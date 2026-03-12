【ホテルグレイスリー田町】「ボンサルーテカフェ」が「とうきょう特産食材使用店」に正式登録　「とうきょうを、食べよう。」2026年版に掲載　― シェフこだわりの地産地消・手作りメニューが高評価 ―

藤田観光株式会社

ホテルグレイスリー田町（東京都港区、支配人：金子 善弥）1階のレストラン「ボンサルーテカフェ」は、安心・安全な食の提供と地産地消を後押しするため、積極的に東京産食材を使用してきたことから、昨年、東京都産業労働局が主管する「とうきょう特産食材使用店」として正式に登録されました。そして2026年２月27日（金）に発行されたとうきょう特産食材使用店ガイド「とうきょうを、食べよう。」2026年版に掲載されたことをお知らせいたします。

当レストランでは、以前より地域の食文化の継承と地産地消の推進に貢献するため、都内で採れた新鮮な東京産野菜やたまごを積極的に使用してまいりました。この取り組みと、素材の良さを最大限に引き出したシェフこだわりの手作り料理の数々が評価され、2025年10月にとうきょう特産食材使用店登録を経て、東京都の発行する食のガイドブックである「とうきょうを、食べよう。」の2026年版より「ボンサルーテカフェ」が掲載される運びとなりました。

当レストランの朝食ビュッフェでは、東京産野菜をふんだんに使用した彩り豊かなサラダコーナーや東京都青梅市生まれの「かわなべ鶏卵」を使用した目玉焼きなど、東京産食材と季節の旨味を活かした多彩なメニューを常時40メニュー以上ご提供しております。

これからも四季折々の東京産食材を生かした料理とシェフの心のこもったおもてなしで、健康的で心地よい一日の始まりをお届けいたします。朝のひとときをゆったりと味わいながらホテルグレイスリー田町の「早起きしたくなる、朝ごはん。」を是非ご賞味ください。

【「とうきょう特産食材使用店」登録制度について】

東京産農林水産物を積極的に使用している都内飲食店等を東京都が登録し、地産地消を推進する制度

◎登録機関 東京都産業労働局 農林水産部

◎公式HP https://www.ouenten.metro.tokyo.lg.jp/index.html

【「ボンサルーテカフェ」概要】

場所 ホテルグレイスリー田町 1階

営業時間 7:00～10:00（最終入店9:45）朝食営業のみ

料金 ご宿泊のお客さま：1,980円

ご宿泊以外のお客さま：2,600円

公式HP https://gracery.com/tamachi/restaurant/

※料金はいずれも消費税・サービス料込です

※天候や仕入状況等により食材・メニューが変更になる場合がございます

※提供するメニューには、東京産以外の食材も使用しております

【ホテルグレイスリー田町 概要】

所在地 〒108‐0023 東京都港区芝浦3‐8‐1

アクセス JR「田町駅」東口（芝浦口）より徒歩約５分

客室数 216室

TEL 03‐6699‐1000（代表）

公式HP https://gracery.com/tamachi/

【藤田観光株式会社について】

藤田観光株式会社は、日本における観光業界の先駆けとして 1948 年に「箱根小涌園」、1952 年に「椿山荘（現ホテル椿山荘東京）」を開業、その後、1955 年に会社を設立しました。人材や文化財などのあらゆる企業資産を最大限に活用し、より多くのお客さまに憩いの場と温かいサービスを提供するとともに、ユニークなコンテンツ展開・事業展開を通して、お客さまのライフサイクルやスタイル（人生）の様々なシーンに寄り添う新たな価値を提供することで、「潤いのある豊かな社会の実現」を目指しています。

公式HP：https://www.fujita-kanko.co.jp/

ブランドムービー公開中！：https://www.fujita-kanko.co.jp/sub/fkmovie

【藤田観光グループのSDGsへの貢献について】

藤田観光は創業以来、「私たちは、健全な憩いの場と温かいサービスを提供することによって、潤いのある豊かな社会の実現に貢献したいと願っております。」という社是のもと、「環境に関する取り組み」、「多様な価値観に対する取り組み」などを企業としての持続的成長に不可欠で重要なものと捉え、進めてまいりました。これらの取り組みは、持続可能な社会の実現を目指す「SDGs（持続可能な開発目標）」の理念に相通じるものです。今後も当社は「SDGs」の達成に寄与できるよう、事業を通じた社会課題の解決と持続可能な社会の実現に努めてまいります。

サステナビリティに関する取り組み：https://www.fujita-kanko.co.jp/sustainability/