巨人の未来を担う選手たちが駆け上る一軍への道。3/14(土)開幕 「ファーム・リーグ2026」読売ジャイアンツ×オイシックス新潟アルビレックスBC戦をCS放送日テレジータスで午後１時より生中継！

昨シーズン2年ぶり29度目のイースタン・リーグ優勝を果たした、読売ジャイアンツ。


一軍を目指す厳しい競争の舞台で、選手たちは着実な成長を遂げた。


今シーズン、ファーム公式戦が従来の「イースタン・リーグ/ウエスタン・リーグ」の2リーグ制から「東地区/中地区/西地区」の1リーグ3地区制となり、名称は『ファーム・リーグ』に変更。中地区の所属となった巨人は、石井琢朗新二軍監督のもと、更なる選手育成が期待される。


CS放送日テレジータス「ジャイアンツ ファーム・リーグ2026」では、注目の若手から新戦力まで、奮闘する選手たちの姿をファンの皆様へお届けします！次なるスター候補たちの貴重なファーム時代をお見逃しなく！！



＜放送日程＞


ジャイアンツ ファーム・リーグ2026


3月14日(土)　13：00～17：00　巨人×オイシックス　生中継


3月17日(火)　13：00～17：00　巨人×中日　生中継


3月18日(水)　13：00～17：00　巨人×中日　生中継


3月19日(木)　13：00～17：00　巨人×中日　生中継


ほか、巨人主催全試合を徹底中継！


※放送日時、放送内容は変更の可能性あり



