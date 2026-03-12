【TUBE×WOWOW】TUBEデビュー40周年特集の第6弾を解禁！40年間の軌跡をたどるヒストリー特番を4月・5月にWOWOWで放送・配信！

株式会社WOWOW

2025年6月1日にデビュー40周年を迎えたTUBE。WOWOWでは「TUBE 40th Anniversary WOWOW Special Year」と題して、2025年7月から1年間にわたってTUBEを連続特集中！

その第6弾、4月～5月のラインナップが解禁！！

2025年にデビュー40周年を迎えた今も、ますますアクティブに活動を続ける彼らの40年間の軌跡を、歴代Music Videoとライブ映像でたどるヒストリー特番を放送・配信する！

爽快そのものの夏ソングからゴキゲンなラテンナンバー、さらにダイナミックなバラードまで、すべての人の“夏の思い出”を鮮やかに彩ってきた名曲・ヒット曲の数々を、前編・後編に分けてフルボリュームでお届け！爽やかな風が流れるようなMV、エキサイティングな伝説的ライブの映像などで、最高の夏バンドTUBEの魅力を思う存分に味わおう！

まだまだ続く「TUBE 40th Anniversary WOWOW Special Year」。6月番組は後日発表。お楽しみにお待ちいただきたい。

【番組情報】

＜特集名＞

TUBE 40th Anniversary WOWOW Special Year

＜ラインナップ＞

TUBE 40th Anniversary Special History Program ほか

前編 4月2日(木)午後8:00～WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

後編 5月放送・配信予定

2025年にデビュー40周年を迎え、ますます精力的に活動を続けるTUBE。彼らの歴史を歴代Music Videoやライブ映像で紹介する特別番組。

＜番組サイト＞

https://www.wowow.co.jp/music/tube/