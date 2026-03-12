巨人の未来を担う選手たちが駆け上る一軍への道。3/14(土)開幕 「ファーム・リーグ2026」読売ジャイアンツ×オイシックス新潟アルビレックスBC戦をCS放送日テレジータスで午後１時より生中継！

株式会社ＣＳ日本(C)YOMIURI GIANTS

昨シーズン2年ぶり29度目のイースタン・リーグ優勝を果たした、読売ジャイアンツ。

一軍を目指す厳しい競争の舞台で、選手たちは着実な成長を遂げた。

今シーズン、ファーム公式戦が従来の「イースタン・リーグ/ウエスタン・リーグ」の2リーグ制から「東地区/中地区/西地区」の1リーグ3地区制となり、名称は『ファーム・リーグ』に変更。中地区の所属となった巨人は、石井琢朗新二軍監督のもと、更なる選手育成が期待される。

CS放送日テレジータス「ジャイアンツ ファーム・リーグ2026」では、注目の若手から新戦力まで、奮闘する選手たちの姿をファンの皆様へお届けします！次なるスター候補たちの貴重なファーム時代をお見逃しなく！！

＜放送日程＞

ジャイアンツ ファーム・リーグ2026

3月14日(土) 13：00～17：00 巨人×オイシックス 生中継

3月17日(火) 13：00～17：00 巨人×中日 生中継

3月18日(水) 13：00～17：00 巨人×中日 生中継

3月19日(木) 13：00～17：00 巨人×中日 生中継

ほか、巨人主催全試合を徹底中継！

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり

