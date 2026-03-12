【バンビシャス奈良】ナイジェル・スパイクス選手、間山柊選手、インジュアリーリスト登録のお知らせ

株式会社バンビシャス奈良

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。

ナイジェル・スパイクス選手と間山柊選手が、医師より以下の診断を受け、両選手をインジュアリーリストに登録いたしましたので、お知らせいたします。

ブースターの皆さまにはご心配をおかけいたしますが、引き続き両選手へのご声援とサポートをよろしくお願いいたします。


ナイジェル・スパイクス選手



ナイジェル・スパイクス選手 (C)BambitiousNara

公示事由
右下腿三頭筋損傷



全治
2か月



リスト登録日
2026年3月12日



間山柊選手



間山柊選手 (C)BambitiousNara

公示事由
右下腿三頭筋損傷



全治
3か月



リスト登録日
2026年3月12日



※インジュアリーリストに登録された選手は、当該登録から30日間再登録することができません。


※再登録については、再登録不可期日以降、クラブの抹消申請により再登録されます。