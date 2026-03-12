【本日発売！】ASMR付き短編ノベルゲーム『花園セレナのおとしもの　～sweet memory～』のPC版を本日2026年3月12日（木）にSteamとDLSiteで発売開始！

サイバーステップ株式会社

サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、VTuber「花園セレナ」が主演・主役を務めるASMR付き新作ノベルゲーム『花園セレナのおとしもの ～sweet memory～』のPC版を本日2026年3月12日（木）より発売開始したことをお知らせします。

本作は、Steam、DLsite、ラビットフット公式BOOTHにてPC向けダウンロード版をご購入できます。

また発売記念として、ゲームにちなんだグッズを４種同梱したパッケージ商品をECサイト「GeekJack」にて発売することもあわせてお知らせします。

ASMR付きフルボイスADV『花園セレナのおとしもの ～sweet memory～』

Steam :https://store.steampowered.com/app/4267720/_sweet_memory/DLSite :https://www.dlsite.com/pro/work/=/product_id/VJ01005725.html/?locale=ja_JPラビットフット公式BOOTH :https://rabbitfoot.booth.pm/items/7892118公式サイト :https://serena-novel.cyberstep.com/

VTuber「花園セレナ」さんが主演・主役を務める、全編フルボイスでお楽しみいただけるASMR付き新作ノベルゲーム『花園セレナのおとしもの ～sweet memory～』が本日2026年3月12日（木）よりSteam、DLSite、ラビットフット公式BOOTHにて発売開始です。

◆あらすじ

「セレナ。花園セレナです……！」

なんでも屋を仕事としているあなたのもとに現れた猫耳の依頼人。

「花園セレナ」…そう名乗った女の子の依頼は、落としてしまったネックレスを見つけ出すこと。

映画館にカフェ、公園、遊園地……。

二人で心当たりのある場所を一箇所づつ捜索するが、なぜかそれはデートのように楽しく……

なんでも屋と依頼人という関係から、徐々にその距離を縮めていく――

はたしてセレナの「おとしもの」を見つけることはできるのか？

そして、二人の関係は……。

花園セレナと過ごす、ふたりきりの甘々ラブストーリー。

※開発中の画面※開発中の画面◆登場人物花園セレナ（CV.花園セレナ）

落としたネックレスを探してほしいと何でも屋を訪れた依頼人。

落とし物の捜索を忘れてその場を楽しんでしまう、ちょっぴりドジな女の子。

主人公にわざわざ依頼しに来た大事な理由があるらしい…。

◆ゲーム概要

タイトル ：花園セレナのおとしもの ～sweet memory～

ジャンル ：ビジュアルノベル

対応プラットフォーム ：Windows(R)（Steam / DLsite）/ Nintendo Switch(TM)

対応言語 ：日本語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 英語 / 他

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/278_1_345ebb8cc20126f4459de854a625ce41.jpg?v=202603120651 ]◆クレジット

主演主役 ： 花園セレナ （@hanazono_serena(https://x.com/hanazono_serena)）

メインイラスト ： むりょ （@muryou_tada(https://x.com/muryou_tada)）

ミニキャライラスト： はつ乃 （@Hatsuno_xxx(https://x.com/Hatsuno_xxx)）

シナリオ ： 呉西しの（Re,AER）

プロット構成・シナリオ監修 ： 星野彼方（Re,AER）

◆主題歌「ときめき≒Lovin' you」

作詞作曲：夏代孝明

編曲：凛夏

ギター：しぐれ

歌唱：花園セレナ

『花園セレナのおとしもの ～Sweet memory～』発売記念グッズ発売！

『花園セレナのおとしもの ～Sweet memory～』の発売を記念して、2026年3月12日（木）より４種のオリジナルグッズが同梱されたパッケージ商品をECサイト「GeekJack」にて発売します。

GeekJack（英語サイト） :https://shop.geekjack.net/products/serena-hanazono-lost-item-merchGeekJack（中国語サイト） :https://shop.geekjack.net/zh/products/serena-hanazono-lost-item-merch

VTuber「花園セレナ」とは

◆『花園セレナのおとしもの ～Sweet memory～』発売記念グッズ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113626/table/278_2_9d2116eac1274a248ab6ae7fb92100c2.jpg?v=202603120651 ]

貴方の飼い猫VTuberの花園セレナです

馬鹿でドジでダメダメな私だけど…！傍に居させてくれると嬉しいです

bilibili

https://space.bilibili.com/380829248/

公式X

https://x.com/hanazono_serena

ノベルゲームブランド「ラビットフット」とは

ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。

公式X :https://twitter.com/Rabbitfoot_PR

(C)2026 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)project hanazonoserena