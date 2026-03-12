TKP、大阪・京橋の「ツイン21MIDタワー」に「TKP大阪京橋カンファレンスセンター」をオープン！3月11日に内覧会を開催

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、大阪ビジネスパーク（OBP）エリアのランドマーク「ツイン21 MIDタワー」20階および29階に貸会議室施設「TKP大阪京橋カンファレンスセンター」を2026年3月1日にオープンし、3月11日に内覧会を開催いたしました。

「TKP大阪京橋カンファレンスセンター」は、総契約面積1014平方メートル （307坪）、全6室のイベントホール・会議室を備え、会議やセミナー、懇親会、展示会、講演会など多様な用途でご利用いただける施設です。ホールは連結利用が可能で、最大435名を収容する大型ホール（499平方メートル ）として、多人数が集うイベントにも対応します。窓からは大阪城を望む眺望が広がり、高層階ならではの開放感ある空間により、参加者に快適で創造的な時間を提供いたします。

「ツイン21 MIDタワー」が位置する大阪ビジネスパーク（OBP）周辺は、オフィス・ホテル・商業機能が集積する大阪有数のビジネスエリアであると同時に、大阪城公園をはじめとする観光・文化資源にも近接するエリアです。ビジネスと交流、来訪需要が交わる立地特性を活かし、企業・団体のさまざまな開催ニーズに応える“集まる場”としての価値提供を目指します。

アクセス面では、JR「京橋駅」から徒歩5分、地下鉄「大阪ビジネスパーク駅」から徒歩1分と、高い利便性を有しています。特に「京橋駅」からは屋根付きデッキを経由して来館でき、天候に左右されにくいアクセスを確保しています。眺望と収容規模を兼ね備えたビジネス環境により、地域のビジネスコミュニティの発展や、国内外の企業・団体の活動を支えてまいります。

TKPは今後も、時代や需要の変化に応じたオフィス空間と多彩なオプションを組み合わせた総合的な空間ソリューションを提供することで、全国各地のお客様のニーズに応えてまいります。

連結利用（ホール20A＋B）ホール29Aホール29Bカンファレンスルーム29C内覧会の様子「TKP大阪京橋カンファレンスセンター」（29階）からの眺望

■施設概要

施設名：TKP大阪京橋カンファレンスセンター

住所：大阪市中央区城見二丁目１番61号 ツイン21MIDタワー 20階、29階

アクセス： JR大阪環状線・JR東西線「京橋駅」より徒歩5分

京阪本線「京橋駅」より徒歩5分

大阪メトロ長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」 より徒歩1分

契約面積：1,014平方メートル （307坪）

会議室面積：943平方メートル （285坪）

会議室概要：

施設情報サイト：https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-osaka-kyobashi/

■近隣の貸会議室

TKPが運営する近隣の貸会議室については、以下のページからご確認いただけます。

https://www.kashikaigishitsu.net/area/osakafu/osaka-kyobashi/

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/513_1_91474c7c9b8982bdc0d3a13198e45c4a.jpg?v=202603120651 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。