し、介護リテラシーの向上と職場内への理解促進につなげています。

担当者のコメント

介護が必要になったときの早わかり安心ガイド▼ホーチキ株式会社 人事部人事企画推進チーム 竹本 美沙稀

ホーチキは、「人を守る」事業を支える基盤として、従業員一人ひとりの健康と安全・安心を大切にしています。今回の「健康経営優良法人2026」認定は、職場の課題や従業員の声に真摯に向き合い、環境整備や新たな施策に全員で取り組んできた成果だと実感しています。価値観やライフスタイルが多様化する中で、誰もが心身ともに健やかに働き続けられる環境づくりに、引き続き取り組んでまいります。

会社概要

