全国のホテルにて「春のお散歩イベント」スタート

株式会社グリーンズ



グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60 年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年3月10日(火)から4月30日（木）の期間、全国の運営するホテルにて「春のお散歩イベント」を開催いたします。

本イベントでは、旅行や出張でご宿泊されるお客様に向けて、健康的な生活習慣の促進と良質な睡眠のサポートを通じ、より快適な滞在を提供いたします。

■「春のお散歩イベント」概要

期 間 ： 2026年3月10日（火）～4月30日（木）

対象店舗 ： 株式会社グリーンズが運営する全国のホテル

参加対象 ： ご宿泊のお客様

参加方法 ： 1日5,000歩以上の歩数記録をフロントスタッフに

提示

特 典 ： 達成したお客様全員に「めぐりズム 蒸気めぐる

アイマスク」などのプチギフトをプレゼント

株式会社グリーンズは、サステナビリティ推進活動の一環として、今後もお客様の健康増進に寄与するサービスを取り入れ、より快適で健康的な滞在を提供できるよう取り組んでまいります。

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp(https://kk-greens.jp/)

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務