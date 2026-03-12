いよいよ来週開催！入場無料のモータースポーツイベント「JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜」

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟 会長 坂口正芳）は、2026年3月20日（金・祝）～21日（土）に開催される大規模モータースポーツイベント「JAFモータースポーツジャパン 2026 in 横浜」において、レース車両の迫力あるデモンストレーション走行や白バイ隊パフォーマンス、子どもから大人まで楽しめる体験型コンテンツなど、多彩なプログラムを実施します。

なお、昨年開催された同イベントには、2日間で約4万4500人が来場しました。

■レース車両の迫力ある走行から体験型イベントまで楽しめる2日間

【見どころ１. 迫力を間近で体感！競技車両のデモンストレーション走行】

会場内では、レース、ラリー、ジムカーナなどの競技車両によるデモンストレーション走行を予定しています。普段はなかなか見ることのできない競技車両の迫力ある走行を間近で体感できる貴重な機会です。スピード感や走行音など、モータースポーツならではの迫力を間近で体感できます。

【見どころ２. “はたらく”迫力も！白バイ隊パフォーマンス＆ロードサービス作業デモ】

神奈川県警ホワイトエンジェルス（白バイ隊）によるパフォーマンスを予定しています。

さらに、昨年の「JAF全国ロードサービス競技大会」優勝チームによるデモンストレーション作業も実施予定。ロードサービスの高度な技術とスピーディーな作業を、目の前でご覧いただけます

JAF全国ロードサービス競技大会の様子

【見どころ３. 子どもから大人まで参加できる体験型コンテンツが充実】

会場には、体験しながら楽しめるコンテンツも多数登場します。

・キッズカート体験コーナー

・Eスポーツ体験コーナー

・重ね捺しスタンプラリーなど

ご家族連れでも楽しめるコンテンツが充実しています。

前回イベントの様子

このほか、地元企業が出展する「かながわコネクトゾーン」を会場内に設置予定です。

さらに、サテライト会場（元町ショッピングストリート）でも関連イベントを予定しています。

詳細は以下公式サイトよりご確認ください。

■開催情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10088/table/6824_1_e565144ad82e07739225980e12153978.jpg?v=202603120651 ]

モータースポーツファンはもちろん、初めての方やご家族でも楽しめるイベントです。ぜひ会場でモータースポーツの魅力を体感してください。

JAFはこれからも、多くの方にモータースポーツの魅力を伝えることができるよう、さまざまな取り組

みを進めてまいります。