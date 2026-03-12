大和自動車交通、不動産事業建替えプロジェクト第２弾　世田谷区鎌田に賃貸マンション完成

大和自動車交通株式会社

大和自動車交通株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：大塚一基）は、当社グループが保有する不動産の有効活用と付加価値向上を目的として、既存物件の建替えプロジェクトを進めています。本年2月に竣工した葛飾区亀有の賃貸マンションに続いて、今般、第２弾として東京都世田谷区鎌田の物件が完成したことをお知らせいたします。

当社は、東京都を中心に地域の交通インフラを支える企業として、安定した経営基盤を実現するために保有不動産の建替え・高付加価値化を進めており、本物件は計画している4物件建替えプロジェクトの２番目の完成物件となります。

「Daiwa Grace Maison 二子玉川」外観、共用部分および居室内■ 物件の特徴

本物件は、「余裕を生み出すプランニング」「緑に包まれた、心地よい暮らしの始まり」をコンセプトとしています。外観は敷地入口からエントランスまでのアプローチに緑豊かな植栽を施し、自然を身近に感じる空間デザインを採用しました。室内は機能的な間取りで居室や収納を充実させ、ゆとりある建物配置により、開放感のある住空間を創出しています。東急田園都市線/大井町線二子玉川駅から徒歩17分、最寄りのバス停から二子玉川駅まで8分の生活圏にあり、利便性と静かな住環境を両立しています。

■ 物件概要

●物件名 ：Daiwa Grace Maison 二子玉川

●所在地 ：東京都世田谷区鎌田3丁目8-11

●交通 ：東急田園都市線二子玉川駅 徒歩17分

●構造/規模 ：鉄筋コンクリート造 4階建

●総戸数 ：15戸

●間取り ：1LDK（6戸）、2LDK（6戸）、2LDK+S（3戸）

●想定ターゲット層：ファミリー

●主な設備・仕様 ：宅配ボックス、TVモニター付きインターホン、

エアコン、室内物干し、トイレ吊戸棚、温水洗浄便座、浴室乾燥機、

グリル付き３口ガスコンロ、SIC、オートロック、スマートキー(ENT)、

防犯カメラ、エレベーター、マンション内ゴミ収集置場、駐車場、駐輪場

● 竣工 ：2026年3月9日

建物名プレート車椅子対応エレベーター■環境配慮とUD推進の取り組み

本物件は、Low-E複層ガラスを採用した断熱性の高い住戸として、国土交通省が定める「建築物エネルギー消費性能基準」に適合しています。また、敷地入口から玄関までのアプローチの段差を2cm以下とすることで、バリアフリーに配慮したユニバーサルデザイン（UD）を採用しました。

当社は公共交通を担う企業として、事業活動を通じた社会的責任（ESG）を重視しており、当社グループの不動産事業においても環境やユニバーサルデザインに配慮した開発を進めています。

■今後の展望

当社は、旅客運送事業を中核としながら、不動産事業においても環境や地域との調和を大切にした開発に取り組んでいます。今後も、保有する不動産の有効活用と付加価値向上を図りながら、豊かさと利便性を提供してまいります。

■大和自動車交通株式会社

会 社 名 ：大和自動車交通株式会社

住 所 ：東京都江東区猿江2丁目16番31号

設 立 ：1939年9月13日

代 表 者 ：大塚一基

事業内容：ハイヤー・タクシー業、不動産業

H P ：https://www.daiwaj.com/

【お問い合わせ先】

大和自動車交通株式会社 企画・広報室

電話：03-6757 7173 メール：info@daiwaj.com