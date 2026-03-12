「人生の練習」ができる学校向け金融/キャリア教育ゲームを高校3年生23名に実施

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、ライフプラン実現を支援する金融サービスの開発・提供を手掛けるブロードマインド株式会社は、カードゲームを用いた出前授業を2024年9月からこれまで3,000人超の児童生徒へ提供。今回は、2026年1月15日に飛鳥未来高等学校池袋キャンパスの3年生23名へ授業を実施しました。

■出前授業の内容：「ライフプロデュース」～自分らしい人生を叶える攻略法～

当社で開発をしたカードゲームを通じて仮想の人生を体験し、将来に向けた計画や準備の大切さを学ぶことを目的としたプログラムです。お金を稼ぐことがゴールではなく、限られたお金と時間を使いながら「叶えたいこと」の実現を目指します。

対象は、小学校(高学年)・中学校・高校を想定しており、総合・探究、キャリア教育、金融教育の授業などでご活用いただけます。

▼ライフプロデュースの詳細・実施エリアなどはこちらからご覧ください

https://www.b-minded.com/news/pressrelease/2629/

■出前授業を受けた生徒の感想 ※一部抜粋

１.ゲームをやってみた感想

・お金と時間を上手く消費していくのが難しく、頭を使って楽しかったです。

・計画的に時間とお金を使わないといけないため、実際の人生と重ねて考えるいい機会になった。

・考えすぎても上手くいかなかったり、意外と楽観的にやったことが上手くいったりと予想を超えたのが面白かったです。

・仕事をするにも時間が必要だと分かりました。お金が多くもらえる職業でも時間がないとダメだなと思いました。

・一回目の人生の経験を活かして職業を選んだら点数が上がった。

２.ゲームで学んだことを基に大人になった時の自分へアドバイス

・お金と時間のバランスを考えながらお金を使いすぎないようにしてください。

・その時やりたいことを無計画にやるのではなく、きちんと考えて生きる。

・保険は安心して生活するためにも何かあった時のためにも大切。

・自由に生きてもそれは悪いことではないと思うから楽しんでね。

・何かを得るには何かを捨てる。二兎を追う者は一兎をも得ず。

■授業の様子

まだお金について考えることが少ない若い世代に対しても、本質的な金融教育の推進・ライフプランニングの啓蒙を行っていくことで、大人になった時に必要なタイミングで必要なお金を使えるようにすることや、理想の人生を諦めないようになる一助になればと考えています。

ブロードマインド株式会社

「金融の力を解き放つ」をパーパスに掲げ、人々のライフプラン実現をサポートする金融サービス開発カンパニーです。保険・証券・住宅ローンなど幅広い金融商品について無料でFPに相談できる『マネプロ』や、ファイナンシャル・ウェルビーイング（経済的な幸せ）の実現を支援する金融教育プログラム『ブロっこり』など、これまでの金融業界の既成概念に囚われないサービスを開発・提供しています。これからもフィナンシャルパートナーとして“誰のための金融か”を問い続け、「あるべき姿の金融」を社会に実装することを目指してまいります。



◆会社名：ブロードマインド株式会社（https://www.b-minded.com/）

◆代表者：代表取締役社長 伊藤清

◆本社所在地 ：〒150-6233 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー33階

◆設立：2002年1月

◆事業内容：フィナンシャルパートナー事業（個人・法人向けの金融コンサルティングサービスや、金融教育／ファイナンシャル・ウェルビーイングに関するデジタルプロダクトの開発提供）



