黒田崇矢 × ヴィレッジヴァンガードコラボグッズ発売決定！
2026年3月12日（木）18:00 ～ 3月29日（日）23:59の期間、
【黒田崇矢 × ヴィレッジヴァンガード】コラボグッズの受注販売を実施いたします！
本企画では、パチンコ好きな黒田崇矢様の世界観に合わせ、
パチンコグラフィックも手掛ける『たなし』様を迎え、ギラギラとした“強さ”あふれるビジュアルを制作。イラストはすべて本企画のための描き下ろしとなっております。
思わず運気が上がりそうな、大当たりの予感漂うラインナップに仕上がりました。
【商品詳細】
■Tシャツ 全1種 各4,500円（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M：身丈70×身幅52×袖丈20×肩幅47cm
L ：身丈74×身幅55×袖丈22×肩幅50cm
XL：身丈78×身幅58×袖丈24×肩幅53cm
■ロンT 全1種 各8,000円（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
M:身丈70×身幅53×袖丈61×肩幅47cm
L:身丈74×身幅55×袖丈62×肩幅50cm
XL:身丈78×身幅58×袖丈63×肩幅53cm
■トートバッグ 全1種 各4,000円（税込）
【素材】
綿
【サイズ】
H36×W37cm（持ち手含まず）
■アクリルキーホルダー 全3種 各1,000円（税込）
【素材】
アクリル、鉄
【サイズ】
黒田崇矢：約H6.7×W5.3cｍ
一服：約H6.6×W5.1cｍ
イケボ確定：約H7.3×W6.6cｍ
■ギラギラステッカー 全3種 各500円（税込）
【素材】
PET
【サイズ】
黒田崇矢:約H6.1×W5.3cｍ
一服: 約H6.1×W5.1cｍ
イケボ確定:約H6.7×W6.6cｍ
■缶バッジ 全3種 各500円（税込）
【素材】
ブリキ
【サイズ】
直径5.7cｍ
■マルチケース 全1種 各1,900円（税込）
【素材】
PVC、ポリアセタール、アルミ
【サイズ】
約H12×W6cｍ
■ロングタオル 全1種 各3,500円（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
約H20×W110cm
■アクリルフィギュア 全3種 各2,200円（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
黒田崇矢：約H9.3×W7.6cｍ
一服：約H8.8×W7.5cｍ
イケボ確定：約H8.2×W7.5cｍ
【受注期間】
2026年3月12日（木）18：00～2026年3月29日（日）23：59
【お届け予定日】
2026年5月中旬～2026年5月下旬予定
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22260/
【関連リンク】
▼『黒田崇矢』公式X
https://x.com/takayakuroda
▼『黒田崇矢』公式Instagram
https://www.instagram.com/takayakuroda_official
▼『たなし』公式X
https://x.com/drpow1
【ヴィレッジヴァンガード各種URL】
■公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■オンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■公式X
https://x.com/vv__official
■公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
【お客様からのお問い合わせ先】
《ヴィレッジヴァンガードコールセンター》
TEL：0120-911-790 （11:00-19:00 無休）