Virtual Artist ″Kiepi″のデビュー曲「Rocket Science」のGroup Concept Photo ″School ver.″ を公開!

4月1日(水)にデビュー曲「Rocket Science」をリリースすることを発表した、株式会社SM ENTERTAINMENT JAPAN（本社：東京都港区、代表取締役：金 東佑）とSM ENTERTAINMENTの完全子会社であるSTUDIO REALIVEが手がけるバーチャルアーティスト"Kiepi(キエピー)"が、デビュー曲「Rocket Science」のGroup Concept Photo “School ver.”を公開。

デビュー曲「Rocket Science」は、Kiepiという物語を解き放つ、はじまりの鍵となる一曲であり、レトロな雰囲気と未来的な印象が交差するフィーチャリスティック・エレクトリックナンバーとなっている。