『【Behind】CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』を、「ABEMA」にて3月19日夜9時より国内独占・無料配信決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月19日（木）夜9時より、7人組多国籍ボーイズグループ・CLOSE YOUR EYES(クローズ・ユア・アイズ)の、初となる日本単独コンサートツアーに完全密着した特別番組『【Behind】CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』（全3話）を、国内独占・無料配信することを決定いたしました。

CLOSE YOUR EYESは、韓国のJTBCのオーディション番組『PROJECT 7』（ABEMAで独占配信中）から誕生したグループです。チョン・ミヌク、マージンシャン、チャン・ヨジュン、キム・ソンミン、ソン・スンホ、ケンシン、ソ・キョンべで構成される多国籍7人組ボーイズグループで、CLOSE YOUR EYESというチーム名には「パフォーマンスだけでなく目を閉じたときも説得力のある音楽を届ける」、「目を閉じるたびに誰もが思い浮かべるアイドルとして成長し続けていく」と言う意味が込められています。2025年4月に1stミニアルバム「ETERNALT」でデビューすると3作のアルバム全てで好成績を記録し、累計売上枚数は100万枚を突破。次世代K-POPグループとして大きな注目を集めています。

このたび「ABEMA」にて国内独占・無料配信が決定した『【Behind】CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』では、2026年2月に開催された日本初の単独ツアー『CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』の全行程（東京・名古屋・大阪）に密着 。ステージ上での圧倒的なパフォーマンスはもちろん、初日の緊張感漂う舞台裏や、入念なリハーサル風景、そしてメンバー同士の絆が垣間見える円陣の瞬間まで、カメラがそのすべてを捉えます。さらに爆笑必至の“日本バラエティ洗礼”企画も。ドキュメンタリーパートに加え、名古屋では日本のバラエティの登竜門である食リポに挑戦。追い込まれたメンバーの意外な表現力が爆発します。また7人の中から裏切り者を当てる、心理戦ゲームにも挑戦。罰ゲームの“激痛足ツボマッサージ”を回避すべく、メンバー同士が疑心暗鬼に陥っていく抱腹絶倒な展開に…？！

ステージ上での圧倒的なパフォーマンスと、舞台裏で見せる等身大の素顔。そのギャップはもちろん、バラエティの洗礼に体当たりで挑むメンバーの新たな才能まで、彼らの今を余すところなく凝縮している本番組。CLOSE YOUR EYESの底知れぬ魅力に心を掴まれること間違いなしの、密着ドキュメンタリーとなっています。第一話は3月19日、第二話は3月26日、そして第三話は記念すべきデビュー1周年の当日となる4月2日、それぞれの日程で夜9時より「ABEMA」にて国内独占・無料配信となります。どうぞお見逃しなく。

■ABEMA『【Behind】CLOSE YOUR EYES 1ST TOUR [BEYOND YOUR EYES] in JAPAN』番組概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/353-25

＜番組配信開始日時＞

第一話：2026年3月19日（木）夜9時～

第二話：2026年3月26日（木）夜9時～

第三話：2026年4月2日（木）夜9時～

※画像をご使用の際は【(C)UNCORE / SLL / YG PLUS/ KADOKAWA Kプラス /テレビ朝日】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）