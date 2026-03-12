3L～9L大きいサイズの専門店「サカゼン イオンモールつくば店」が3/13(金)NEW OPEN

坂善商事株式会社新店舗外観イメージ

坂善商事株式会社(本社 東京都中央区/代表取締役社長 村上隆司)は、茨城県つくば市に展開する商業施設「イオンモールつくば」(茨城県つくば市稲岡66-1)2階に、茨城県初となる「サカゼン イオンモールつくば店」をオープンいたします。

「サカゼン イオンモールつくば店」は3L～9Lまでを取り扱う大きいサイズの専門店です。

サカゼンオリジナルブランド「B&T CLUB」をはじめ、デイリーユースなカジュアルウェアからビジネスウェア、スポーツウェアなど幅広く展開。またライセンスブランドから別注商品、海外直輸入ブランド商品、その他、肌着や靴まで大きいサイズの商品を豊富に取り揃えています。

【店舗情報】

サカゼン イオンモールつくば店

〒305-0071

茨城県つくば市稲岡66-1 イオンモールつくば2階

電話番号 029-829-6371

営業時間 10:00～21:00

店舗URL https://www.sakazen.co.jp/shop/Aeonmalltsukuba/(https://www.sakazen.co.jp/shop/Aeonmalltsukuba/)

店内イメージ１.店内イメージ２.

【イベント情報】

3/13(金)～3/29(日)期間中の土・日・祝限定企画、商品を多数ご用意しております。

オープン目玉企画１.

サカゼンメンバーズ様11,000円税込以上お買い上げで、つかみどりチャレンジ1回参加

オープン目玉企画２.

サカゼンメンバーズ様16,500円税込以上お買い上げで、サカゼン80周年限定今治産faceタオルを先着でプレゼント

その他

オープン特別企画セール、特別商品など多数ご用意しています。

イオンモールつくば店グランドオープンWEB広告

【取締役COO 村上進平のコメント】

この度当社として初めて大きいサイズの専門店として茨城県に出店する事が決まりました。

コロナ禍以降、「世界で一番大きいサイズの方へ寄り添う事業へ」をテーマに、商品開発から店舗設計、販売スタッフのレベルアップを行って参りました。沢山の選択肢から洋服を選ぶ楽しさを届けていく事、そして当社の洋服を着ることで毎日の生活が豊かになる事を目指し、茨城県初のイオンモールつくば店も運営していきます。

今後もサカゼンはお客様に支持される店作りと商品開発を徹底し、事業を通じて地域社会へ貢献していけるよう取り組んで参ります。

【坂善商事株式会社について】

坂善商事株式会社

坂善商事株式会社は1946年創業で今年創業80周年を迎えるアパレル専門店。普通サイズの紳士服/カジュアルウェア事業、オーダースーツ事業（Bliss World）、3L~9Lまでの大きいサイズ事業（カジュアル/ビジネス/スポーツウェア/シューズ/肌着/小物雑貨etc）、ヨーロッパ直輸入のハイブランドのセレクトショップ事業など、関東圏を中心に約30店舗展開。「全ての人に楽しさと幸せを」をミッションに掲げ、事業を通じてお客様と従業員、また地域社会へ貢献していく事を目指しています。

・坂善商事株式会社

https://sakazen-shoji.jp/(https://sakazen-shoji.jp/)

・公式オンラインストア

https://www.sakazen.co.jp/(https://www.sakazen.co.jp/)