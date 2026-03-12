『王ステ THE LIVE 2026 -月夜の仮面舞踏会-』キャストビジュアル公開＆生配信決定

株式会社ILLUMINUS

株式会社ILLUMINUS（本社：東京都港区、代表取締役：小宮山薫）は、2026年3月27日(金)～3月29日(日)にIMAホールにて開催するLIVE公演『王ステ THE LIVE 2026 -月夜の仮面舞踏会-』

のキャストビジュアルを公開いたしました。

また、車いす席解放に伴いS席の追加販売も決定しております。

本公演は「王ステ」シリーズの楽曲を中心に構成されたLIVE公演です。

実在の歴史的事象をモチーフに描かれるダークな物語と、男性俳優たちによる歌・ダンス・アクションが魅力の「王ステ」シリーズ。

本LIVE公演では、シリーズを彩ってきた数々の楽曲とシリーズを通して演じてきたキャスト陣とともに、ライブ形式でお届けいたします。

構成・作詞・演出はシリーズを一貫して手掛ける吉田武寛、

音楽は同じくシリーズ楽曲を手掛けてきたhoto-Dが担当する。

シリーズファンの皆様はもちろん、初めて「王ステ」シリーズに触れる方にもお楽しみいただけるLIVE公演となっております。

なお、本公演は、2026年3月28日(土)18:00公演のみ、生配信の実施も決定しております。

【キャストビジュアル公開】

佐藤弘樹鵜飼主水橋本真一磯野大米原幸佑

大谷誠輝山立佐藤祐吾上仁樹白金倫太郎高岡裕貴武井雷俊成瀬遙城服部武雄日向野祥馬越琢己森田晋平

＜サーヴァント＞

佐々木太一

長田泉里

中谷優斗

竜崎新大

【公演名】

『王ステ THE LIVE 2026 -月夜の仮面舞踏会-』

構成・作詞・演出：吉田武寛

音楽：hoto-D

【Schedule】

2026年3月27日(金)～3月29日(日)

【上演スケジュール】

3月27日(金)18:30

3月28日(土)13:00/18:00

3月29日(日)12:30/16:30

【Access】

IMAホール

〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA中央館4F

【Introduction】

血濡れた暗闇の物語『王ステ』シリーズ。

その世界観を彩る名曲たちをライブ形式でお送りするステージ第2弾。

悲劇を生きた男たちが、時を超え、今ここに再び舞台へと舞い戻るー。

【出演】

キャストビジュアル

佐藤弘樹

鵜飼主水

橋本真一

磯野大

米原幸佑

※以下50音順

大谷誠

輝山立

佐藤祐吾

上仁樹

白金倫太郎(7m!n)

高岡裕貴

武井雷俊

成瀬遙城

服部武雄

日向野祥

馬越琢己

森田晋平

〈サーヴァント〉

佐々木太一

長田泉里

中谷優斗

竜崎新大

【Ticket】

＜車いす席解放による追加販売 S席＞

10,500円（税込）



※車いす席解放に伴い、S席を若干数追加販売いたします。

※予定枚数に達し次第、販売終了となります。

チケットのお求めはこちら(https://ticketme.io/event/group/09a30305-b7c1-4410-9235-6c988de26da1/15b8f835-0566-4ae4-8ab2-609dedeac423)から

【生配信概要】

生配信

ライブ終了後には見逃し配信も予定しており、

期間中何度でもご視聴いただけます。

【配信公演】

2026年3月28日(土)18:00公演

【配信チケット価格】

4,800円（税込）

【配信チケット販売期間】

2026年3月2日(月)19:00～4月12日(日)23:59

【見逃し配信】

2026年3月28日(土)23:00～4月12日(日)23:59

【配信サイト】

ILLUMINUS Channel＋(https://illuminus-video.stores.play.jp/lives/2cdb9dff-2e72-478f-b652-7a2bff39f1f3)

【王ステ THE LIVE 2026 -月夜の仮面舞踏会- 公式HP】

https://www.kingstage-live2026.net/

【『王ステ』シリーズ公式HP】

https://kingstage-series.net/

【公式X】

https://twitter.com/ou_stage

#王ステ

#王ステライブ2026

#ILLUMINUS

【お問い合わせ】

contact@illuminus-creative.net

(ILLUMINUS運営事務局）

【企画・製作】

ILLUMINUS