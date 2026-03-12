全員10代の日本人5人組ボーイズグループ「VIBY」ビジュアル＆メンバー初公開！Crystal Kay「恋におちたら」リメイク をプレデビュー曲 として公開予定、原宿竹下通り＆新大久保をジャック

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、BTSやTOMORROW X TOGETHERら多くのグローバルスターの新人開発に携わってきたKIM MI JEONG（キム・ミジョン）氏による新レーベル「Rii.MJ（リ・エムジェイ）」誕生の軌跡を追うドキュメンタリー番組を、2026年3月25日（水）より放送いたします。

このたび、第一弾アーティスト「VIBY（バイビー）」のベールに包まれていたビジュアルおよびメンバー情報を初公開いたしました。あわせて、「VIBY」の世界観を描くVIBY Prologueを、本日より3月17日（火）まで毎日公開いたします。

「VIBY」は、リーダーのIO（19歳）、AKITO（18歳）、RENKI（18歳）、RYOHA（16歳）、KOTARO（15歳）の全員10代の日本人メンバーで構成された5人組ボーイズグループです。「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観の軸として掲げています。

“今の時代を生きる少年たち”の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けてまいります。

名前：IO（イオ）生年月日：2007.01.25年齢：19歳出身地：京都名前：RENKI（レンキ）生年月日：2007.10.15年齢：18歳出身地：兵庫県

名前：AKITO（アキト）生年月日：2008.02.07年齢：18歳出身地：北海道[動画: https://www.youtube.com/watch?v=jq9raoB8UCw ]

名前：RYOHA（リョウハ）生年月日：2009.04.22年齢：16歳出身地：石川県

名前：KOTARO（コタロウ）生年月日：2010.11.21年齢：15歳出身地：北海道

■VIBY Prologue

3月12日（木）AKITO Ver. ～ 3月17日（木）VIBY Ver.まで毎日公開。

メンバーの世界観が表現されたShort Filmです

また、プレデビュー曲としてCrystal Kayの「恋におちたら」のカバーソングおよび、ミュージックビデオを、3月18日（水）に公開いたします。さらに、本楽曲のビジュアルを使用したフラッグ広告を、原宿・竹下通り商店街および新大久保商店街にて期間限定で掲示いたします。

原宿竹下通り商店街では、横断幕やフラッグによるジャック装飾を展開。「恋におちたら」のジャケット写真や、メンバーそれぞれのビジュアルを使用したデザインを掲示予定です。さらに、商店街内では「恋におちたら」のBGM放送も予定しております。

■原宿竹下通り商店街 掲示期間

2026年3月15日（日）～3月23日（月）

また、新大久保商店街では約600mにわたりフラッグ広告を掲示予定です。

■新大久保商店街 掲示期間

2026年3月12日（木）～3月23日（月）

「ABEMA」では今後も、次の時代を切り拓くアーティストの誕生と、その裏側にある挑戦の物語をお届けしてまいります。ぜひご注目ください。

■「VIBY」とは

VIBY（バイビー）は、BTSやTMORROW X TOGEHERを発掘したキム・ミジョン氏の設立した「Rii.MJ」第一弾のボーイズグループです。全員10代の日本人5人組からなり、「Voyage Into Bright Youth｜輝く青春の旅路」をコンセプトに、“Voyage（旅）”を世界観に掲げるグループです。

「今の時代を生きる少年たち」の素直でピュアな感情を、音楽とパフォーマンスを通じてダイレクトに届けていきます。

■新レーベル「Rii.MJ」とは

「Rii.MJ」は、次世代アーティストを創出するための先進的な制作システムであり、「感性」を起点にIPを設計するアーティスト開発プラットフォームです。

レーベル名「Rii」には、

Real（本質に集中し）、Insightful（全体像を描く洞察力）、Irreplaceable（真似のできない、代替不可能さ）

という3つの意味が込められています。

さらに「MJ」は“Mirai Junction（全ての可能性が交差する地点）”を意味し、過去と未来、未完成の才能と無限の可能性が交差する場所でありたいという想いが込められています。

新人発掘から育成、マーケティング、クリエイティブ、世界観設計、組織構築に至るまでを一貫して設計し、日本の音楽産業において「音楽・ビジュアル・世界観・IP」を統合した新たな制作システムの具現化を目指します。

「Rii.MJ」、およびVIBYに関しての詳細は以下サイトよりご確認ください。

