【本日発売！】ASMR付き短編ノベルゲーム『花園セレナのおとしもの　～sweet memory～』のPC版を本日2026年3月12日（木）にSteamとDLSiteで発売開始！

サイバーステップ株式会社


サイバーステップ株式会社のノベルゲームブランド「ラビットフット」は、VTuber「花園セレナ」が主演・主役を務めるASMR付き新作ノベルゲーム『花園セレナのおとしもの　～sweet memory～』のPC版を本日2026年3月12日（木）より発売開始したことをお知らせします。



本作は、Steam、DLsite、ラビットフット公式BOOTHにてPC向けダウンロード版をご購入できます。



また発売記念として、ゲームにちなんだグッズを４種同梱したパッケージ商品をECサイト「GeekJack」にて発売することもあわせてお知らせします。



Steam :
https://store.steampowered.com/app/4267720/_sweet_memory/
DLSite :
https://www.dlsite.com/pro/work/=/product_id/VJ01005725.html/?locale=ja_JP
ラビットフット公式BOOTH :
https://rabbitfoot.booth.pm/items/7892118
公式サイト :
https://serena-novel.cyberstep.com/

ASMR付きフルボイスADV『花園セレナのおとしもの　～sweet memory～』



VTuber「花園セレナ」さんが主演・主役を務める、全編フルボイスでお楽しみいただけるASMR付き新作ノベルゲーム『花園セレナのおとしもの　～sweet memory～』が本日2026年3月12日（木）よりSteam、DLSite、ラビットフット公式BOOTHにて発売開始です。



◆あらすじ

「セレナ。花園セレナです……！」



なんでも屋を仕事としているあなたのもとに現れた猫耳の依頼人。


「花園セレナ」…そう名乗った女の子の依頼は、落としてしまったネックレスを見つけ出すこと。



映画館にカフェ、公園、遊園地……。


二人で心当たりのある場所を一箇所づつ捜索するが、なぜかそれはデートのように楽しく……


なんでも屋と依頼人という関係から、徐々にその距離を縮めていく――



はたしてセレナの「おとしもの」を見つけることはできるのか？


そして、二人の関係は……。



花園セレナと過ごす、ふたりきりの甘々ラブストーリー。




◆登場人物

花園セレナ（CV.花園セレナ）

落としたネックレスを探してほしいと何でも屋を訪れた依頼人。



落とし物の捜索を忘れてその場を楽しんでしまう、ちょっぴりドジな女の子。


主人公にわざわざ依頼しに来た大事な理由があるらしい…。






◆ゲーム概要

タイトル ：花園セレナのおとしもの　～sweet memory～


ジャンル ：ビジュアルノベル


対応プラットフォーム ：Windows(R)（Steam / DLsite）/ Nintendo Switch(TM)


対応言語 ：日本語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 英語 / 他



◆クレジット

主演主役 ： 花園セレナ （@hanazono_serena(https://x.com/hanazono_serena)）


メインイラスト ： むりょ （@muryou_tada(https://x.com/muryou_tada)）


ミニキャライラスト： はつ乃 （@Hatsuno_xxx(https://x.com/Hatsuno_xxx)）


シナリオ ： 呉西しの（Re,AER）


プロット構成・シナリオ監修 ： 星野彼方（Re,AER）



◆主題歌「ときめき≒Lovin' you」

作詞作曲：夏代孝明


編曲：凛夏


ギター：しぐれ


歌唱：花園セレナ


『花園セレナのおとしもの　～Sweet memory～』発売記念グッズ発売！



『花園セレナのおとしもの　～Sweet memory～』の発売を記念して、2026年3月12日（木）より４種のオリジナルグッズが同梱されたパッケージ商品をECサイト「GeekJack」にて発売します。



GeekJack（英語サイト） :
https://shop.geekjack.net/products/serena-hanazono-lost-item-merch
GeekJack（中国語サイト） :
https://shop.geekjack.net/zh/products/serena-hanazono-lost-item-merch


◆『花園セレナのおとしもの　～Sweet memory～』発売記念グッズ
VTuber「花園セレナ」とは


貴方の飼い猫VTuberの花園セレナです


馬鹿でドジでダメダメな私だけど…！傍に居させてくれると嬉しいです


bilibili


https://space.bilibili.com/380829248/


公式X


https://x.com/hanazono_serena






ノベルゲームブランド「ラビットフット」とは



ノベルゲームブランド「ラビットフット」は、インターネット上で活躍するVTuberやゲーム配信者といったインフルエンサーが本人キャラクターとして登場するノベルゲームをPC、家庭用ゲーム機、スマートフォン向けに開発し、全世界に向けてリリースし、「推しが登場するノベルゲーム」というこれまでにない新しいコンテンツをファンの皆様をはじめ、全世界に向けてお届けします。


公式X :
https://twitter.com/Rabbitfoot_PR

(C)2026 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.


(C)project hanazonoserena