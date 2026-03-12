【バンビシャス奈良】ナイジェル・スパイクス選手、間山柊選手、インジュアリーリスト登録のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。



ナイジェル・スパイクス選手と間山柊選手が、医師より以下の診断を受け、両選手をインジュアリーリストに登録いたしましたので、お知らせいたします。



ブースターの皆さまにはご心配をおかけいたしますが、引き続き両選手へのご声援とサポートをよろしくお願いいたします。

ナイジェル・スパイクス選手

ナイジェル・スパイクス選手 (C)BambitiousNara

公示事由

右下腿三頭筋損傷

全治

2か月

リスト登録日

2026年3月12日

間山柊選手

間山柊選手 (C)BambitiousNara

公示事由

右下腿三頭筋損傷

全治

3か月

リスト登録日

2026年3月12日

※インジュアリーリストに登録された選手は、当該登録から30日間再登録することができません。

※再登録については、再登録不可期日以降、クラブの抹消申請により再登録されます。