ジル サンダーとオリバーピープルズがコラボレーション。サングラスコレクションの第一弾を発表。

ジル サンダー（JIL SANDER）とオリバーピープルズ（Oliver Peoples） が、「JIL SANDER Oliver Peoples（ジル サンダー オリバーピープルズ）」サングラスコレクションの第一弾を発表。

相反する要素のエネルギーが、ジル サンダーのビジョンに息づいています。「JIL SANDER Oliver Peoples」コレクションでは、この二面性は、角ばったものと有機的なもの、インダストリアルとナチュラルのバランスとして現れ、チタンとアセテートを用いた無駄のないデザインと素材感によって表現されています。控えめな精神性は、テンプルやノーズパッドといった機能的なパーツにあしらわれた主張を抑えたブランディングにも表れています。日本でのハンドメイド、全てのサングラスにはイタリア製の最先端ガラスレンズが採用され、ブレスロゴが刻印されています。

タイムレスを追求する共通の姿勢は、卓越したクオリティ、クラフトマンシップ、そして純粋な形態へのこだわりに根ざしています。細部への徹底した配慮、そして、「美しさは機能的であるべきだ」という信念が、驚くほどの軽やかさと研ぎ澄まされた仕上がりをもたらしています。被写体へと向かうエネルギッシュで率直な視線で知られるアーティスト、ウォルター・ファイファーが、ジル サンダーの物語が始まったハンブルクを舞台にローンチキャンペーンを撮影しました。視覚的意図の鋭い明快さと、ポートレートの無邪気で自由な空気感とのコントラストは、オリバーピープルズのカリフォルニアのルーツと、ジル サンダーが持つ欧州の伝統そしてモダニスト的な美学を並置させた、プロジェクトの本質を見事に捉えています。

チタンフレームの Edition 1 と Edition 5 は、いずれも上部が厚く下部が薄いレンズ周囲の角ばったリムが特徴的です。つまむように成型されたチタンのディテールがフラットな面を生み出し、ロゴが刻印されています。テンプルはそこから丸みを帯びたドロップシェイプのテンプルチップへとつながり、快適な掛け心地を実現する個性的なデザインディテールを生み出しています。Edition 1はダブルブリッジのトライアングルシェイプフレーム、Edition 2はシングルハイブリッジとスクエアレンズ、Edition 5は横長のドロップシェイプレンズを備えた大胆なダブルブリッジフレームを採用。

アセテートフレーム ― Edition 3、Edition 4、Edition 6 は、彫刻的でボリューム感のあるデザイン、人間工学に基づいたテンプル、カスタムヒンジ、そして手作業で埋め込まれたロゴプレートを採用。Edition 3 は、テンプルが高めの印象的なキャットアイモデル。Edition 4 は、シャープで極めて水平なラインが顔の上にストライプのようなアクセントを演出します。Edition 6 は、大胆なアセテートサングラスを現代的に解釈。ネジを見せず、余計な装飾を削ぎ落とすことで、究極にクリーンなエフェクトを実現。

パレットは、ブラック、ブラウン、べっ甲に加え、ダークグリーン、ソフトピンク、バタースコッチのカスタムに調整されたカラーで展開。全てのスタイルを通じ、存在感のある同系色もしくは控えめなコントラストといった、レンズとフレームの組み合わせによって生まれる表現を追求しています。折りたたみ式のパッケージは、シグネチャーなジル サンダーのバッグの無駄のない設計を彷彿させ、さらなる個性を演出しています。

ユニセックスなアイウェアは、2026年3月10日より、世界各地の厳選されたジル サンダーとオリバーピープルズの店舗、ならびに jilsander.com と oliverpeoples.com にて限定販売されます。この第1弾は、継続的なコラボレーションの幕開けとなります。

発売日：3月10日（火）

価格：EDITON1,3,6:各101,310円（税込）/EDITION2,4,5:各108,790円（税込）直営店販売価格

展開店舗：オリバーピープルズ全店舗、オリバーピープルズオンラインストア(https://www.oliverpeoples.com/ja-jp/collections/sunglasses-jp)、オリバーピープルズ取扱店舗

ジル サンダーについて

ジル サンダーとは、現代性と洗練性の象徴です。そのデザインへのゆるぎない献身は、エレガンスと純粋さ、革新的な素材と卓越した品質を融合させています。洗練されたカット、コントラストの遊び、完璧に仕上げられるディテールは、深い考察、厳格さ、芸術性によって定義され、クリエイションへの姿勢を形づくります。

2025年3月よりクリエイティブディレクターにシモーネ・ベロッティがクリエイティブ・ディレクションを担う、ミラノを拠点とするこのブランドは、レディ・トゥ・ウェア、シューズ、バッグ、アクセサリーなどウィメンズとメンズのコレクションを発表しています。

ジル サンダーは1968年にジル・サンダー氏によって設立され、2021年にOTBグループの傘下に入りました。現在、世界80店舗およびJilsander.com、または厳選されたセレクトショップを通じて世界へ展開しています。

オリバーピープルズについて

1987年に創業したオリバーピープルズは、カリフォルニア州ウェスト・ハリウッドの中心地に1号店をオープンしました。その後、1980年代後半にブランド創業者が所有していたアメリカ製ヴィンテージアイウェアのエステートコレクションからインスピレーションを得たオリジナルデザインのフレームを発表、展開しています。ヴィンテージの優美なデザイン、ファッション、映画、アート、音楽、そして南カリフォルニアのライフスタイルなど、ロサンゼルスならではのカルチャーは今なおブランのDNAに欠かせない要素であり、世界中のブランドのファンを魅了するデザインのインスピレーションとなっています。オリバーピープルズのアイウェアは、独自のディテールと優れたレンズ技術を実現するため、最高品質の素材を使い職人がハンドメイドで手がけています。世界中の厳選された店舗でのみ展開されるオリバーピープルズは、独自の文化を持ち、時代を先駆けてトレンドを生み出す人々に愛されています。現在世界60ヵ国以上で製品を販売しており、アブダビ、アムステルダム、ミラノ、ナッシュビルなどの新しいストアを含め、45店舗のブティックを展開しています。

