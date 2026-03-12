黒田崇矢 × ヴィレッジヴァンガードコラボグッズ発売決定！

2026年3月12日（木）18:00 ～ 3月29日（日）23:59の期間、


【黒田崇矢 × ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズの受注販売を実施いたします！


本企画では、パチンコ好きな黒田崇矢様の世界観に合わせ、


パチンコグラフィックも手掛ける『たなし』様を迎え、ギラギラとした“強さ”あふれるビジュアルを制作。イラストはすべて本企画のための描き下ろしとなっております。


思わず運気が上がりそうな、大当たりの予感漂うラインナップに仕上がりました。




【商品詳細】



■Tシャツ　全1種　各4,500円（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M：身丈70×身幅52×袖丈20×肩幅47cm


L ：身丈74×身幅55×袖丈22×肩幅50cm


XL：身丈78×身幅58×袖丈24×肩幅53cm



■ロンT　全1種　各8,000円（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


M:身丈70×身幅53×袖丈61×肩幅47cm


L:身丈74×身幅55×袖丈62×肩幅50cm


XL:身丈78×身幅58×袖丈63×肩幅53cm



■トートバッグ　全1種　各4,000円（税込）




【素材】


綿


【サイズ】


H36×W37cm（持ち手含まず）



■アクリルキーホルダー　全3種　各1,000円（税込）




【素材】


アクリル、鉄


【サイズ】


黒田崇矢：約H6.7×W5.3cｍ


一服：約H6.6×W5.1cｍ


イケボ確定：約H7.3×W6.6cｍ



■ギラギラステッカー　全3種　各500円（税込）




【素材】


PET


【サイズ】


黒田崇矢:約H6.1×W5.3cｍ


一服: 約H6.1×W5.1cｍ


イケボ確定:約H6.7×W6.6cｍ



■缶バッジ　全3種　各500円（税込）




【素材】


ブリキ


【サイズ】


直径5.7cｍ



■マルチケース　全1種　各1,900円（税込）




【素材】


PVC、ポリアセタール、アルミ


【サイズ】


約H12×W6cｍ



■ロングタオル　全1種　各3,500円（税込）




【素材】


ポリエステル


【サイズ】


約H20×W110cm



■アクリルフィギュア　全3種　各2,200円（税込）




【素材】


アクリル


【サイズ】


黒田崇矢：約H9.3×W7.6cｍ


一服：約H8.8×W7.5cｍ


イケボ確定：約H8.2×W7.5cｍ


【受注期間】



2026年3月12日（木）18：00～2026年3月29日（日）23：59


【お届け予定日】



2026年5月中旬～2026年5月下旬予定


【販売店舗】



ヴィレッジヴァンガードオンラインストア


https://vvstore.jp/feature/detail/22260/


【関連リンク】



▼『黒田崇矢』公式X


https://x.com/takayakuroda


▼『黒田崇矢』公式Instagram


https://www.instagram.com/takayakuroda_official


▼『たなし』公式X


https://x.com/drpow1



【ヴィレッジヴァンガード各種URL】


■公式HP


https://www.village-v.co.jp/


■オンラインストア


https://vvstore.jp/


■公式X


https://x.com/vv__official


■公式Instagram


https://www.instagram.com/village_vanguard/


■公式TikTok


https://www.tiktok.com/@vv_official_vv


