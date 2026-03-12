≪ 全国3か所・催事開催 ≫ JR東日本おみやげグランプリにて”総合準グランプリ”を獲得した【FiOLATTE】が大阪・名古屋・仙台に期間限定で出店。

株式会社シュクレイ（写真）サンドクッキー 《JR東日本おみやげグランプリ2025“総合準グランプリ”受賞》

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一、本社：東京都港区）が展開する【FiOLATTE（フィオラッテ）】が、全国の百貨店・商業施設に催事出店することをお知らせいたします。

東京・品川駅でしか買えない ”ラテスイーツ”

【FiOLATTE】は、品川駅構内に店舗を構える“ラテアート”をテーマにしたラテスイーツ専門店です。“目にも美しく、ゆえに飲むたび心華やぐ”をキャッチコピーに、召し上がっていただく皆様が、華やかな気持ちになるようにと想いを込めました。味わいはもちろんのこと、パッケージにもラテアートを描き、見た目からもブランドの世界観をたのしんでいただけるようこだわっています。

注目商品は、昨年『JR東日本おみやげグランプリ』にて、“総合準グランプリ”を受賞※1した「サンドクッキー」。普段はJR品川駅でしか手に入らない特別なスイーツが、お楽しみいただける貴重な機会です。

なめらかなマスカルポーネチョコ※2を、コーヒー香るさっくりと焼き上げたショコラクッキーでサンドしたラテスイーツです。チョコ※2にマスカルポーネを練り込むことで、まるでティラミスのような上品な味わいをお愉しみいただける、ファンの多い一品です。

※2チョコレートコーチングを使用

普段手に入れることができないラテスイーツをお見逃しなく。幅広いラインナップで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

◆ FiOLATTE催事スケジュール

■あべのハルカス近鉄本店 地下1階

住 所：大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1-1-43

出店期間：2026年3月18日（水）～2026年3月31日（火）

営業時間： 10:00～20:00

■松坂屋名古屋店 地下催会場

住 所：愛知県名古屋市中区栄三丁目16番1号

出店期間：2026年3月18日（水）～2026年3月31日（火）

営業時間：10:00～20:00

■エスパル仙台 伊達の小路

住 所：宮城県仙台市青葉区中央1-1-1

出店期間：2026年3月19日（木）～2026年3月29日（日）

営業時間：10:00～20:00

◆催事での販売商品を一部ご紹介

サンドクッキー《JR東日本おみやげグランプリ2025“総合準グランプリ”受賞》

コーヒー香るクッキー生地で、マスカルポーネのチョコ※をサンドしました。ショコラのコクをマスカルポーネのまろやかさで優しく包み込みました。

9枚入 1,188円／18枚入 2,376円／27枚入 3,564円（全て税込）

ダックワーズサンド<あべのハルカス近鉄本店 ・松坂屋名古屋店のみ販売>

ラムレーズンを練り込んだカフェラテ風味の発酵バタークリームを、ほんのりとシナモンが香るサクサクなダックワーズ生地でサンドしました。華やかなカフェラテの薫りのなかに、ラムレーズンとシナモンのアクセントが楽しめる、とても濃厚で贅沢なお味の逸品です。

3個入：1,944円（税込） ※要冷蔵、1日数量限定販売

アソートギフト

看板商品の「サンドクッキー」と、定番の「ミルフィユ」を詰め合わせた、ラテスイーツの心華やぐアソートギフト。それぞれの異なる味わいと食感をおたのしみください。

16個入〔サンドクッキー12枚・ミルフィユ4個〕3,240円（税込）

◆ブランドロゴ&ストーリー

◆店舗情報

店舗名称：FiOLATTE エキュート品川店

住 所：〒108-0074 東京都港区高輪3-26-27

営業時間：平日・土 8:00~22:00 日・祝 8:00~21:00

※館の営業時間に準ずる

＜公式ホームページ＞ https://sucreyshopping.jp/fiolatte

＜公式X＞ https://x.com/FiOLATTE_PR

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/fiolatte_official/

◆会社情報

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ

