三菱電機グループの研究員2名が「IEEEフェロー」に認定

三菱電機株式会社は、当社 研究開発本部 情報技術総合研究所（神奈川県鎌倉市）の高橋 徹および米国の現地法人であるMitsubishi Electric Research Laboratories（米国マサチューセッツ州、以下、MERL）のMichael J. Jones（マイケル・J・ジョーンズ）が、Institute of Electrical and Electronics Engineers（以下、IEEE）から「IEEEフェロー」への昇格を認定されました のでお知らせします。

IEEEは、電気・電子工学、情報通信工学分野における世界最大規模の米国の学会で、世界190カ国以上に 約48.6万人の会員 が所属しています。本称号は、毎年、投票権を持つIEEE会員 のうち、わずか0.1％以内にのみ授与される最高位の会員資格で、卓越した成果を挙げた上級会員の中から選出されます。

■「IEEEフェロー」認定の概要について

＜2026年 当社グループの「IEEEフェロー」昇格者と功績の概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/370_1_b191fab5822375d485c3034ee46d7d1b.jpg?v=202603120651 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/120285/table/370_2_508f4141a8fc665901dd5e51081ece42.jpg?v=202603120651 ]

※1 複数のアンテナ素子の信号を電子的に制御し、電波の方向を瞬時に変えることができるアンテナ方式

※2 アンテナを構成する各高周波機器の誤差を推定し、補正する技術

※3 互いに直角方向の電波を同時に送信あるいは受信可能とする技術

※4 アンテナの給電点に微小な構造変化を加えることで、直交偏波の性能を向上させる当社独自の技術

※5 Paul Viola氏とMichael Jones氏がIEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognitionで本技術を発表した2001年12月当時。当社調べ

※6 画像処理において、任意の矩形領域内の画素値の総和を高速に求めるためのデータ表現

