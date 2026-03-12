【本日発売！】ASMR付き短編ノベルゲーム『花園セレナのおとしもの ～sweet memory～』のPC版を本日2026年3月12日（木）にSteamとDLSiteで発売開始！
サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、VTuber「花園セレナ」が主演・主役を務めるASMR付き新作ノベルゲーム『花園セレナのおとしもの ～sweet memory～』のPC版を本日2026年3月12日（木）より発売開始したことをお知らせします。
本作は、Steam、DLsite、ラビットフット公式BOOTHにてPC向けダウンロード版をご購入できます。
また発売記念として、ゲームにちなんだグッズを４種同梱したパッケージ商品をECサイト「GeekJack」にて発売することもあわせてお知らせします。
Steam :
https://store.steampowered.com/app/4267720/_sweet_memory/
DLSite :
https://www.dlsite.com/pro/work/=/product_id/VJ01005725.html/?locale=ja_JP
ラビットフット公式BOOTH :
https://rabbitfoot.booth.pm/items/7892118
公式サイト :
https://serena-novel.cyberstep.com/
ASMR付きフルボイスADV『花園セレナのおとしもの ～sweet memory～』
VTuber「花園セレナ」さんが主演・主役を務める、全編フルボイスでお楽しみいただけるASMR付き新作ノベルゲーム『花園セレナのおとしもの ～sweet memory～』が本日2026年3月12日（木）よりSteam、DLSite、ラビットフット公式BOOTHにて発売開始です。
◆あらすじ
「セレナ。花園セレナです……！」
なんでも屋を仕事としているあなたのもとに現れた猫耳の依頼人。
「花園セレナ」…そう名乗った女の子の依頼は、落としてしまったネックレスを見つけ出すこと。
映画館にカフェ、公園、遊園地……。
二人で心当たりのある場所を一箇所づつ捜索するが、なぜかそれはデートのように楽しく……
なんでも屋と依頼人という関係から、徐々にその距離を縮めていく――
はたしてセレナの「おとしもの」を見つけることはできるのか？
そして、二人の関係は……。
花園セレナと過ごす、ふたりきりの甘々ラブストーリー。
※開発中の画面
※開発中の画面
◆登場人物
花園セレナ（CV.花園セレナ）
落としたネックレスを探してほしいと何でも屋を訪れた依頼人。
落とし物の捜索を忘れてその場を楽しんでしまう、ちょっぴりドジな女の子。
主人公にわざわざ依頼しに来た大事な理由があるらしい…。
◆ゲーム概要
タイトル ：花園セレナのおとしもの ～sweet memory～
ジャンル ：ビジュアルノベル
対応プラットフォーム ：Windows(R)（Steam / DLsite）/ Nintendo Switch(TM)
対応言語 ：日本語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 英語 / 他
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/278_1_345ebb8cc20126f4459de854a625ce41.jpg?v=202603120651 ]
◆クレジット
主演主役 ： 花園セレナ （@hanazono_serena(https://x.com/hanazono_serena)）
メインイラスト ： むりょ （@muryou_tada(https://x.com/muryou_tada)）
ミニキャライラスト： はつ乃 （@Hatsuno_xxx(https://x.com/Hatsuno_xxx)）
シナリオ ： 呉西しの（Re,AER）
プロット構成・シナリオ監修 ： 星野彼方（Re,AER）
◆主題歌「ときめき≒Lovin' you」
作詞作曲：夏代孝明
編曲：凛夏
ギター：しぐれ
歌唱：花園セレナ
『花園セレナのおとしもの ～Sweet memory～』発売記念グッズ発売！
『花園セレナのおとしもの ～Sweet memory～』の発売を記念して、2026年3月12日（木）より４種のオリジナルグッズが同梱されたパッケージ商品をECサイト「GeekJack」にて発売します。
GeekJack（英語サイト） :
https://shop.geekjack.net/products/serena-hanazono-lost-item-merch
GeekJack（中国語サイト） :
https://shop.geekjack.net/zh/products/serena-hanazono-lost-item-merch
◆『花園セレナのおとしもの ～Sweet memory～』発売記念グッズ
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/278_2_9d2116eac1274a248ab6ae7fb92100c2.jpg?v=202603120651 ]
VTuber「花園セレナ」とは
貴方の飼い猫VTuberの花園セレナです
馬鹿でドジでダメダメな私だけど…！傍に居させてくれると嬉しいです
bilibili
https://space.bilibili.com/380829248/
公式X
https://x.com/hanazono_serena
ノベルゲームブランド「ラビットフット」とは
ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。
公式X :
https://twitter.com/Rabbitfoot_PR
(C)2026 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.
(C)project hanazonoserena