HISホテルアワード2025受賞施設発表

株式会社エイチ・アイ・エス

株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都港区 以下、HIS）は、2025年1月～2025年12月の1年間でお客様からの高い支持を受け、顕著な実績をあげた宿泊施設を表彰する「HISホテルアワード」を発表いたします。

HISホテルアワードとは

全国のHIS登録宿泊施設を対象に、その年にお客様からの高い支持を受け、顕著な実績を上げた宿泊施設を表彰するもので、各エリアの素晴らしい施設を共有すると共に、お客様が宿泊施設を検討される際のひとつの指標としてご利用いただくことを目的とし、エリアごとに、「最優秀施設賞」、「優秀施設賞」、飛躍的な躍進を遂げた「躍進賞」を選出しております。

最優秀施設賞：3施設

ロワジールホテル那覇、ホテル モンテ エルマーナ福岡、プレミアホテル 中島公園札幌

優秀施設賞：68施設

＜北海道＞

札幌ビューホテル大通公園、ホテルマイステイズプレミア札幌パーク、

ANAクラウンプラザホテル札幌、札幌プリンスホテル、トマム ザ・タワー by 星野リゾート、

アートホテル旭川、SAPPORO STREAM HOTEL、ラビスタ函館ベイ、ソラリア西鉄ホテル札幌

＜東北・関東甲信越・中部北陸＞

新宿ワシントンホテル、ホテルタビノス浅草、品川プリンスホテル、ホテルモントレ半蔵門、

ホテルグレイスリー新宿、サンシャインシティプリンスホテル、ヒルトン東京ベイ、

ホテルモントレ銀座、HOTEL GROOVE SHINJUKU A PARKROYAL Hotel、

ホテルモントレ ラ・スールギンザ、Jビレッジ、ホテルアソシア高山リゾート、名古屋観光ホテル、

富山マンテンホテル、下呂温泉 山形屋、浜の雅亭一井

＜関西・中四国＞

大阪ビューホテル本町、ホテル京阪 ユニバーサル・タワー、

ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、リーガロイヤルホテル京都、

京都東急ホテル、ホテル モンテ エルマーナ神戸 アマリー、ホテル京阪天満橋、都ホテル 京都八条、

ホリデイ・インエクスプレス大阪シティセンター御堂筋、エスペリアホテル京都、

ANAクラウンプラザホテル広島、レフ松山市駅 by ベッセルホテルズ、オリエンタルホテル広島、

グランドプリンスホテル広島、コンフォートホテル松山、ツインリーブスホテル出雲、

OMO7高知（おも）by 星野リゾート、松乃湯、アオアヲ ナルト リゾート、ザ・セレクトン高松

＜九州＞

ホテルモントレ福岡、長崎ホテルマリンワールド、ホテルモントレ ラ・スール福岡、

ホテルデンハーグ ハウステンボス、ホテルWBFグランデ博多、ベストウェスタンプラス福岡天神南、

ルークプラザホテル、ホテルカレッタ奄美、ホテルアムステルダム ハウステンボス

＜沖縄本島＞

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート、リザンシーパークホテル谷茶ベイ、

サザンビーチホテル＆リゾート沖縄、ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城、

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート、ヒューイットリゾート那覇、ホテル・トリフィート那覇旭橋、

オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ、グランドメルキュール沖縄残波岬リゾート

＜沖縄離島＞

ヒルトン沖縄宮古島リゾート、ANAインターコンチネンタル石垣リゾート、

ホテルブリーズベイマリーナ、宮古島東急ホテル＆リゾーツ、フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

躍進賞：20施設

＜北海道＞

the b 札幌、メルキュール札幌、東横INN札幌すすきの交差点、JRイン旭川、

ザ レイクビュー TOYA 乃の風リゾート、ホテル京阪札幌、洞爺 湖畔亭、京王プラザホテル札幌

＜東北・関東甲信越・中部北陸＞

新横浜プリンスホテル、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル、

ベッセルイン浅草 つくばエクスプレス

＜関西・中四国＞

ホテルモントレ大阪、ホテルモントレ ル・フレール大阪、シタディーンなんば大阪、

ALA HOTEL KYOTO

＜九州＞

指宿海上ホテル、ANAクラウンプラザホテル福岡、別府温泉 杉乃井ホテル

＜沖縄本島＞

カヌチャベイホテル＆ヴィラズ、ザ・ムーンビーチ ミュージアムリゾート

【ホテルアワードロゴ】

【専用サイト】

https://www.his-j.com/kokunai/hotels/award/

※各宿泊施設の詳細についてはこちらよりご確認いただけます