『リクルートエージェント』がアニメ『僕のヒーローアカデミア』とコラボスタート「人は、人と、強くなる。」をテーマにした企画を多数展開！

株式会社インディードリクルートパートナーズ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：淺野 健）が提供する転職支援サービス『リクルートエージェント』は、2026年3月12日（木）よりアニメ『僕のヒーローアカデミア』(原作：堀越耕平(集英社ジャンプコミックス))とのコラボレーション企画を開始することをお知らせします。

『リクルートエージェント』公式XやYouTubeでは「人は、人と、強くなる。」がテーマのコラボ限定Webムービーを配信。さらに、『僕のヒーローアカデミア』の主人公で最高のヒーローを目指す緑谷出久と、彼の幼馴染でありライバルの爆豪勝己が、互いに競い高め合うような姿を描いた限定コラボジュアルを制作。3月16日（月）～3月22日（日）に、描き下ろしビジュアルを使用したコラボグッズが当たるプレゼントキャンペーンなどのコラボ企画を展開予定です。

■「人は、人と、強くなる。」描き下ろしコラボビジュアル

■本コラボレーションの企画背景・コンセプト

アニメ『僕のヒーローアカデミア』のストーリーと、転職支援のプロであるキャリアアドバイザーが求職者一人ひとりの異なる不安や迷い、目標に寄り添いながら、強みを一緒に見出していく『リクルートエージェント』の根幹に通じる部分があると考え、今回の企画に至りました。

「人は、人と、強くなる。」というメッセージのもと、更なる高みを目指したいと思う皆さまを応援するために制作したコラボレーションビジュアルやWebムービーを、ぜひお楽しみください。

■コラボレーション企画

＜限定描き下ろしビジュアル＞

「人は、人と、強くなる。」をテーマにした、緑谷出久と爆豪勝己の描き下ろしビジュアル。幼少期から、ヒーローになるまで、競い合い、高め合いながら走る2人の姿をお楽しみください。この描き下ろしビジュアルを活用したコラボ施策を続々展開予定です。

＜Webムービー＞

「人は、人と、強くなる。」をテーマに、『僕のヒーローアカデミア』TVアニメシリーズのシーンを盛り込んで表現したオリジナルムービーを『リクルートエージェント』公式X・YouTubeで公開いたします。「ひとりではないからこそ自分の弱さや強さに気づき、限界を超えて、人は強くなれる」というメッセージを描きました。

・作品URL：https://youtu.be/qNAla3Ezm0s

・公開期間：2026年3月12日（木）～6月9日（火）

＜働く人が選ぶ背中を押された10の言葉＞

社会人を対象に、『僕のヒーローアカデミア』に登場するセリフの中で、「背中を押された言葉」を調査。その中で、特に支持の多かった言葉とキャラクターのビジュアルを『リクルートエージェント』公式Xなどで順次展開予定です。

＜オリジナルコラボグッズが当たるプレゼントキャンペーン＞

描き下ろしビジュアルを活用した限定コラボグッズ（アクリルスタンド3種セット・名刺入れ）が当たるプレゼントキャンペーンを『リクルートエージェント』公式Xにて実施予定です。

・応募方法：

１.『リクルートエージェント』公式Xアカウント（@recruit_agent）をフォロー

２.『リクルートエージェント』公式Xアカウントからのキャンペーン投稿を「リポスト」

・キャンペーン期間：2026年3月16日（月）～3月22日（日）

※キャンペーン内容は予告なく変更になる可能性がございます。詳細は『リクルートエージェント』公式Xをご確認ください。

■アニメ『僕のヒーローアカデミア』について

【アニメ『僕のヒーローアカデミア』】

コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！１０年に渡り「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約８割が何らかの超常能力“個性”を持つ世界。

事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！

2016 年 4 月スタートの第 1 期を皮切りに、2025 年の FINAL SEASON までに計 8 期・全170 話が放送され、劇場版も 4 作公開。

現在、各動画配信プラットフォームで配信中！

■アニメ『僕のヒーローアカデミア』権利表記

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

■『リクルートエージェント』について

転職支援実績No.1（*1）、日本最大級の転職支援サービスです。人材を求める企業と転職を考える個人を結ぶ事業を展開しています。各業界に精通したキャリアアドバイザーがお客様の希望やスキルに沿った求人を厳選してご紹介。エージェントだからこそ紹介できる非公開求人が約35万件（*2）あります。提出書類の書き方アドバイス、面接対策、独自に分析した業界・企業情報の提供など転職サポートが充実しています。

1：厚生労働省「人材サービス総合サイト」における有料職業紹介事業者のうち無期雇用および4カ月以上の有期雇用の合計人数（2024年度実績を自社集計）2025年5月時点 2：求人数は企業が採用を予定している人数 2025年3月31日時点

▼インディードリクルートパートナーズについて

https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/support/form