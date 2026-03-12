Virtual Artist ″Kiepi″のデビュー曲「Rocket Science」のGroup Concept Photo ″School ver.″ を公開!
4月1日(水)にデビュー曲「Rocket Science」をリリースすることを発表した、株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト"Kiepi(キエピー)"が、デビュー曲「Rocket Science」のGroup Concept Photo “School ver.”を公開。
デビュー曲「Rocket Science」は、Kiepiという物語を解き放つ、はじまりの鍵となる一曲であり、レトロな雰囲気と未来的な印象が交差するフィーチャリスティック・エレクトリックナンバーとなっている。
今回公開されたGroup Concept Photo “School ver.”では、学生服を着た二人が並んでいる姿が公開された。桜が舞い散る中、空を指差すRENAとRENAの肩に手を置き微笑んでいるCERA。全く真逆の性格でありながら、通じ合い信頼しあっている二人の魅力が溢れた一枚となっている。
【Kiepi プロフィール】
「Kiepi（キエピー）」は、2025年8月にSM ENTERTAINMENT JAPANとSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVが公開したバーチャルアーティストの練習生、柚木セラと雨音レナの二人からなるバーチャルアーティストである。
グループ名Kiepiには、物語（episode）の鍵（Key）となる存在という意味が込められており、物語を開く、物語の中心となる二人を表現している。
【Kiepi 公式アカウント】
オフィシャルYouTube：https://www.youtube.com/@kiepi_official
オフィシャルX：https://x.com/kiepi_official
オフィシャルInstagram：https://www.instagram.com/kiepi_official/
オフィシャルTikTok：https://www.tiktok.com/@kiepi_official
・練習生時代のアカウント
V-TRAINEE’s DIARY YouTube：http://www.youtube.com/@VTRSDIARY
