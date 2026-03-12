【品川プリンスホテル】絶景とともに愉しむ、初夏の香り『翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー』を販売

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

FUNな体験を創造する品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪4-10-30、総支配人：春山新悟）は、メインタワー最上階からの絶景を望む「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」にて、2026年4月16日（木）～6月30日（火）までの期間限定で『翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー』を販売いたします。

今春、博多湾が広がる福岡県百道浜に「福岡プリンスホテル ももち浜」が開業することを受け、同じ土地で育まれた八女茶をテーマに、その奥深い魅力をアフタヌーンティーで表現いたしました。八女茶は、「甘み・旨み・香り」が高い評価を得ており、玉露の部では25年連続して産地賞を受賞（※1）するなど、高い評価を受けるブランドです。

「翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー」 イメージ

本アフタヌーンティーでは、抹茶オイルで軽やかに仕上げた真鯛の昆布締めや、抹茶風味のサラダチキン トルティーヤロールなど、八女茶のまろやかさが際立つセイボリーのほか、スイーツには八女茶と相性の良い柑橘を合わせたヴェリーヌ、オペラ、ムースなど、茶葉の濃厚な旨みとやわらかな甘みが調和し、翠と橙が美しく映える品々が並びます。地上130mからの眺望とともに、初夏の訪れを感じながら優雅なティータイムをお愉しみいただけます。

本年3月28日の「TAKANAWA GATEWAY CITY」のグランドオープン及び「OIMACHI TRACKS」のまちびらきに伴い、日本と世界をつなぐ玄関口としてさらなる進化を遂げる広域品川圏において、ホテルコンセプト「FUN! Goes On」を体現した食体験を通じ、未来へと歩む街と響き合う爽やかな初夏のひとときをお届けいたします。

※1 2025年8月に開催された第７9回全国茶品評会において受賞

『翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー』 概要

DINING & BAR TABLE 9 TOKYO 内観

【期間】 2026年4月16日（木）～6月30日（火）

【場所】 レストラン「DINING & BAR TABLE 9 TOKYO」 （メインタワー 39F）

【料金】 \7,200（グランデセール シグネチャー）

\8,700（グランデセール ラグジュアリー）

※税込み・別途サービス料13%

【お問合せ】 レストラン総合予約 TEL:03-5421-1114（受付時間：10:00A.M.～6:00P.M.）

『翠香る八女茶と柑橘が彩るアフタヌーンティー』 メニュー

公式サイト :https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/plan/table9tokyo/sweetscourse_2026_yamecha

ウェルカムドリンク

・八女の朝霧

セイボリー

・茶の香る玉ねぎのムース

・真鯛の昆布締め 柑橘と抹茶オイル

・抹茶風味のサラダチキン トルティーヤロール

・小海老と明太子 ワカモレ

・クリームチーズとフェンネルサラミ 柑橘風味

ミニハンバーガー

・抹茶と柑橘のミニバーガー

バラエティデザート

・八女茶ヴェリーヌ

・八女茶と柑橘のオペラ

・八女茶のムース

・柑橘のタルト

パティシエからのおくりもの

・ほのかに塩味の効いた八女茶のクランブル

抹茶のマカロン、シトロン風味のボンボンショコラ

グランデセール ※3品より1品をお選びいただけます

◆シグネチャー◆

【八女茶の一皿】

濃厚な八女茶のバスクチーズケーキに、上品な甘さの黒蜜クリームを合わせました。パリパリに焼いた菓子は、塩味がきいており、ケーキをのせていただくのもお薦めです。

【柑橘のパフェ】

濃厚な甘さのせとかのアイスとともに、２種のオレンジ、せとか、ライムでグラデーションを描いた爽やかなパフェ。春から初夏へと瑞々しく移ろう季節を、ひと匙ごとに感じていただけます。

◆ラグジュアリー◆

【八女茶×柑橘アンサンブル】 ※事前予約制

ライムとオレンジの爽やかな風味をまとったメレンゲドームを大胆に割ると、中からなめらかなバニラアイスクリームが現れるデザートで、パティシエの創造性あふれる遊び心を閉じ込めました。

お皿を彩る八女茶・柑橘・クレームブリュレ風味の三彩のムースが、それぞれの味わいに重なり、この一皿を完成させます。

もこもこした見た目が可愛らしいメレンゲとムースは、やわらかな口どけとともに重なり合い、八女茶の奥深い旨みと柑橘の爽やかな余韻を優雅に奏でます。

八女茶とは

福岡県で生産するお茶は「福岡の八女茶」あるいは「八女茶 やめちゃ」と呼称され、一番茶の摘採が4月中旬に始まり、5月上旬に最盛期となります。「あまくてコクがあり旨みの強い美味しいお茶」が特徴で、玉露の部では25年連続して産地賞を受賞するなど、高い評価を受けるブランドです。今から約600年前、栄林周瑞禅師が、筑後国鹿子尾村（現・八女市黒木町笠原）庄屋・松尾太郎五郎久家に、持ち帰った茶の種子を与え製茶技法とともに一般に伝え広めたことが「八女茶」のはじまりとされます。

※写真はイメージです。※状況により営業内容が変更となる場合もございます。最新の情報は公式Webサイトをご確認ください。

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。

※当社のレストラン、宴会場等における食物アレルギー対応につきましては、8品目（えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生）のみとさせていただきます。特定原材料8品目の対応をご希望のお客さまは事前にお申し出ください。

※上記内容はリリース時点（3月１2日）の情報です。

品川プリンスホテル 概要

品川プリンスホテル

【開 業 日】

1978 年 7 月 11 日

【客 室 数】

3,521室

【レストラン】

10 ヵ所

【宴会場】

40 室

【エンターテインメント施設】

水族館、映画館、ボウリングセンター、

テニスセンター、ゴルフセンター、プール 他

ホテルコンセプト『FUN! Goes On』（品川プリンスホテル）

FUN! Goes On - あの頃もこれからも、わたしの楽しいがここに -

日本と世界をつなげる玄関口「SHINAGAWA」

たくさんのFUNが待っているから、旅の計画が楽しい。そして、そこで過ごす時間は、もっと楽しい。心に刻まれたその体験は、かけがえのない思い出としていつまでも輝き続ける。あの頃も、これからも、わたしの楽しいがここにある。そう、次訪れるときもまた笑顔があふれるように。

品川プリンスホテルが、あなたのFUNを紡いでいきます。