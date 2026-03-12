2026年2月8日　キャリアについて対話する「＃meet5000フェス」に出展

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年2月8日（日）に開催された、認定NPO法人カタリバ主催の外国にルーツを持つ高校生と企業・社会人がキャリアについて対話するイベント「#meet5000フェス」に出展いたしました。

本イベントは、当社子会社である株式会社チョイスホテルズジャパンが運営する会員制度「Choice Guest Club(TM)」の支援先団体のひとつである認定NPO法人カタリバが主催するものです。外国にルーツを持つ高校生が複数の企業や社会人と出会い、対話することで、自分が大切にしたい価値観や働き方を言語化することを目的としています。

当日は、外国にルーツを持つ高校生55名が参加し、企業や仕事紹介のブースを回りながら担当者との対話や企画を通じて、自身のキャリアについて考える機会となりました。当社のブースにも10名の高校生が訪れ、外国ルーツを強みとして活かせる点やインバウンド対応を含むホテルの仕事の魅力を紹介しました。参加した高校生からは「将来はホテル業に携わりたい」という声も寄せられ、熱心にお話を聞いていただきました。



今後も株式会社グリーンズは、若者の可能性を広げる取り組みを積極的に支援し、多様な価値観が活かされる職場づくりを推進するとともに、地域社会への貢献に努めてまいります。

■「#meet5000フェス」とは

認定NPO法人カタリバが運営する、国籍や生い立ちに関わらずすべての若者たちの可能性を広げることを目的に立ち上げられた企画です。日本に暮らす約5,000人の外国ルーツの高校生が社会とつながり、働く大人と出会う場を創出し、多様な背景を持つ若者の社会参画を応援しています。

URL: https://roots.katariba.or.jp/meet5000

■認定NPO法人カタリバ 概要

「どんな環境に生まれ育っても、未来をつくりだす力を育める社会」を目指し、2001年から活動する教育NPOです。「困難を抱える子どもたちをまなびにつなぐ」とともに「探究的な学びを届ける」ことに取り組み、年間15万人以上の子どもたちに学びと居場所を提供しています。

URL：https://www.katariba.or.jp/

■Choice Guest Club(TM) 概要

Choice Guest Club(TM)は約121万人以上の会員を有するコンフォートホテル公式Webサイトの会員制度です。「旅で世界とまちを元気に。」をコンセプトに掲げ、宿泊割引やロングステイなどのお得で便利な特典に加え、SDGsを学べる体験型特典も提供しています。

Choice Guest Club(TM)の最大の特長は、「お客様が宿泊されるごとに、社会が少しずつ元気になっていくプログラム」です。ご宿泊ごとに“choice”が貯まり、その“choice”数に応じた寄付額を2016年から毎年「環境」「教育」「雇用」の各分野と「日本のまち」「世界のまち」を軸に支援する３つの団体へ贈呈しています。2025年5月31日時点で総額2,013万円を寄付しました。

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスブランド（コンフォートホテルなど）」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務